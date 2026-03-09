MHP sözcüleri, başta Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız arada sırada AKP’den farklı veya daha ileri iddialarla öne çıkıyor. Bunun çok örneği var. Bugün başlayacak olan ve İBB’de çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yolsuzluk yapmak gibi bir dizi iddia öne süren davanın “TV’de naklen yayınlansın” isteği ve iddiası gibi.

İmamoğlu ve CHP 4 bin sayfalık iddianamenin içler acısı içeriğini görünce, bu duruşmaların TV’lerde naklen yayınlanması konusunda sürekli talepte bulundular. MHP bir süre sonra evet yayınlansın dedi.

Bahçeli: “CHP genel başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz.”

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur” dedi.

Feti Yıldız: “Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu.”

Özgür Özel, “Feti Bey, keşke diyor ya, keşkek yapmaktan daha kolay. Keşke dediği mesele bir telefonluk iştir” yanıtını verdi...

MHP, AKP İKTİDARINI AYAKTA TUTAN PARTİ

Ama baktılar ki iddianame kamuoyunda lime lime ediliyor, bir sürü iddianın kanıta dayalı karşılıkları yok, duruşmada tüm bu iddiaların üzerinde tepinilecek.. tabii ki yan çizdiler. Halkın iddia ve savunmaları dinleyerek gerçeklerle yüzleşmesinden korktular.

Amaç: Dava mümkün olduğunca kapalı kapılar ardında yapılsın, millet gerçeklerden uzak kalsın, dava siyasi mahkeme kararlarıyla sonuçlansın.

Davanın temelini savcı bey ve beyler siyaset üzerine kurdular. Bugün bu dava konusundaki “üstün başarıları” ile Adalet Bakanlığı’na terfi edilen eski başsavcı bunu net yazıyor iddianamede: Bu suç örgütünü İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde kurdu amacı CHP’yi ele geçirmek ve Cumhurbaşkanı olmak...

YALAN İMZA YOK

Özgür Özel diyor ki: İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları arasından bazı erkekler, önlerine konan ve İmamoğlu’nu suçlu gösteren iftiranameyi imzalayıp çıktılar. Ama iftiranameyi imzalayan tek bir kadın çıkmadı... Onlar en ağır koşullarda ve İstanbul dışında hapishanelere sürgün edildiler.

Siyasi faaliyeti suç örgütü olarak gören bir anlayışla döşeli iddianame üzerine duruşmalar bugün başlıyor.

Tutuklular mı yargılanacak yoksa bizzat iddianamenin kendisi ve iddiaları öne sürenler mi, bunu izleyeceğiz.

MHP’NİN DİĞER İŞLERİ

MHP, iki Ahmet görevlerine iade edilsin de dedi. Hem de birkaç kez. Biri Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, diğeri de Ahmet Türk, Mardin Belediye başkanı.

Fakat AKP tınmadı. Hiçbir şey yapmadığı gibi, MHP’nin son olarak Ortadoğu’daki kanlı savaşlar karşısında “İç cepheyi birlik içinde ve güçlü tutmalıyız” laflarına yanıt olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve arkadaşları tutuklandı. Bir zırva iddia üzerine... MHP acaba tutuklansınlar dedi de biz mi yanlış anladık ve AKP mesajı doğru anladı. Galiba öyle.

MHP asgari ücretin komikliğine karşı çıkmış, emeklilerin insanca yaşamaları için gerekli maaş almaları gerektiğini de söylemişti.

HAVA CIVA HEPSİ

MHP boş konuşuyor. Tüm karşı çıktığı uygulamalar iktidarca bir bir hayata geçiriliyor ama MHP’nin de kılı kıpırdamıyor.

Gerekçeleri: Biz iktidar ve iktidar ortağı değiliz ki...

İktidar, ayakta tutan sizsiniz. İsteseniz gerçekten, Saray pek çoğunu gerçekleştirir. Ama istemiyorsunuz. Sadece kendi kitlelerinizin bile kabul edemeyeceği uygulamalara sözde karşıymışsınız gibi davranarak seçmenlerinize mesaj veriyorsunuz.

Seçmenleriniz de bunu görmüyor, öyle mi?