Emeklinin buruk bayram ikramiyesi beklentisi

09 Mart 2025 Pazar

İlk defa 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 18. maddeyle, Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli ve hak sahiplerine 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödeneceği öngörülmüş olup, bu tutar;

- 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Kanunla 1.100 TL,

- 30/3/2023 tarihli ve 7447 sayılı Kanunla 2.000 TL,

- 2/3/2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunla 3.000 TL,

olarak değiştirildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTIRILACAK MI?

2025 yılı Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli ve hak sahiplerine ödenecek ikramiyelerin artırılmasıyla ilgili olarak çalışma yapılacağı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmıştı.

İkramiye tutarlarının artırılması için 5510 sayılı Kanunun ek 18. maddesinde düzenleme yapılması gerekiyor. Bayram ikramiyelerine ilişkin kanun tasarısının pazartesi günü Meclis'e sunulması bekleniyor.

Bayram ikramiyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda 2 kez ödeniyor.

İKRAMİYE ÖDENMESİNDEKİ KURALLAR NELER?

İkramiye ödemeleri;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, sürekli iş göremezlik derecesi,

Ölüm gelir ve aylıklarında hak sahiplerinin hisseleri,

Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca, sözleşme aylığı alanlar için tespit edilen sabit sayı,

oranı esas alınmak suretiyle yapılıyor. Malullük veya yaşlılık/emekli aylığı alanlara ikramiye miktarının tamamı ödeniyor.

Emekli ve hak sahipleri birden fazla dosyadan gelir veya aylık alıyor ise, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme gerçekleştiriliyor.

Kız çocuklarına yapılan evlenme ödeneği hesabında bu ikramiyeler dikkate alınmıyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İkramiye ödemeleri genellikle dini bayramlardan en az bir hafta önce gerçekleştiriliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahipleri için ödeme günleri SGK tarafından önceden duyuruluyor. Ramazan Bayramı'nın 30 Mart 2025 tarihine denk gelmesi sebebiyle, zamlı ikramiyelerin 24 Mart - 28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYE MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyelerinin ne kadar artırılacağı konusunda 5510 sayılı Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Tamamen iktidar tarafından artışlar belirleniyor. İkramiyelerin ilk defa ödenmeye başlandığı 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen ikramiye tutarında ilk artış, 3 yıl sonra 2021 yılında yüzde 10, 2 yıl sonra 2023 yılında yüzde 81, bir yıl sonra 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3000 TL’ye yükseltildi. Yapılan artışlarda; ne asgari ücrete yapılan artış oranları, ne de emekli aylıklarına uygulanan altı aylık enflasyon oranları dikkate alınmadı. Gayet keyfi ve siyasi konjonktüre göre artışlar belirleniyor.

Şimdi tüm emekliler bayram ikramiye tutarlarının ne olacağını merakla bekliyor. Aslında emeklinin hiçbir derdine derman olmayan, sadece bayramlarda evinin bayram ihtiyacını tam olmasa bile karşılayıp, belki torunlarına bayram harçlığı vermek için beklediği ikramiyeler için çeşitli miktarlar telafuz ediliyor.

Tabi emeklilere yapılacak tüm iyileştirmelerde, yüksek enflasyonunun düşürülmesine yönelik uygulanan ekonomik program bahanesiyle, bayram ikramiyelerine yüksek miktarda zam yapılmayacağı aşikar olmakla birlikte, en son ikramiyelere yapılan yüzde 50 zam oranının uygulanabileceği de en çok konuşulan konulardan birisi. Dolayısıyla, emekli ve hak sahiplerine ramazan ve kurban bayramlarında ödenecek ikramiye miktarlarının en fazla 4.000-4.500 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Harca harca bitmez! Ağır geçim koşulları altında büyük mağduriyet yaşayan emeklinin yaşadığı sefalet de maalesef bitmez!