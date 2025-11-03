Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gıdada enflasyon canavarı
03.11.2025 04:00
Yoksulluk çemberi dalga dalga yayılıyor. Ekonomik krizin etkisiyle birlikte yurttaş gelecek beklentisinde çıtayı düşürmüş durumda. Enflasyon canavarının baskısı, istihdamda yaşanan zorluklar derken toplumsal gelir dağılımı tablosu dengesiz. Tarım ve hayvancılıkta yanlışlıklarla dolu politikalarda ısrar, gıda fiyatlarındaki ateşi harlıyor. İşin dikkat çeken yanı küresel düzeyde gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün, ülkemize bir türlü uğramaması.

Mazot, gübre gibi girdi maliyetlerinin yükselmesine üretici tepkili. Üreticinin büyük emek gerektiren ekip biçme, hayvancılığı sürdürebilme noktasında umudu azalmaya yüz tutmuş halde. Tarım topraklarındaki vahşi madencilik, çevresel kıyım, kirlilik karşısında sorumlular hesap verilebilirlikten uzak.

Çiftçi toprağına küskün, bıkkın. Tüketici dersen ürün kendisine ulaşana kadar üzerine eklendikçe eklenen şişme fiyatlar karşısında çaresiz, çarşı pazarın tadı tuzu kaçmış halde. Herkes birbirini suçluyor.

TASARRUF SÖZDE KALDI

Geçen hafta gündeme yansıyan bir araştırmaya göre ekim ayında İstanbul’da gıda fiyatları aylık yüzde 4.05, 10 ayda 34.4 artmış. En kolay, ulaşılabilir ürün patates ise şimdilerin fiyat şampiyonlarından. Yüksek gıda fiyatları sağlıklı bir toplum olabilmenin önündeki en büyük engellerden.

Geleceğimiz çocukların dengeli beslenmesinde ciddi sorunlar olduğu sık sık gündeme geliyor. Binlerce öğrencinin ailelerinin ekonomik kırılganlıklarının artmasıyla okula aç gittiği, yetersiz beslenmenin büyüme ve gelişimde gerilemeye yol açtığı uyarıları artıyor.

İktidar cephesinin ekonomik krize karşı attığı adımlar ise yurttaşı iknadan uzak. Tasarruf önlemlerinin sözde kaldığı, itibardan tasarruf olmaz bakış açısının eksilmediği bir süreçteyiz. Liyakat ve etik ilkelere yönelik erozyon, hak hukuk adalet konusundaki sorunlar yumağı ise ortada. Ekonomik tabloyu toparlayamayan iktidar cephesinin manevrası bilindik, CHP’ye her koldan tam saha baskı.

Gözler yakında açıklanması beklenen, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’na yönelik İBB soruşturmasına ilişkin iddianamede. Sinirler gergin, siyasi tansiyon yüksek. 19 Mart’ta İmamoğlu ve yakın ekibine yönelik başlayan operasyonların ekonomiye ağır etkisi ise akıllarda. Ve elbette güçler ayrılığı ilkesinin yıpratılma çabalarına karşı uyarılar art arda.

Bu zorlu süreçte CHP yönetimi yurttaşla arasındaki bağı güçlendirme hedefini koruyor. CHP lideri Özel’in dur durak demeden düzenlediği mitingler katılımcı demokrasi kültürünün ülkemizdeki canlılığını gösteriyor. Muhalefetten yükselen erken seçim çağrılarının karşılığı iktidarda “görmedim, duymadım” olsa da tepkiler meydanlardan yankılanıyor.

Ekonomik, siyasal krizlerin gölgesine geçen hafta gündeme gelen bir haber ise yüzlerde dalgalı bir tebessüme yol açtı. Hayallerde sınır olmaz dedirtecek türden: Türkiye gelecek yıl uzay ve havacılık için 5.9 milyarlık TL’lik ödenek ayırdı. Bu çerçevede iktidar “Ay”a sert iniş projesini büyük oranda tamamlamak istiyor. Elbette teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, küresel yarışta varım diyebilmek önemli. Ama, amalar bol...

