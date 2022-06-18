18 Haziran 2022 Cumartesi

Gezi Direnişi sırasında polisten gaz yiyen gençlerin sürekli yinelediği şöyle bir slogan vardı:

“Sık bakalım sık bakalım

Biber gazı sık bakalım

Kaskını çıkar, copunu bırak

Delikanlı kim bakalım.”

Son günlerde iktidarın huzurunu kaçıran kim varsa hakkında dava ve soruşturma açılan, vergi incelemesine maruz kalan ve tehdit edilenlerin sayısı katlanarak artıyor. Yağmur gibi açılan davalar ve soruşturmalar nedeniyle mağdurlar adına biz de bir slogan üretelim bari:

“Aç bakalım aç bakalım

Davaları aç bakalım

Cüppeni çıkar, makamı bırak

Delikanlı kim bakalım.”

GÖZDAĞININ ARDINDAKİ BUZDAĞI

Son bir ayda hakkında dava ya da soruşturma açılanları şöyle bir anımsayalım.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bu makama gelmeden yıllar önce attığı ve fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilecek tweet’ler nedeniyle hakkında dava açıldı. Sonrası tutuklama kararı ve siyaset yasağı.

Peki, Canan Kaftancıoğlu ne zaman il başkanı seçildi?

Ocak 2018 yılında.

Kaftancıoğlu’nun sekiz yıl önceki tweet’leri daha il başkanı seçilmeden bir başka adayı destekleyen TV’de yayımlandı. Bir gün sonra kimliği gizli biri CİMER’e suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma hazırladı.

Dava ne zaman açıldı?

2019 yılı mayıs ayında. Yani 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul’u kazanmasından sonra. AKP’nin cezalandırma yöntemi de bu.

İl başkanlığından sonra hafta içinde bu kez de parti üyeliği düşürüldü.

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Kaftancıoğlu’na verilen cezayı eleştirdiği için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından emekli Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un rütbeleri söküldü.

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Selahattin Demirtaş’a verilen cezayı televizyonda eleştiren emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da rütbelerinin sökülmesi için hakkında soruşturma başlatıldı.

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ENAG kurucusu ve gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy hakkında soruşturma açıldı. Gerekçe: gerçek enflasyon rakamlarını paylaşmak.

AKP’nin önerisi ile TBMM’de önceki gün kabul edilen ve kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak isimlendirilen yasada kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımı yapan kişi ve kurumların cezalandırılması öngörülüyor. TÜİK dezenformasyonun âlâsını yaparken onlar hakkında soruşturma yok; Veysel Ulusoy gerçek rakamları paylaştığı için ona ceza.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da 31 Mart 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle dava açıldı.

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Pegasus çalışanlarından birinin Kadir gecesi arkadaşlarıyla meyhanede alkol alırken çektiği resmi paylaşıp altına alt tarafı “densizlik” denilip geçilecek bir cümle yazıldığı için tüm çalışanlar hakkında dava açıldı.

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Man Adası davasına müdahale ettiğine dair hükümet kanadından haber kaynaklarımdan aldığım kulis bilgisini yazdığım için eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan da bizim hakkımızda dava açtı. Neredeyse TCK’nin ne kadar maddesi varsa hepsinden ceza istiyor. Canı sağ olsun. “Gerçeklerin er geç açığa çıkma gibi bir huyu vardır” deyip geçelim.

MELİH SERBEST, HANDAN TUTUKLU

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, nisan ayından beri tutuklu. Daha evi aranırken ve Emniyet tarafından ifadesi bile alınmadan hakkındaki suçlamalar yandaş kanallarda altyazı olarak geçiyor. Biz bu yöntemi Ergenekon sürecinden biliyoruz. Demek ki iktidar FETÖ ile flört dönemini hayli verimli geçirmiş. Onlardan gözaltına alınmadan itibarsızlaştırma yöntemlerini iyi öğrenmiş.

Suçlamaya dayanak yapılan soruşturma yedi yıl önce yapılmış. İçişleri Bakanlığı tarafından da “Belediye başkanı hakkında soruşturmaya gerek yok” denmiş ama yedi yıl sonra gerek olduğuna karar vermişler. Tutuklanan hiçbir belediye yöneticisinin başkan hakkında tek bir aleyhte ifadesi olmamasına ve söz konusu ihalelerde imzası olmamasına rağmen hem de...

Ankara’yı parsel parsel satan, fesat karıştırmadığı neredeyse hiçbir ihale kalmayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan ona buna sataşırken Handan Toprak Benli cezalandırılıyor.

Geçenlerde iktidar kanadından bir kaynağım ile sohbet ederken “Bu daha ne ki? İki ay sonra iktidar cenahı muhalefet kanadına yönelik çok ağır itibarsızlaştırma kampanyası başlatacak” dedi.

Demek ki bunlar iyi günlerimiz...

Unutmayalım ki o makamlar bir gün gelir değişir, o cüppeler çıkar, o bir telefonla verilen talimat üzerine açılan davalar düşer. Hesaplaşma ve helalleşme günü o gündür.