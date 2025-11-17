Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hesap vermek, hesap sormak...
Mine Esen
Son Köşe Yazıları

Hesap vermek, hesap sormak...

17.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İBB iddianamesi beklendiği üzere fırtına gibi o pek sakin (!) gündemimizin merkezine oturdu. Bu fırtına ne ekip ne biçer sorusu ise kocaman bir bilmece. Çevir çevir bitmeyen binlerce sayfa, tek bir kişiye 2 bini aşkın insan ömrünü geçebilecek hapis talebi, tartışmalı gizli tanık ifadeleri... Yargı süreci kuşkusuz ülkemizin demokrasi ve hukuk tarihi açısından da kritik bir evreyi işaret ediyor.

İktidar cephesinin “hemen sandık” çağrılarını görmezden gelerek CHP’ye yönelik baskısı, seçilmiş İBB başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu merkezli iddianame ile yeni bir dönemeçte. Amaç, CHP’yi hem seçmen gözünde itibarsızlaştırmak hem de parti içindeki krizleri de kaşıyarak yorup yaralamak. Ancak iktidarın görmediği ya da görmezden gelmek istediği konu, seçmenin ülkeyi saran kriz halinden bunalmış olması. Ekonomiden barınmaya, eğitime, şiddete, çevre kıyımına her alanda yakıcı sorunlara karşı yetersizlik hali yurttaşın omzundaki yükü her geçen gün artırıyor. İktidarın faturayı hep yurttaşa kesmesine, muhalefeti adeta düşmanlaştıran kutuplaşma iklimine geçit vermesine eleştiriler yükseliyor.

Yurttaş, İmamoğlu’na iddianamede 142 suçtan yaklaşık 2 bin 352 yıla varan hapis istenirken çocuk, kadın katillerinden çete, mafya liderlerine; rant uğruna yönetmelik ve mühendisliğe aykırı bina inşa eden kirli müteahhitlerden binaları denetleme görevini yerine getirmeyen yetkililere; işçi güvenliğini sağlamayanlardan çocuk işçilere ölüm kapısını aralayanlara kadar tel tel dökülen yaşamsal noktalarda hesap sorulup/sorulmadığını, siyasi samimiyeti sorguluyor.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI

Özgür Özel liderliğinde CHP, 19 Mart’tan bu yana yaşanan kriz sürecini “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingleriyle yurttaşa anlatıyor. Meydanların ilgisi aynı zamanda CHP’ye, İmamoğlu’na yönelik davaların siyasi baskı iklimi çerçevesinde olduğu düşüncesinin de göstergesi. İddianame delille “gıybet-duyum” arasındaki farklılıklara yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Elbette iddialar araştırılmalı, ancak bağımsız ve tarafsız yargı ilkesi temelinde. Balyoz, Ergenekon kumpas davalarında yaşanan acı süreçler bir daha yaşanmamalı. Masumiyet karinesi gözetilmeli.

İktidar cephesi “yeni anayasa” için bastırıyor. İmralı süreciyle DEM’le yeni rüzgârlara yelken açma çabası da buna eşlik ediyor. Ahmet Özer’in ardından Demirtaş’ın da serbest bırakılacağına yönelik demeçler gündemde. Ancak iktidarın tutumu çifte standardı da ortaya koyuyor. AYM, AİHM kararlarına vurgu yapılırken neden Tayfun Kahraman, Can Atalay ya da Osman Kavala hakkında verilen yeniden yargılama ya da tahliye kararları uygulanmıyor sorusu akıllarda dolaşıyor. Tıpkı kimi hukukçuların vurguladığı gibi: “İBB iddianamesi açıklandı, bunca kişi cezaevinde. Gerekli adli kontrol şartları da ele alınarak neden tutuksuz yargılama konusunda adım atılmıyor?”

YOZLAŞMANIN SONUÇLARI

Referans gazetesi Cumhuriyet geçen hafta iki güçlü yazı dizisiyle siz değerli okuyucuların karşısına çıktı. İlki, “Aile Dayanışması Ağı” çatısı altında bir araya gelen, İBB soruşturmasında tutuklananların yakınlarının, yaşadıkları süreçlere ilişkin anlatımlarıydı. İklim Öngel imzalı “Parmaklıklar Dışında” başlıklı dizi yazısında adalet çağrıları vardı.

Diğer yazı dizisi ise yeşil sahaları da ağır şekilde vuran bahis skandalına ilişkin. Tuğrul Akşar imzalı bugün de devamını okuyacağınız “Mevzu ‘Bahis’ mi” başlıklı dizide, ülkemiz dahil küresel çapta yaşanan yozlaşma ve çürümenin spor üzerinden yasadışı bahise yansımaları, ekonomik/siyasi neden/sonuç ilişkileri ele alınıyor. Aslında çürümeye karşı çözümün anahtarı belli. Bunun için de demokratik, laik, hukuk devleti ilkesi, etik, liyakat bakış açısı, “yandaş-rantçı” alan açılmaması gerek. Bu temel bakış olmadan operasyonlar, soruşturmalar, tutuklamalar yapın durun. Ama durum bir operasyondan diğerine, sabun köpüğü gibiden de öteye pek geçemiyor.

İlgili Konular: #ibb

Yazarın Son Yazıları

Hesap vermek, hesap sormak...

İBB iddianamesi beklendiği üzere fırtına gibi o pek sakin (!) gündemimizin merkezine oturdu.

Devamını Oku
17.11.2025
Kurucu liderimizin mirasının koruyucusuyuz

Fotoğrafına bakıyorum. Hüzün ve gülümseme birbirine eşlik ediyor.

Devamını Oku
10.11.2025
Gıdada enflasyon canavarı

Yoksulluk çemberi dalga dalga yayılıyor.

Devamını Oku
03.11.2025
Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimiz 102 yaşında.

Devamını Oku
27.10.2025
Sandık gücü

Ülke siyasetinde yine kritik bir hafta.

Devamını Oku
20.10.2025
Gazze’ye asker göndermek...

Filistin küresel vicdan hesaplaşmasının yeni sahası olarak adlandırılıyor.

Devamını Oku
13.10.2025
Eşitlik mücadelesi

Cumhuriyet kazanımlarının demokrasi ve haklar açısından önemini sıklıkla vurgulamak gerekiyor.

Devamını Oku
06.10.2025
Ne aldık, ne verdik bilinmezliği...

Beyaz Saray zirvesinden neler çıktı diye günlerdir yorumlar, açıklamalar birbirini takip ediyor.

Devamını Oku
29.09.2025
CHP delegesi mesajını verdi

Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganlı dünkü olağanüstü kurultayla güven tazeledi.

Devamını Oku
22.09.2025
Seçmeni duymak gerek

Sinirler gergin. Sandık iradesine karşı kayyumcu siyaset aklıyla birlikte ekonomi de bu toz duman arasında kırılganlığına yenilerinin eklenmesi tedirginliğinde.

Devamını Oku
15.09.2025
Bugünün çalınan gündemi eğitim

Demokrasilerde seçme ve seçilme özgürlüğünü, milletin iradesini gösterdiği sandığı yok sayarsanız ne olur?... Güçler ayrılığı ilkesindeki denge gibi sandıktan çıkan sonuca tüm kurumların anayasal haklar çerçevesinde uyup saygı göstermesindeki ince ayar kaçarsa yönetim sistemi nereye evrilir?

Devamını Oku
08.09.2025
Şam siyaseti...

Suriye’de gerilim artıyor. Sahadaki parçalı bulutlu yapının kullanışlı ortamı zaten olabileceklerin sinyalini uzun süredir veriyordu.

Devamını Oku
01.09.2025
Meydanlar acil eylem planı bekliyor

CHP’ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de geçen hafta itibarıyla zorunlu posta adresi “Silivri” yapılanlar arasına katıldı. Son operasyonlarla CHP’nin 16 belediye başkanı ile onlarca çalışma arkadaşı ve yakınları cezaevinde.

Devamını Oku
25.08.2025
Çürütülmeye alışma!...

CHP seçmeninin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanan bazı isimlerin geçen hafta AKP saflarına katılmasıyla siyasetteki ahlaki çöküntü ve çürüme tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Devamını Oku
18.08.2025
ABD yeni ‘vekiller’ peşinde...

Küresel güç mücadelesi çerçevesinde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. Washington cephesi, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a son dönemde hegemonya politikasına yönelik adımlarını hızlandırıyor.

Devamını Oku
11.08.2025
Oldubittiye gelmeden...

İktidar cephesinin başlattığı “İmralı” süreci komisyon adımıyla Meclis’e taşınıyor. Gözler yarın yapılacak ilk toplantıda. Ama görüldüğü üzere komisyona yönelik soru işaretleri çok. Bunlar arasında iktidarın samimiyetinin ne kadar güvenilir olduğu konusu da var.

Devamını Oku
04.08.2025
Tükenmişliğe mahkûm değiliz, seçim elimizde

Niye bunlar başımıza geldi, geliyor, diyenlere kıpkırmızı bir kart çıkarmak gerek.

Devamını Oku
28.07.2025
Zeytine de kelepçe!

Ülkemizin yeşilini, su kaynaklarını yeterince koruyamazken içinde bulunduğumuz bu tehlikeli virajda yine akıl almaz bir hız eşliğinde vites yükseltildi.

Devamını Oku
21.07.2025
Bölge tuzağı etnik, mezhep siyaseti...

Savaştan, terörden yana olacak halimiz yok, demokratik ilkeler, barış kuşkusuz ortak umut, ortak hedef.

Devamını Oku
14.07.2025
Kutuplaşma kime yarar... 

Türkiye zor bir süreçten geçiyor, geçirtiliyor. Demokratik, laik, hukuk devleti sistemiyle “sorunlulardan” Ortadoğu coğrafyasının koltuk sevdalısı liderlerini pohpohlayarak çıkarlarını dizayn etme çabasındaki çıkarcı emperyalist zihniyetlere, Atatürk Cumhuriyetine yönelik karşıdevrimcilere dek, pek çok kesimin bu sisli atmosferden yararlanma peşine düştüğü ortada. 

Devamını Oku
07.07.2025
Bölünme değil birliktelik

Enerjisi bol milletiz. Ama bunu ne için, nasıl kullanacağımız konusunda geldiğimiz nokta tartışmalı.

Devamını Oku
30.06.2025
Tahran sil baştan mı...

En kötü durumlardan biri insanın yaşananlara karşı artık şaşırmama hali. Uluslararası sistemden iç siyasete tuhaf, aykırı ne varsa “normalleştirme”, “Bunu da gördük, bakalım sonrası” diyecek hallere gelindi.

Devamını Oku
23.06.2025
Kaosla beslenenler

İran’a saldırı aslında çok da şaşırtmadı, adım adım taşları döşenen, başta ABD, İsrail basını olmak üzere son aylarda iyice dillendirilen felaket senaryosuydu.

Devamını Oku
16.06.2025
Suriye kazanı...

Sağımız solumuz krizlerle dolu.

Devamını Oku
09.06.2025
Dalgalar meydanlarda kırılıyor

Hafta sonlarına yaklaşırken şafak baskınlarıyla birlikte gelen “operasyon” haberleri artık kamuoyu için şaşırtıcı olmaktan uzak.

Devamını Oku
02.06.2025
Nefes al, ver...

Bu aralar hayat felsefesine yönelik popüler kavramlardan biri de uzun ömürlülük (longevity).

Devamını Oku
26.05.2025
19 Mayıs kutlu olsun!

Bugün ulusal egemenlik tarihimizin destansı yıldönümlerinden.

Devamını Oku
19.05.2025
Müttefiklik ve güven

Müttefiklik ve güven

Devamını Oku
12.05.2025
Siyaset şiddeti beslerse!...

Siyaset şiddeti beslerse!...

Devamını Oku
05.05.2025
Siyasetten çevreye her yer fay hattı...

Siyasetten çevreye her yer fay hattı...

Devamını Oku
28.04.2025
Seçmen iradesini yok sayan yok sayılır

Seçmen iradesini yok sayan yok sayılır

Devamını Oku
21.04.2025
Susturulmuşlar kulübü peşindeler!

Susturulmuşlar kulübü peşindeler!

Devamını Oku
14.04.2025
CHP meydanları, meydanlar CHP’yi duydu

CHP meydanları, meydanlar CHP’yi duydu

Devamını Oku
07.04.2025
Mine Esen yazdı...

Gençlere sözümüz, demokrasi ve özgürlük

Devamını Oku
31.03.2025
Millet iradesi gücünü hatırlattı

Millet iradesi gücünü hatırlattı

Devamını Oku
24.03.2025
CHP sandığa odaklı

CHP sandığa odaklı

Devamını Oku
17.03.2025
Öngörebilmek...

Öngörebilmek...

Devamını Oku
10.03.2025
Süreçte ‘Suriye denklemi’

Süreçte ‘Suriye denklemi’

Devamını Oku
03.03.2025
Mine Esen yazdı...

Eskimeyen, eksilmeyen...

Devamını Oku
24.02.2025
Sıkacak diş kalmadı!

Sıcacak diş kalmadı!

Devamını Oku
17.02.2025