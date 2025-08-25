CHP’ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de geçen hafta itibarıyla zorunlu posta adresi “Silivri” yapılanlar arasına katıldı. Son operasyonlarla CHP’nin 16 belediye başkanı ile onlarca çalışma arkadaşı ve yakınları cezaevinde.

15 Eylül’deki CHP kurultayının iptal edilmesine yönelik dava için geri sayım sürerken aralarında seçilmiş belediye başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu dahil olmak üzere pek çok isim hakkında iddianameler hâlâ tamamlanmış değil.

Herkesin kafasındaki soru, ülkenin kurucu partisine yönelik baskının nereye kadar gideceği ve buna karşılık CHP’nin sürdürülebilir yol haritasının ne olacağında...

Kulisler hareketli. Kimi iddiaya göre, iktidar cephesi içinde ya da bağlantılı gruplar arasında çekişme giderek artıyor. Bu noktada gelişmeleri de iyi okumak gerekiyor. Daha önce pek çok kez olduğu gibi Cumhur ortağı MHP, kendi güç çemberi yakınındakilerin hedef alınmasına karşı yine “mesaj ayarı” düğmesini açmış görüntüde. Kimine göre, bu mesajların adresi iktidar ortağı AKP. Bu ayar çabasının arkasında, İmralı açılımı, tartışmalı komisyon kararıyla birlikte milliyetçi tabandan yükselen tepkileri yatıştırma olduğu görüşleri de var. MHP içinde gerek yeni “açılım süreci”nin AKP tarafından yeterince sahiplenilmediğinden, gerekse partiye yakın isimlere yönelik operasyonlardan rahatsızlık duyulduğu iddiaları gündeme yansıyor. Elbette kulisler hareketlenince, haberler birbirini izliyor, “Cumhur İttifakı içinde gerilim mi var” tartışması alevleniyor, MHP bir süre sanki “bekle-gör”e geçiyor. Sonrası yine bildik... Tıpkı önceki gün MHP lideri Bahçeli’nin CHP’ye ağır yüklenip yaptığı açıklamada görüldüğü gibi; “Cumhur İttifakı camdan vazo değil ki çatlasın, zarar görsün... Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak...”

ÇATLAYAN DA ONARILIR AMA...

“İktidar olsun da ne olursa olsun” dedirtecek türden bir ittifakın temel harcının ne olduğu tartışıladursun, vazo örneği denince akla o ünlü, eski bir Japon felsefesi olan “Kintsugi” gelmez mi, gelir elbette... Özetin özetiyle “Kintsugi” parçanın kırılmış yerlerini toz haline getirilmiş veya toz altın, gümüş veya platin ile karıştırılmış reçine ile onarma sanatı olarak tanımlanıyor. Kimi yoruma göre, kırılan bir nesneyi eskisinden daha güzel ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayan bu felsefeyle kusurların veya sorunların varlığı kabul edilerek olumlu bir düşünce anlayışı geliştiriliyor.

Siyasette kimi durumlarda ittifak; ilke ve etik değerler vurgusu yitirilmemek şartıyla ortak hedeflere ulaşmak için kıymetlidir, ayrıca bunu yaparken seçmenin desteği de kritik önemdedir. Yurttaşın sorunlarına karşı çözüm üretemeyen bir yönetimin inandırıcılığı ise her geçen gün azalır. Kuşkusuz iktidar ortaklarının önüne de gelen araştırmalarda görüldüğü gibi, yurttaş gidişattan memnun değil. Demokratik, laik, hukuk devletinin olmazsa olmazı güçler ayrılığının aşındırılmasına da olanak verecek şekilde, CHP’ye yönelik kuşatma siyasetinin sahada karşılığı ne çoğulcu demokrasi ne de çoğunluk ilkesiyle bağdaşıyor.

CHP’nin artan baskılara karşı güçlü bir güven odağı bulunmakta; o da Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki gibi millet iradesi. Yurttaş, hangi partiden olursa olsun, toplumsal kutuplaştırma dilinden ekonomik krize, eğitimden sağlığa, tarımdaki sorunlardan çevre katliamına, şiddet iklimine pek çok konuda nefessiz durumda. Memur, işçi, emeklinin hali ortada. Ülke genelinde iktidarın politikalarına karşı eylemler düzenlenmekte. Tabloya bakınca keşke kırılan, çatlayan tek vazo olsun diyecek hallerdeyiz, çünkü aslında yara alan bir ülkenin gelecek umudu.

CHP gelecek ay 106 yaşına girecek; partinin lideri Özel’in milletle ülkenin farklı noktalarında meydanlarda buluşmasının yarattığı sinerji Türkiye’nin ulaşmak için büyük sınavlar verdiği demokrasisinin gücünün de göstergesidir. Ancak aynı zamanda sandık çağrısı yapan CHP’nin, iktidarı hedeflerken başta ekonomi olmak üzere ülke sorunlarının çözümüne yönelik acil eylem planını da konu başlıklarıyla seçmene anlatması, onları ikna etmesi de önemli bir sınavıdır. Bu çerçevede demokratik toplum örgütleriyle ve özellikle kadınlarla, gençlerle kurulan bağ da kapsayıcılığını artıracaktır.