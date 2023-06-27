Eksik günlerimi SSK kapsamında nasıl tamamlayabilirim?

27 Haziran 2023 Salı

Soru: EYT’liyim ve SSK kapsamında emekli olmak istiyorum. Ancak 1500 gün eksiğim var ve bu süreyi isteğe bağlı sigorta ile ödesem emeklilik hakkım Bağ-Kur’a geçiyor ve 9000 günle emekli olmam mümkün oluyor. Eksik günümü SSK kapsamında nasıl doldurabilirim? Ali S.

SSK kapsamında sigortalı olmanız için hizmet akdiyle çalışmanız gerekiyor. 2008/Ekim öncesinde isteğe bağlı sigortalılık hem SSK kapsamında hem de Bağ-Kur kapsamında mevcuttu. 2008/Ekim sonrası 5510 sayılı kanun ile isteğe bağlı sigortalılar Bağ-Kur kapsamında sayıldı. Ancak, bazı özel durumlar var. Eğer SSK kapsamında tam süreli yerine kısmi süreli (part-time) çalışırsanız, kısmi süreli çalıştığınız aylara ait eksik süreleri borçlanabilirsiniz. Borçlandığınız süreler 5510/41. madde gereği SSK kapsamında hizmet olarak kabul edilir.

Yine, ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, SSK kapsamında hizmet olarak kabul edilir. Diğer taraftan, 5510 sayılı kanunun ek 5. maddesi kapsamında tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışmanız ve primlerinizi ödemeniz halinde bu hizmetler de SSK kapsamında sayılır.

EMEKLİLİK HAKLARI DOÇENT/PROFESÖRLÜK DÜZEYİNE YÜKSELİR Mİ?

Soru: Kişi kamuda devlet memuru olarak çalışırken doktora yapmış olarak emekli olsa, sonra özel üniversitede çalışmaya devam ederken doçent/profesör olsa emeklilik hakları doçent/ profesörlük düzeyine yükselir mi? Aysun G.

Kamudan emekli olduktan sonra özel sektörde hangi unvanda çalışırsanız çalışın emekli aylığına bir katkısı olmaz. Çünkü özel sektörde çalışırken emekli aylığınızı almaya devam eder ve sosyal güvenlik destek primine tabi olursunuz. Sosyal güvenlik destek primine tabi sürelerin aylık miktarına etkisi olmaz. Diğer bir ifadeyle, bu süreler aylık hesabında dikkate alınmaz. Ancak emeklilik sonrası kamuda çalışmanız halinde emekli aylığınız kesilir ve emeklilik sonrası geçen çalışmalar, bu çalışmalar sona erdikten sonra emekli aylığı hesabında dikkate alınır. Emeklilik sonrası kamuda doçent veya profesör olarak çalışmanız halinde, işten ayrılıp tekrar emekli aylığınız hesaplanırken bu unvanlarda kalma sürelerinize göre ek göstergeniz ile makam tazminatı tutarlarınız değişir.

BABAM 3600 EK GÖSTERGEYE YÜKSELEBİLİR Mİ?

Soru: Babam saymanlık müdürü olarak 35 yıl 11 ay devlette çalıştı. 2/6 derece kademeden 1700 ek gösterge ile emekli oldu ve 1987 yılında vefat etti. O zamanlar derece/kademeler yan gidebildiğinden babamın 1. dereceden emekli olamadığını varsayıyorum. Babam düzeltilmiş hak ettiği kadroya gelebilir mi ve müdür olduğu için 3600 ek göstergeyi alabilir mi ve annemin dul aylığı bu durumda artar mı? Aynur Ç.

Babanız 2. derecenin 6. kademesinden emekli olduğuna göre lise mezunu olmalı. Üniversite mezunu olsaydı bu unvanıyla 1. dereceye inerdi ve müdür unvanıyla bugün 3600 ek göstergeye hak kazanırdı. Ancak, lise mezunu olması ve 1. dereceye inememesi nedeniyle 3600 ek göstergeden yararlanamaz.

ASKERLİK Mİ YOKSA YURTDIŞI BORÇLANMASI MI AVANTAJLI?

Soru: 1978 doğumluyum ve 1995 tarihinde işe başladım. 18 ay askerlik yaptım. Emeklilik için 5825 günü doldurmam gerekiyor. 605 gün eksiğim var. 2 sene de Dubai’de çalıştım. Askerlik ve Dubai çalışmamı borçlanırsam emekli olabilir miyim? Murat A.

Sigortalı işe başlama tarihiniz 8 Eylül 1999 öncesi olduğundan EYT kapsamındasınız. Bu nedenle yaş koşulu olmaksızın 5825 gün ile emekli olabilirsiniz. Eksik 605 günün 540 gününü askerlik borçlanması 65 gününü ise 3201 sayılı kanun kapsamında yurtdışı borçlanması yaparak tamamlayabilirsiniz. Borçlanma bedelleri, askerlik hizmeti için tercih edeceğiniz günlük kazancın yüzde 32’si, yurtdışı borçlanması ise yüzde 45’i üzerinden hesaplandığından, askerlik borçlanmasını yapıp eksik olan 65 gün için de yurtdışı borçlanması yapmak sizin için daha avantajlı olur.