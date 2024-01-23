CHP tabanının beklentileri...

23 Ocak 2024 Salı

TÜYAP Çukurova 16. Kitap Fuarı’nda dolu dolu geçen iki günün özeti şuydu:

Yerel seçim atmosferine girilmiş. Ekonomik darboğaz yaşamın her alanında hissediliyor...

Kâğıt fiyatlarının hem dolar bazında yükselmesi hem de Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybı kitaba da yansıyor. Yayınevlerinin sayfa sayısını azaltmaktan bir baskıdaki kitap adedini düşürmeye kadar her yönteme başvurduğu dikkati çekiyor.

Krizden en az etkilenen çocuk kitapları. Aileler önce çocuklarının isteklerini karşılıyor, bütçede pay kalırsa kendilerine dönüyor.

Bir yurttaş şu yorumu yaptı:

- Kitap artık lüks tüketime girecek!

Buna karşın kitapla barışık olanlar fuarları ayakta tutuyor. Okur yazar buluşması her şeye karşın enerji üretmeye devam ediyor.

Siyasetle barışık yurttaşlar en çok iki konuyla ilgiliydi:

- Aday belirlemeden iç tartışmaya kadar CHP’de yaşananlar ne anlama geliyor?

- İYİ Parti nereye gidiyor?

CHP Adana’da büyükşehir adayı olarak mevcut başkan Zeydan Karalar’da karar kıldı. Karalar Adana’yı bütün yönleriyle temsil eden bir başkan. Rakipleri karşısında daha şanslı. Yurttaşların önemli bir dilimi, “Zeydan başkan kazanır” diye söze başlıyor. Karalar cumartesi akşamı Saygı Öztürk’le birlikte görüşmemizde, “Ben seçim dönemi gelince çalışmaya başlayanlardan değilim. Beş yıl önce başkanlığa geldiğim gün yeni seçime de hazırlanmaya başlamıştım” deyip bıyık altından gülümsedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’la hem kitap fuarında hem pazar sabahı yine Saygı ile birlikte kahvaltıda buluştuk. Akay’ın kentin kültürel kimliğine ve sosyal yaşama kattıklarına tanık olduk.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin fuardaki görüşmemizde, “Yurttaşların memnuniyetine baksınlar, başka söze gerek yok” değerlendirmesini yaptı.

CHP tabanı ayrıntılarla çok ilgili değil. Genel algıya bakıyor. Ağırlıklı olarak şu cümleleri işittik:

- Kurultay şart mıydı, değil miydi bilmiyoruz ama bir an evvel beraberlik görüntüsü verilsin.

- Milletin gerçek gündeminin önüne bir şey geçmesine izin vermesinler.

- Adaylık tartışmalarını bir an önce bitirip sokağa çıksınlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği yol haritası da tabanı etkileyecek. İki günde farklı zamanlarda şu zeminde değerlendirmelerle karşılaştık:

- Biz Kemal Kılıçdaroğlu kırgınıyız!

Bu kesimlerde partiye zarar vermeye yönelik bir yaklaşım hissetmedik ama ciddi bir kırgınlık havasının olduğu da kesin. Bu kırgınlığın yarısı kurultay yarışında yaşananlardan, öteki yarısı da sonrasındaki tablodan kaynaklı!

Yerel yönetimlerde iktidar olmanın önemli bir boyutu da kültür hizmetleri. Kitapla, kültürle barışık belediye başkanları başta kitap fuarları olmak üzere yurttaşın bu alandaki gereksinimlerine de yanıt veriyorlar.

Adana’da iki gün boyunca Cumhuriyet Kitapları, Bilgi Yayınevi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Seyhan Belediyesi standında okurla buluştuk. Akdeniz salonunda “Cumhuriyet: Çağları Aşan Destan” söyleşinde konuştuk.

Yerel yönetimlerin, yurttaşların kitap fuarına ulaşımına yardımcı olmaları bile başlı başına bir hizmet. Bunu 1994’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Murat Karayalçın’dan sonra Melih Gökçek’e geçmesinde yaşamıştık! Gökçek’in kitap fuarlarını sadece ticari bir faaliyet olarak görüp ona göre bedel istemesi başkenti uzun yıllar fuarsız bırakmıştı.

Bazı şeylerin değeri kaybedilince anlaşılıyor. Yeniden kazanmak yıllar alıyor!