Arif Kızılyalın
Maç seçince!
Her maç gol yemek gelenek G.Saray için. Davinson’un formsuzluğu, sağ bek karabasanı savunma sendromunun nedenleri. Sara yokken takımın futbol zekâsı düşüyor, tempo yok! Ve UEFA sınavları öncesi maç seçiyorlar. Hatay maçının ilk yarısı böyleydi. Yine de milimle ofsayta takılan bir golü, Torreira ile direğe giden topu, Yunus-Barış’ın kaçırdığı goller var. Hatay az geldi, Cemali’nin karambol golüyle öne geçti. Aslan 2. yarı Kerem’le Sallai’yi sahaya sürdü, oyunu da skoru da dengeledi. Mertens’in düşürülüşü, Osimhen’in kaleciye karşın attığı penaltı, sonrasında tonla kaçan fırsat, laubali tercihlerle değersizleşen hücumlar. Ve kaleci Bekaj’ın kurtarışları. Okan Hoca’nın Batshuayi hamlesi de sonuç getirmeyince G.Saray’ın deplasman serisi bitti.
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