Magazinleştirmek...
Mine Esen
Magazinleştirmek...

22.12.2025 04:00
Uyuşturucu operasyonu “ünlü” dalgasıyla sürüp giderken ana gündem maddeleri sanki gölgede bırakılmak istenir gibi. TBMM’de bütçe görüşmeleri geçen hafta rüzgâr gibi geçti örneğin... Tam da gözler asgari ücret zammı pazarlıklarına çevrilmişken. Emekli, emekçi günlerdir meydanlarda. Memurların isyanı alanlara taştı. DİSK dün İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Binlerce metal işçisi eyleme çıktı. İktidarın hazırladığı bütçeye karşı bir itiraz da eğitimcilerden geldi. Eğitim Sen üyeleri geçen hafta düzenledikleri eylemde “Yoksulluk ekonomik değil, siyasal kontrole dönüştürüldü” tepkisini gösterdi.

Ekonomik verilerin ağırlığını ortaya koyan bir veri de dar gelirlinin geçinmek için borçlanma ihtiyacının artarak sürdüğüne ilişkindi. 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 51 olan borçluluk oranı üçüncü çeyrekte yüzde 65’e çıktı. Ekim 2025 sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısının 43 milyon kişiyi aştığı gündeme yansıdı.

LOZAN VURGUSU 

İmralı sürecinde ise gelinen nokta bilinmezliklerle dolu, toplumda Cumhuriyetin üniter yapısının geleceğine yönelik kaygılar var. Siyasi partiler çözüme yönelik raporlarını Meclis Başkanlığı’na sundu. Çalışmaların ardından ortak bir raporun çıkarılması hedefleniyor ancak “Cumhur”un ortakları dahil siyasi partilerin farklı tutumları dikkat çekiyor. CHP’nin raporundaki Lozan’ın ulusal egemenliğin ve Cumhuriyetin temeli olarak bir kez daha vurgulanması bu çerçevede önemli.

Süreci Suriye’deki gelişmelerden bağımsız okumak mümkün değil. Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nin son olarak Şam yönetimine ordudaki konumlarına ilişkin önerileri soru işaretlerini artırdı. Gelişmeler sürecin kendi askeri gücünü elinde tutan, hatta sahada ana belirleyici hale gelebilecek özerk bir Kürt yönetimi olasılığına işaret ediyor. Ankara’nın uyarılarına karşın ABDİsrail hattının kendi çıkarları çerçevesinde bölgede bu yönde bir yapılanmadan vazgeçmeyecekleri görüşleri sürüyor.

Tabii dış politikada sadece Suriye konusu yok. Geçen hafta üç yabancı İHA’nın topraklarımıza düşmesi hava savunma sistemimiz konusunda tartışmalara yol açtı. Türkiye kuşkusuz savunma sanayisinde geçmişten bu yana önemli bir yol kat etti ama hâlâ ciddi sorunlarla karşı karşıya. Tıpkı S-400 ve F-35 sistemlerinde yaşandığı gibi. Tıpkı Çelik Kubbe ve Kaan projelerinde kaynak ve zamana ihtiyaç duyulduğu gibi... Dış politika ve ulusal savunma stratejisinde en büyük yanlışlardan birinin “ilerledik rahatlığı”na kapılmak olduğu akıllardan çıkmamalı. Çünkü dış dünyaya verilen mesajın içi doldurulamaz hale gelirse caydırıcılık gücü, güven ve itibar yara alır. Tarih bununla ilgili acı derslerle dolu. Savunma konusunun iç siyasetin oyun alanı haline getirilmemesi gerektiğini bizlere hatırlatır.

Karadeniz’de istikrarsızlık ve güvenlik riski artarken bir haber de Akdeniz’dendi. İsrail-Yunanistan-GKRY’nin “Doğalgaz ve elektrik hatlarını korumak için ortak askeri güç oluşturmayı planlıyorlar” iddiası dikkat çekti. Her ne kadar bazı kaynaklar iddiayı yalanlasa da üçlü işbirliğinin arttığı biliniyor.

 MÜCADELE AMA NASIL 

Gelelim tekrar uyuşturucu operasyonlarına... Soruşturmaların gündeme yansıma şekli, sayfa sayfa ortaya dökülen şüpheli/gizli tanık ifadeleri derken uyuşturucuyla mücadeleye yönelik işin ciddiyetinin yara alıp almadığını sorgulamak gerekmez mi? İddialar, suç, suç unsuruyla-kişisel yaşam tercihleri, masumiyet karinesi sınır hatlarındaki hukuk ve etik açıdan denge gözetilmekte mi? Dizi reytingi aranır gibi duyurulan gelişmelere bakınca şu sorular da akıllarda dolaşmakta: Yoksul, yoksun bölgelerde, mahallelerde artan uyuşturucu kullanımı, okulların önüne kadar girebilen “torbacılar”la, en ucuz ve ölümcül uyuşturucularla çocuk, gençleri yaşamdan koparan, çetelere üye yapan mafya ağıyla, ulusal, uluslararası suç baronlarıyla mücadelede durum nedir?

Ucuz, basit bir dizi seyreder gibi kim/nerede/nasıl tadında, pornografik ifadelerle de bezeli soruşturmalar toplumun elbette ilgisini çeker. Ama magazinsel bakış ilgi toplamaktan öteye gider mi? Tartışılır. 

22.12.2025
Toplumsal çürüme...

Küresel eşitsizlik derinleşiyor.

15.12.2025
Ücretsiz öğün hemen şimdi!

Darmaduman, son derece yoğun bir gündem içinde savrulup duruyoruz.

08.12.2025
Kurultayın mesajı: Birlik ve mücadele

“CHP, bir kurultayı daha geride bıraktı.” Normal koşullarda siyasetin içinde, hayatın olağan akışına uygun bir haber cümlesi.

01.12.2025
Anayasa planları...

“İmralı kayığı” siyasette fırtınalar kopardı.

24.11.2025
Hesap vermek, hesap sormak...

İBB iddianamesi beklendiği üzere fırtına gibi o pek sakin (!) gündemimizin merkezine oturdu.

17.11.2025
Kurucu liderimizin mirasının koruyucusuyuz

Fotoğrafına bakıyorum. Hüzün ve gülümseme birbirine eşlik ediyor.

10.11.2025
Gıdada enflasyon canavarı

Yoksulluk çemberi dalga dalga yayılıyor.

03.11.2025
Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimiz 102 yaşında.

27.10.2025
Sandık gücü

Ülke siyasetinde yine kritik bir hafta.

20.10.2025
Gazze’ye asker göndermek...

Filistin küresel vicdan hesaplaşmasının yeni sahası olarak adlandırılıyor.

13.10.2025
Eşitlik mücadelesi

Cumhuriyet kazanımlarının demokrasi ve haklar açısından önemini sıklıkla vurgulamak gerekiyor.

06.10.2025
Ne aldık, ne verdik bilinmezliği...

Beyaz Saray zirvesinden neler çıktı diye günlerdir yorumlar, açıklamalar birbirini takip ediyor.

29.09.2025
CHP delegesi mesajını verdi

Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, “Darbeye, kayyuma hayır” sloganlı dünkü olağanüstü kurultayla güven tazeledi.

22.09.2025
Seçmeni duymak gerek

Sinirler gergin. Sandık iradesine karşı kayyumcu siyaset aklıyla birlikte ekonomi de bu toz duman arasında kırılganlığına yenilerinin eklenmesi tedirginliğinde.

15.09.2025
Bugünün çalınan gündemi eğitim

Demokrasilerde seçme ve seçilme özgürlüğünü, milletin iradesini gösterdiği sandığı yok sayarsanız ne olur?... Güçler ayrılığı ilkesindeki denge gibi sandıktan çıkan sonuca tüm kurumların anayasal haklar çerçevesinde uyup saygı göstermesindeki ince ayar kaçarsa yönetim sistemi nereye evrilir?

08.09.2025
Şam siyaseti...

Suriye’de gerilim artıyor. Sahadaki parçalı bulutlu yapının kullanışlı ortamı zaten olabileceklerin sinyalini uzun süredir veriyordu.

01.09.2025
Meydanlar acil eylem planı bekliyor

CHP’ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de geçen hafta itibarıyla zorunlu posta adresi “Silivri” yapılanlar arasına katıldı. Son operasyonlarla CHP’nin 16 belediye başkanı ile onlarca çalışma arkadaşı ve yakınları cezaevinde.

25.08.2025
Çürütülmeye alışma!...

CHP seçmeninin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanan bazı isimlerin geçen hafta AKP saflarına katılmasıyla siyasetteki ahlaki çöküntü ve çürüme tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

18.08.2025
ABD yeni ‘vekiller’ peşinde...

Küresel güç mücadelesi çerçevesinde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. Washington cephesi, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a son dönemde hegemonya politikasına yönelik adımlarını hızlandırıyor.

11.08.2025
Oldubittiye gelmeden...

İktidar cephesinin başlattığı “İmralı” süreci komisyon adımıyla Meclis’e taşınıyor. Gözler yarın yapılacak ilk toplantıda. Ama görüldüğü üzere komisyona yönelik soru işaretleri çok. Bunlar arasında iktidarın samimiyetinin ne kadar güvenilir olduğu konusu da var.

04.08.2025
Tükenmişliğe mahkûm değiliz, seçim elimizde

Niye bunlar başımıza geldi, geliyor, diyenlere kıpkırmızı bir kart çıkarmak gerek.

28.07.2025
Zeytine de kelepçe!

Ülkemizin yeşilini, su kaynaklarını yeterince koruyamazken içinde bulunduğumuz bu tehlikeli virajda yine akıl almaz bir hız eşliğinde vites yükseltildi.

21.07.2025
Bölge tuzağı etnik, mezhep siyaseti...

Savaştan, terörden yana olacak halimiz yok, demokratik ilkeler, barış kuşkusuz ortak umut, ortak hedef.

14.07.2025
Kutuplaşma kime yarar... 

Türkiye zor bir süreçten geçiyor, geçirtiliyor. Demokratik, laik, hukuk devleti sistemiyle “sorunlulardan” Ortadoğu coğrafyasının koltuk sevdalısı liderlerini pohpohlayarak çıkarlarını dizayn etme çabasındaki çıkarcı emperyalist zihniyetlere, Atatürk Cumhuriyetine yönelik karşıdevrimcilere dek, pek çok kesimin bu sisli atmosferden yararlanma peşine düştüğü ortada. 

07.07.2025
Bölünme değil birliktelik

Enerjisi bol milletiz. Ama bunu ne için, nasıl kullanacağımız konusunda geldiğimiz nokta tartışmalı.

30.06.2025
Tahran sil baştan mı...

En kötü durumlardan biri insanın yaşananlara karşı artık şaşırmama hali. Uluslararası sistemden iç siyasete tuhaf, aykırı ne varsa “normalleştirme”, “Bunu da gördük, bakalım sonrası” diyecek hallere gelindi.

23.06.2025
Kaosla beslenenler

İran’a saldırı aslında çok da şaşırtmadı, adım adım taşları döşenen, başta ABD, İsrail basını olmak üzere son aylarda iyice dillendirilen felaket senaryosuydu.

16.06.2025
Suriye kazanı...

Sağımız solumuz krizlerle dolu.

09.06.2025
Dalgalar meydanlarda kırılıyor

Hafta sonlarına yaklaşırken şafak baskınlarıyla birlikte gelen “operasyon” haberleri artık kamuoyu için şaşırtıcı olmaktan uzak.

02.06.2025
Nefes al, ver...

Bu aralar hayat felsefesine yönelik popüler kavramlardan biri de uzun ömürlülük (longevity).

26.05.2025
19 Mayıs kutlu olsun!

Bugün ulusal egemenlik tarihimizin destansı yıldönümlerinden.

19.05.2025
Müttefiklik ve güven

12.05.2025
Siyaset şiddeti beslerse!...

05.05.2025
Siyasetten çevreye her yer fay hattı...

28.04.2025
Seçmen iradesini yok sayan yok sayılır

21.04.2025
Susturulmuşlar kulübü peşindeler!

14.04.2025
CHP meydanları, meydanlar CHP’yi duydu

07.04.2025
Mine Esen yazdı...

Gençlere sözümüz, demokrasi ve özgürlük

31.03.2025
Millet iradesi gücünü hatırlattı

24.03.2025