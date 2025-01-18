Ebru Kılıçoğlu
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Azı dişi!

18 Ocak 2025 Cumartesi

Sara’nın yokluğunu derinden hisseden G.Saray, Hatayspor karşısında tutuk, şut fakiri bir futbol sergiliyor. Dahası “veresiye satan” misali harcadıkça harcıyor bulduğu fırsatları. Bu tabloda tek etken G.Saray’ın kısır oyunu değil. Yeni teknik direktörü ve onun oyuncu seçimleriyle canlanan Hatayspor’un akılcı futbolu da var. Ki 28’de attıkları golle de bunu tescil ediyorlar. Okan Hoca yaptığı müdahalelerle oyunun temposunu lehlerine çeviriyor. Rakibi hataya zorlayan bu oyunda önce bir penaltı golü (Osimhen) geliyor. Sonra da rakip kaleyi abluka altına alıyor Sarı-Kırmızılılar. Ancak en olmadık golleri atan ayaklar, bu maçta sırayla en “olduk” (!) fırsatları kaçırıyor. Hatay, G.Saray’ın bir türlü vermek istemediği 2 puanı; azı dişini anestezi olmadan çeken bir dişçi gibi canını yaka yaka alıyor.


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