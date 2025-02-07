Kışın da çok güzel: Zamanın durduğu sahil kasabası 'Eski Foça'

07 Şubat 2025 Cuma

Kışın en sevdiğim tatil tercihlerinden biri de yazlık bölgelere seyahat etmek. Yazın kalabalığından arınan bu bölgeler kışın huzurlu ve sakin havası ile dinlenmek için birebir.

Ege’nin en güzel kıyılarından birinde, tarihiyle, taş sokaklarıyla ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini büyüleyen Eski Foça, İzmir’in en özel ilçelerinden biri. Bu şirin sahil kasabası, geçmişin izlerini taşırken doğasıyla da göz kamaştırıyor.

İstanbul'dan özel araçla ortalama 5 saat süren Eski Foça'da kışın da hizmet veren pek çok otel ve pansiyon bulunuyor. Biz de Eski Foça merkezine yürüme mesafesinde olan butik otellerden birine yerleşip bu şirin ilçeyi keşfetmeye başlıyoruz.

Eski Foça’nın dar taş sokaklarında dolaşırken kendinizi adeta bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissediyorsunuz. İlçe, Antik Yunan döneminde Phokaia adıyla anılmış ve önemli bir İyon yerleşimi olmuş. Bugün hâlâ ayakta olan Beş Kapılar Kalesi ve surlar, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan önemli yapılar arasında. Kale içindeki tarihi taş evler ve küçük meydanlar, Foça’nın ruhunu yansıtan en güzel ayrıntılardan.

BEŞ KAPILAR KALESİ

12. yy'dan günümüze kadar ulaşan bu etkileyici Beş Kapılar, hem tarihiyle hem de konumuyla Eski Foça’nın en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Adını beş büyük kapısından alan Beş Kapılar Kalesi, Eski Foça'nın en güzel manzarasına sahip.

Bu ihtişamlı yapıyı Ataol Behramoğlu şu dizler ile anlatıyor:

"Beş Kapılar, Foça’nın bekçisi Beş kapılar, Önünden zümrüt bir derya akıyor, Gözünü dört açmak yetmemiş ona, Denize beş gözle bakıyor.”

Beş Kapılar 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

YEL DEĞİRMENLERİ

İlçeye girer girmez sizi tepeden izleyen yel değirmenleri Eski Foça'nın en etkliyeci yapılarından. Yel değirmenlerine çıkmak oldukça meşakkatli ancak Eski Foça'yı ayakların altına alan manzara yorgunluğa değer.

PELİKANLARIN LİMANI

Eski Foça Limanı'nda balıkçıları gözleyen kedilerin yanı sıra kasabanın simgesi olan pelikanları da görüyorsunuz. Burada denizin kokusunu içinize çekerek, muhteşem manzaraya karşı bir kahve içebilirsiniz. Bizim gittiğimiz tarihte hava yazdan kalma bir gün gibi olduğu için biz sahildeki yürüyüşümüze bölgenin meşhur dondurmasını yiyerek devam ettik.

ESKİ FOÇA'DA NE YENİR?

Foça, zengin Ege mutfağına sahip. Küçük sahil restoranlarında taze deniz ürünleri ve yöresel ot mezeleri tatmanızı öneririm. Eski Foça sahilinde birbirinden güzel restoranlar bulunuyor. Burada denizde süzülen tekneleri izleyerek keyifle balığınızı yiyip rakınızı yudumlayabilirsiniz.

Eski Foça, sakinliği ve doğal güzellikleriyle büyük şehirlerin karmaşasından kaçmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Yazın cıvıl cıvıl, kışın ise daha sessiz ama bir o kadar da huzurlu olan kasaba, yılın her dönemi kendine has bir güzellik sunuyor.