Madra Dağı'nın fıstık cenneti Kozak Yaylası

20 Ağustos 2023 Pazar

Yayla denilince akla her ne kadar Karadeniz ve Akdeniz gelse de Ege'nin de eşsiz yaylaları var. Bu yaylalardan biri de Ayvalık ve Bergama arasında yer alan Kozak Yaylası. Deniz tatiline kısa bir mola vermek için en güzel noktalardan biri. Ayvalık'ın oksijen kaynağı olan Kozak Yaylası, Kuzey Ege'nin en az Kaz Dağları kadar büyük öneme sahip olan bir diğer dağı Madra'da bulunuyor. Antik dönemin önemli kentlerine ev sahipliği yapan Madra Dağı içinde bir fıstık cenneti de bulunduruyor. İşte bu fıstık cenneti adını kozalakla bezenmiş çam ağaçlarından alıyor. Çam ağaçlarının eşsiz manzarası ile seyredip varacağınız Kozak Yaylası'nın en önemli gelir kaynağı ise çam fıstığı.

KOZAK YAYLASI'NDA NE YAPILIR?

Kozak Yaylası'nda kamp ya da piknik yapabilirsiniz. Kozak Yaylası'nı ziyaret ettiğinizde mutlaka bölgenin fıstığından yapılan helvayı, içine kavrulan çam fıstıkları atılan özel çayları ''Cilveli çay'' eşliğinde tatmalısınız.

Kozak Yaylası kentin sıcak ve kalabalığından bunalanların adete imdadına yetişiyor. Serin ve temiz havasında, çam ağaçlarının gölgesinde içtiğiniz bir bardak çay bile size huzur verecek.

ATATÜRK ANITI

Kozak Yaylası'na gittiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir diğer adres ise Atatürk heykeli. Bir kayanın üzerine oturmuş devasa Atatürk heykeli bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Bu ihtişamlı heykel, yaşamını Almanya’da sürdüren emekli öğretmen Süha Şen tarafından yaptırıldı.

ÜZÜM BAĞLARI

Madra Dağı'nın en ilginç noktalarından biri de üzüm bağları. Uzaktan bir çay tarlasını anımsatan Madra üzüm bağına ulaşmak biraz zor olsa da eşsiz manzarası ile kat edilen zorlu yolu hak ediyor. Üzüm bağlarının bağlı bulunduğu şarapevini ziyaret ederseniz benzersiz bir manzarada keyifli bir yemek yeme fısatını da yakalamış olursunuz.

BU EŞSİZ GÜZELLİK YOK OLMASIN

Kozak Yaylası doğası ve insana kattığı huzur ile bölgenin en önemli yerlerinden biri. Kozak'ın oksijen kaynağı çam ağaçları birçok hayvana ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kozak'a gittiğinizde fark edeceksiniz ki aracınızın üstü beyaz bir toz ile kaplanacak. Maalesef Kozak'ta sadece lezzetli çam fıstıkları üretilmiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve Ekolojik Hassas Bölge olarak tanımlanan Kozak Yaylası'nda pek çok taşocağı mevcut. Altın madenin de bulunduğu Kozak Yaylası'nda bölge halkı yeni ocakların yapılmasından endişeli.

Kozak Yaylası'nı ziyaret ettiğinizde içiniz huzur bulacak ancak taşocaklarının yoğunluğunu gördüğünüzde bu huzur yerini endişeye bırakabilir. Kozak Yaylası'nın bu eşsiz güzelliğinin yok edilmemesi dileğiyle....