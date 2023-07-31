Ekonomik şartlar ve değişen tatil algısı

31 Temmuz 2023 Pazartesi

Üç tarafı denizlerle kaplı tatil cenneti ülkemizde algı değişiyor. Cennet'in kapılarından yerli turist ya geçemiyor ya da ancak kısa süreli vaktini burada değerlendirebilecek imkâna sahip oluyor. Son yıllarda pandemi ile başlayan kriz Ukrayna-Rusya savaşı ile hız kazandı. Dünyadaki krizin etkileri devam ederken bundan en çok etkilenen ülkelerden biri yine Türkiye oldu. Bugünlerdeyse gündem her gün bir yenisinin haberini aldığımız zamlar.

Birçok yurttaş için uzun zamandan beri hayalin ötesine geçmeyen tatil, bazılarını ise çözüm arayışına itti.

BÜTÇEYE GÖRE TATİL FORMÜLLERİ

Türkiye'de sosyo-ekonomik olarak alt ve orta sınıfta değerlendirilen toplumun büyük kesimi artık hayallerindeki tatil için bütçe belirlemek yerine bütçesine göre nasıl bir tatil yapacağını düşünüyor.

Gelir dağılımındaki adaletsizlikle artık ülkemizin güzelliklerinin tadını ancak küçük bir azınlık ve yabancı turistler çıkarıyor. Kalanlarsa bu güzelliklerin ötesinden berisinden bir parça tad almaya çalışıyor. İşte burada akla gelen ilk çözüm ise tatil süresini kısaltmak.

Çalışanların büyük kesiminin tatilini yaz aylarında yaptığı ülkemizde artık bu sürenin bir kısmı da evde geçiyor. İzin süresinin tamamını tatilde geçirmeye bütçesi yetmeyenler çözümü kısa süreli tatillerde buluyor.

Tatil süresini kısaltmak istemeyenler ise otellerde yıldız düşürüyor, pansiyon tercih ediyor daha düşük bütçeye sahip olanların ise artık tek alternatifi çadır tatili...

YURTDIŞI TATİLDE ÇARE ALIŞVERİŞ

Yurtdışı tatili yapmak isteyen yurttaşların tercihi çoğunlukla vizesiz rotalar oluyor. Hem Türk vatandaşlarına vizenin zorlaşması hem de yüksek vize ücretleri, vizesiz ülkeleri cazip hale getiriyor. Ayrıca yurttaşlar yurtdışı tatil rotalarında çok daha uygun teknolojik alet alabileceği noktalara seyahat etmeyi tercih ediyor. Tatile ayrılan bütçe yurtışında daha düşük vergi uygulanan ürünlerin satın alınması ile daha uygun hale geliyor. Bu ürünlerde en çok tercih edilen cep telefonu için 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde ise Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. İktidarın yaptığı yeni düzenleme yurtdışı tatilini uyguna getirmek için alışveriş yapanların planlarını baltalasa da bu kıstaslarla en çok öne çıkan yurtdışı rotası olan Gürcistan'ın Batum kenti hâlâ cazibesini koruyor. Batum'a giden tatilciler hem tatil yapıyor hem de aldıkları ürünlerle tatilini daha uygun fiyata yapmış oluyor hatta bedavaya getirebiliyor.

Halk çözüm arayadursun bu düzen devam ettikçe tatil her geçen gün daha fazla insan için hayal olarak kalacak.