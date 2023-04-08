08 Nisan 2023 Cumartesi

Türk olmanın veya Türkiye’de yaşıyor olmanın en büyük risklerinden biri, 28 Ağustos 2014’ten yani Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği günden beri “Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlemiş olmakla suçlanma ihtimali”dir.

Nitekim son yedi yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılan soruşturmaların toplam sayısı Adalet Bakanlığı’nın 2020 raporuna göre 160 bin 169’dur.

Sadece 2014 yılında bu nedenle başlatılan soruşturma sayısı 7 bin 216’dır. Bu sayı 2016 yılında 38 bin 254’ü, 2019’da 36 bin 66’yı bulmaktadır.

O raporun üzerinden üç yıl geçtiğine göre soruşturma sayısı tahminen bugün (her yıla 36 bin soruşturma hesabıyla) en az 277 bini bulmaktadır. Bu 277 binin en az 1200’ü çocuktur.

Bu soruşturmalar sonucu açılan davalardan Tayyip Erdoğan dönemindekilerin sayısı 38 bin 581; Abdullah Gül döneminde 848; Kenan Evren döneminde 340; Turgut Özal döneminde 207; Ahmet Necdet Sezer döneminde 163; Süleyman Demirel döneminde sadece 158’dir.

Sadece bu rakamlar Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye’de çok anormal bir durum yaşandığını göstermeye yetecek kadar açıktır.

O nedenle Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Nisan 2023 günü, “Millet İttifakı’nda ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz. Tweet atan hiçbir genç sabahın köründe gözaltına alınmayacak. Ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak” vaadi önemlidir.

Cumhurbaşkanına hakaret konusuna da değinen Kılıçdaroğlu “Rakamlar (TC kanununun 299’uncu maddesi) Erdoğan döneminde bir intikam aparatı haline dönüştürüldüğünü göstermektedir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği 299’uncu madde:

“(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznine bağlıdır” şeklindedir.

Madde bu şekle 16 Nisan 2017’de yani Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde getirildi.

Aslında Amerika Birleşik Devletleri’nde cumhurbaşkanı dahil kimseye “hakaret suçu” yoktur. Çünkü ABD anayasası hakareti suç saymayı “ifade özgürlüğüne aykırı” saymaktadır.

Zaten sadece ABD’de değil İngiltere, dahil Avrupa’nın önemli bir kısmında da “hakaret” suç değildir.

Ama, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek mahkemeye başvurmak ve Türkiye’deki hükümlerle kıyaslanmayacak kadar büyük (milyonlarca dolar değerinde) tazminat talep etmek ve almak yolu açıktır.

Bununla birlikte cumhurbaşkanına hakaret eyleminin başka insanlara hakaretten farklı ve ağır şekilde cezalandırılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğu için, mahkemelerimiz tarafından uygulanmaması tezi, giderek güç kazanmaktadır. O nedenle ya Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadiyle yahut da yargımızın AİHS hükümlerine uymanın, anayasamızın 90’ıncı maddesi gereği olduğunu kabul etmesiyle gerçekleşeceği günler, gönül diler ki yakındır.