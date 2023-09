Eğitimde zarf mı mazruf mu? - Cemil COŞKUN

02 Eylül 2023 Cumartesi

Yine bir eğitim öğretim yılının başındayız. Ülkemizde maalesef öğretmenler, sendikalar, öğrenciler ve veliler eğitim üzerine çok kafa yormuyor ve çözüm üretmiyor. Eğitimle ilgili konuşması gerekenler konuşmuyor, eğitimle ilgisi olmayanlar ise hiç susmuyor. Konuşmalar da eğitimin asıl sorunlarından uzak, yani şekilsel. Bu durum eskilerin deyimiyle; “Zarf mı, mazruf mu” sorusunu akla getiriyor.



Öğrencilerimizin almış olduğu eğitimlerle ilgili uluslararası ölçme değerlendirme sistemi olan PISA sınavlarında 70 ülke arasında kırk ile elli arasında gidip geliyoruz. PISA sınavlarında öğrencilere altı basamakta soru soruluyor. Özellikle beşinci ve altıncı basamak problem çözme ve yenilik yaratıcılık becerilerini ölçüyor. Ülkemizin beşinci ve altıncı basamaktaki yüzdelik dilimleri yüzde 1-2 arasında olup OECD ülkelerine göre çok ama çok geride.

TEDMEM’İN RAPORU



Uluslararası sistemde durum böyle iken ülkemizdeki sınav sisteminde de durum farklı değil. Ülkemizde bu yıl yapılan üniversite giriş sınavlarında Tedmem’in hazırladığı raporda bütün eğitimcilere ev ödevi niteliğinde sonuçlar mevcut.

Sınava başvurup girmeyen aday sayısı 531 bin 805. 2022 yılında sınava giren adayların yüzde 96’sı TYT’den 140 ve üzeri puan almıştı. 2023 yılında ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav puanı 140 ve üzeri olan aday sayısı 2 milyon 858 bin 305 olmuş, adayların yüzde 95.42’si TYT’den 140 ve üzeri puan almıştır. Buna göre, 2023 yılında TYT baraj puanı 140 olsaydı sınava giren adayların 137 bin 333’ü barajı geçemeyecekti.

2023 yılında TYT baraj puanı 160 olsaydı sınava giren adayların 396 bin 174’ü barajı geçemeyecekti.

2023 yılında TYT’de en düşük puan olan 100 ve üzeri puan alan adayların sayısı 2 milyon 895 bin 128 olmuştur. Buna göre, sınava giren 2 milyon 995 bin 638 adaydan 100 bin 510’u 1 neti dahi olmayan adaylar olmuştur. Bu sayı, sınava giren adayların yüzde 3.4’ünü oluşturmaktadır. 2022 yılında TYT’de 1 neti dahi olmayan aday sayısı ise 96 bin 776 olmuştu (sınava giren adayların yüzde 3’ü). 2023 yılında AYT’de her üç alanda da 1 neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla kıyasla artış göstermiştir. 2023 yılında YDT oturumundan sınava giren adaylar arasında 100 puanın altında kalan aday sayısı geçen yıla kıyasla iki katından fazla artmıştır. Ortaokuldan liselere giriş sınavı olan LGS’de de durum farklı değil.

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ



Acı olan durum şu ki soruların niteliği yükselirken buna koşut olarak, öğretmen, yönetici, müfredat, öğrenci ve veli niteliği yükselmiyor.

Çözüm için hiç zaman kaybetmeden, köy okullarının açılması, sınıf mevcutlarının azami otuz ile sınırlandırılması, her yıl nitelikli öğretmen eğitimlerinin yapılması, öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi, denetim sisteminin rehberlik ağırlıklı bir yapıya kavuşturulması, her ilde veli ve öğretmen akademileri kurulması ve işlevselleştirilmesi, her okula en az 5 bin kitaplık kütüphane kurulması, her ilçeye bilim ve sanat merkezleri yapılması, her ilçede sürekli öğrenme merkezlerinin açılması, TRT eğitim kanalı açılması, ilkokullarda 3. sınıflardan itibaren bütün derslere branş öğretmeni atanması.

Sözün özü, horozlar ötüyor, gaflet uykusundan uyanma vakti, eğitimde zarfı bırakıp mazrufu okuma ve anlama zamanı...

CEMİL COŞKUN

EĞİTİM MÜFETTİŞİ / MÜFETTİŞLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ