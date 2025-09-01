Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şam siyaseti...
Mine Esen
Son Köşe Yazıları

Şam siyaseti...

01.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Suriye’de gerilim artıyor. Sahadaki parçalı bulutlu yapının kullanışlı ortamı zaten olabileceklerin sinyalini uzun süredir veriyordu. Washington’ın “tek ülke, yönetim” söylemleri fırtına hızı başladığı gibi sönüverirken şimdilerde yine “federasyonumsu” açıklamalara çevrildi bile. Geçen hafta ABD elçisinin terör örgütü PKK’yle, Suriye kolu YPG/SDG’nin artık birbiriyle ilişkili olmadığı yönündeki çıkışıyla birlikte Suriye’de merkezi bir hükümetin kurulma olasılığının zayıf olduğunu söylemesi de gündeme düştü. Cihatçı HTŞ kökenli Şara liderliğindeki Şam yönetimine destekteki Ankara, durumdan memnun olunmadığına ilişkin mesajlar veriyor. Kimi yorumda TSK’den yeni bir operasyon gelebilir deniyor. Bu operasyonun açık/ arka planda kime karşı olacağı ise farklı görüşlere yol açıyor. Örneğin PKK/YPG’ye mi, Suriye’nin içinde işgalini genişleten ABD destekli İsrail’e mi?.. Ya da operasyonla birlikte hedeflenen; Şam’daki Şara yönetimine koruma kalkanı sağlayıp, sınırlarımıza uzanacak şekilde bir hat oluşturmak mı?..

PENTAGON’UN AĞIRLIĞI

Filistin’den Lübnan’a, Irak’tan Suriye’ye, İran’a sahadaki gelişmelere bakınca ABD’nin bölgedeki çıkarlarının vekili olarak gördüğü İsrail ile birlikte Ortadoğu’daki planları yol alır görüntüde. Suriye’de YPG’nin ana omurgasını oluşturan SDG ile ittifakına toz kondurmayan Washington’ın politikası bilindik. Özellikle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, diplomasi masasına göre daha açık ve net YPG’ye destekte. Irak’taki Kürt bölgesel yönetimi gibi bir yapının Suriye için oluşturulması olasılıklardan. “Bölgesel yönetimler” kendi ülkeleri içinde mi kalır yoksa o ünlü GOP, BOP haritalarındaki gibi zaman içinde birleşik bir Kürt devleti oluşumuna doğru ilerler mi sorusu ise kritik önemde.

İsrail’in Filistin’e zulmü, günümüz dünyasında uluslararası hukukun ve örgütlerin etkisizliğini gözler önüne seriyor. Öngörülemezlik çağında emperyalizm cephesinde değişen yok; yine din, etnik, mezhep farklılıklarını da kullanarak ulusları bölme, çıkar gemilerini yürütme siyaseti devam ediyor. Bölgeyi zehirleyen bu siyasete karşı en güçlü panzehir kuşkusuz demokratik, laik hukuk devleti ilkesini sahiplenmek, toplumu bölen, kutuplaştıran değil birleştirici olmak. Karşıdevrimcilere, gerici yaklaşımlara geçit vermemek, toprak bütünlüğünü ve savunma hattını güçlü tutmak.

GÖZLER YARGI SÜRECİNDE

Eylül ayına girerken Türkiye’de gündem siyasetten ekonomiye pek çok açıdan ağır. Gözler adli yılın başlamasıyla CHP kurultayının iptal edilmesi davasıyla birlikte operasyon dalgalarıyla tutuklanan belediye başkanları ve ekiplerine yönelik yargı süreçlerinde. MHP’nin başlattığı “İmralı açılımı”yla Meclis’te kurulan komisyon beklenildiği üzere tartışmalar eşliğinde ağır aksak ilerliyor.

CHP, sunduğu 29 maddelik demokratikleşmeye ilişkin taleplerine yanıt beklerken komisyonun gündeminin sadece PKK’nin silah bırakmasına sıkıştırılmaması gerektiği vurgusu yapıyor. Herkes için eşit yaklaşım, adalet çağrıları artıyor.

Sınırlarımızın dibinde trajik şekilde yaşanan değişimler, yeni bir “Hata yapmışız, kandırıldık” noktasının kaldırılamayacağını ortaya koyuyor. Stratejik, ulusal birlik, bütünlük bakışıyla bölgede domino etkisi gelişmelere karşı hazır olmak gerekiyor. İktidar cephesi iç ve dış siyasette kitlendikçe muhalefete baskıyı artırırken ülkenin geleceğine yönelik toplumdan yükselen uyarıları, kaygıları ne zaman duyacak, görecek sorusu ise yanıt bekliyor...

İlgili Konular: #suriye

Yazarın Son Yazıları

Şam siyaseti...

Suriye’de gerilim artıyor. Sahadaki parçalı bulutlu yapının kullanışlı ortamı zaten olabileceklerin sinyalini uzun süredir veriyordu.

Devamını Oku
01.09.2025
Meydanlar acil eylem planı bekliyor

CHP’ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de geçen hafta itibarıyla zorunlu posta adresi “Silivri” yapılanlar arasına katıldı. Son operasyonlarla CHP’nin 16 belediye başkanı ile onlarca çalışma arkadaşı ve yakınları cezaevinde.

Devamını Oku
25.08.2025
Çürütülmeye alışma!...

CHP seçmeninin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanan bazı isimlerin geçen hafta AKP saflarına katılmasıyla siyasetteki ahlaki çöküntü ve çürüme tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Devamını Oku
18.08.2025
ABD yeni ‘vekiller’ peşinde...

Küresel güç mücadelesi çerçevesinde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. Washington cephesi, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a son dönemde hegemonya politikasına yönelik adımlarını hızlandırıyor.

Devamını Oku
11.08.2025
Oldubittiye gelmeden...

İktidar cephesinin başlattığı “İmralı” süreci komisyon adımıyla Meclis’e taşınıyor. Gözler yarın yapılacak ilk toplantıda. Ama görüldüğü üzere komisyona yönelik soru işaretleri çok. Bunlar arasında iktidarın samimiyetinin ne kadar güvenilir olduğu konusu da var.

Devamını Oku
04.08.2025
Tükenmişliğe mahkûm değiliz, seçim elimizde

Niye bunlar başımıza geldi, geliyor, diyenlere kıpkırmızı bir kart çıkarmak gerek.

Devamını Oku
28.07.2025