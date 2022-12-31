(Er) Vural Avar ile çalışmak... - Mustafa ÖZBEY

31 Aralık 2022 Cumartesi

28 Şubat kumpas davası şehidi (E) Hv. Korgeneral Vural Avar, 22 Aralık 2022 günü toprağa verildi. Organize bir hukuk tanımazlığın toplumun gözü önünde nasıl yapılabileceği ve devletin bu trajik kaybın sorumlularını ortaya çıkarmak için derhal soruşturma başlatması gerekirken nasıl sessiz kaldığına tanık olmak, acımızı daha da artırdı.

28 Şubat davası, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara leke olarak geçecek ve o kurguyu yapanların tamamı gelecekte mutlaka bağımsız yargı önünde hesap verecektir.

Aralarında benim de bulunduğum 103 kişi, 28 Şubat kumpas davasında yargılandık. Tamamı sahte delillerle ve tasarlanan senaryo üzerinden sürdürülen bu dava sonunda, 14 sanığa ömür boyu hapis cezası verildi ve rütbeleri alındı, beylik tabanca ve tören kılıçlarına el konuldu. Bir dönemin tüm “sözde” günahı, yaş ortalaması 80’in üzerinde olan 14 hükümlü üzerinden cezalandırılmak istendi.

AYM dosyayı işleme koymayı anlaşılmaz şekilde geciktirirken Er Çevik Bir, Er Aydan Erol ve Er Çetin Saner artan sağlık sorunları nedeniyle son ana kadar beklenip tahliye edildi. Er Vural Avar ise büyük sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmeyip Sincan zindanında göz göre göre şehit edildi...

Cenaze törenine TSK içinden tek bir rütbeli kişinin bile katılmaması asla unutulmayacaktır.

MOTİVASYON KAYNAĞI

Vural Avar 30 Ağustos 1998 yılında korgeneral rütbesinde Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı iken Yüksek Askeri Şûra kararı ile emekli edilmiş bir TSK subayıdır.

Komutan bu görevde iken kendisinin emrinde Yunanistan Kıbrıs Daire Başkanı olarak iki yıl çalıştım. Ege Denizi’nde, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a verilmemiş ada, adacık ve kayalıkların aidiyetlerinin belirlenmesi ve devlet kayıtlarına geçmesini sağladık. Kıbrıs’ta ulusal güvenlik konuları üzerinde etkin çalışmalar yürüttük. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Rusya’dan S-300 hava savunma sistemleri satın alıp bunu adaya konuşlandırma girişimini, zorlayıcı askeri/politik kriz yönetim yöntemleri ile engelledik.

Kendisi ile çalışmak bir ayrıcalıktı. Çok yüksek bilgi, birikim, dayanılması güç bir tempo ve özveri gerektiren bu görevleri yaparken personelin en büyük motivasyonu, Korgeneral Vural Avar’ın gözleri ile bizi seven, teşvik eden okşamasıydı. Değerli Eşi Tuna Avar, hepimiz için “komutan eşi” değil, “Tuna Abla” oldu.

MESLEK CİNAYETİ

Hayatını bu ülkenin çıkarlarını korumaya adamış bu fedakâr Türk evladı, bir kumpas dava ile mahkûm edildi, onu ve diğer komutanları aşağılayıp daha da ezmek ve hükümlü FETÖ hainleri ile aynı konuma getirmek için rütbelerinin alınmasına da karar verildi.

Söz konusu olan, Er Vural Avar’n bedeni üzerinden TSK’ye onuru ile hizmet etmiş olan herkese karşı işlenmiş bir meslek cinayetidir.

İçten dileğim, AYM’nin bu dosyayı bir an önce ele alması, devletimizi bu utanç verici yargı kararının ayıbından kurtarması ve komutanlara onurlarını ve rütbelerini en kısa zamanda iade etmesidir.

Ruhu şad olsun.

MUSTAFA ÖZBEY

EMEKLİ TÜMAMİRAL