Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

İstifa etmediler demek ki... - M. Bayram Mısır

23 Mart 2023 Perşembe

YSK kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinden milletvekili adayı olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da en geç bu tarih ve saate kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerektiğine karar vermiştir. (YSK Karar No: 2023/91, 10/03/2023)

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen “sistem”e göre, yürütme yetkisi cumhurbaşkanındadır ve yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir, üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. (Anayasa, 104/8-9)

Bakanların ve kısmen memur statüsünden ayrılan üst kademe yönetici statüsünün kamu görevlileri olduklarında hiçbir kuşku ve tartışma yoktur. Anayasa Mahkemesi’nin il genel meclisi üyelerinin kamu görevlisi statüsünü tartıştığı kararından da (Anayasa Mahkemesi, K.G. 22/06/1988, E:1987/18 - K:1988/23, 26/11/1988 tarihli ve 20001 sayılı RG) bu husus açıkça anlaşılmaktadır. Bakanların ve kısmen memur statüsünden ayrılan üst kademe yöneticilerinin hizmet kadrosuna sürekli biçimde girmiş ve onunla kaynaşmış oldukları, kamu hizmetlerine sürekli olarak katıldıkları, örgüt içinde ve aralarında hiyerarşi bağı bulunduğu, üstlendikleri kamu hizmetleri dışında varlıklarını, iş ve meslek statüsündeki yerlerini korumadıkları ve kamu hizmetlerinin gerektirdiği alan ve ölçülerde uzmanlaştıkları açık olduğundan kamu görevlisi olmadıkları sonucuna varılması mümkün değildir. Bakanlar ve görevi cumhurbaşkanı ile birlikte sona erecek olan üst kademe yöneticileri kamu görevlisi olduklarından, kanunun lafzı ile tüm “diğer kamu görevlileri” gibi en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar istifa etmemiş veya emeklilik dilekçesi vermemiş iseler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olamayacaklardır.

Anayasada ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nda bakanlar yönünden de istisna getirilmiş değildir. Bu durumda, halihazırdaki bakanlar ve 3 sayılı CBK eki (I) sayılı cetvelde yer alan -görevi cumhurbaşkanı ile birlikte sona erecek olan- yöneticiler istifa etmemiş olduklarına göre, bunların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olmayacakları ve aday da gösterilemeyecekleri sonucuna varılmaktadır. Özetle, “İstifa etmediler demek ki milletvekili adayı değiller” denilebilir!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

EYT ve sigorta başlangıcı - Sezai Öztürk 23 Mart 2023
İstifa etmediler demek ki... - M. Bayram Mısır 23 Mart 2023
Terör örgütünün helikopterleri - Timuçin Kodaman 22 Mart 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Kılıçdaroğlu garanti: Çözümü 8 yıl önce önermiştim!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Kurucu iktidar (Meclis) görevi başlayacak
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Çok kârlı bir fiyasko
Olaylar Ve Görüşler
İstifa etmediler demek ki... - M. Bayram Mısır
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Saray’da hesaplar altüst...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Yeni dünya düzeni bildirisi
Zeynep Oral
Zeynep Oral Mahpus, gardiyan ve deprem
Bedri Baykam
Bedri Baykam Sanatçılardan mağdurlara destek, siyasilerden geleceğimize köstek!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler