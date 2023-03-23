İstifa etmediler demek ki... - M. Bayram Mısır

23 Mart 2023 Perşembe

YSK kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinden milletvekili adayı olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da en geç bu tarih ve saate kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerektiğine karar vermiştir. (YSK Karar No: 2023/91, 10/03/2023)

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen “sistem”e göre, yürütme yetkisi cumhurbaşkanındadır ve yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir, üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. (Anayasa, 104/8-9)

Bakanların ve kısmen memur statüsünden ayrılan üst kademe yönetici statüsünün kamu görevlileri olduklarında hiçbir kuşku ve tartışma yoktur. Anayasa Mahkemesi’nin il genel meclisi üyelerinin kamu görevlisi statüsünü tartıştığı kararından da (Anayasa Mahkemesi, K.G. 22/06/1988, E:1987/18 - K:1988/23, 26/11/1988 tarihli ve 20001 sayılı RG) bu husus açıkça anlaşılmaktadır. Bakanların ve kısmen memur statüsünden ayrılan üst kademe yöneticilerinin hizmet kadrosuna sürekli biçimde girmiş ve onunla kaynaşmış oldukları, kamu hizmetlerine sürekli olarak katıldıkları, örgüt içinde ve aralarında hiyerarşi bağı bulunduğu, üstlendikleri kamu hizmetleri dışında varlıklarını, iş ve meslek statüsündeki yerlerini korumadıkları ve kamu hizmetlerinin gerektirdiği alan ve ölçülerde uzmanlaştıkları açık olduğundan kamu görevlisi olmadıkları sonucuna varılması mümkün değildir. Bakanlar ve görevi cumhurbaşkanı ile birlikte sona erecek olan üst kademe yöneticileri kamu görevlisi olduklarından, kanunun lafzı ile tüm “diğer kamu görevlileri” gibi en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar istifa etmemiş veya emeklilik dilekçesi vermemiş iseler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olamayacaklardır.

Anayasada ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nda bakanlar yönünden de istisna getirilmiş değildir. Bu durumda, halihazırdaki bakanlar ve 3 sayılı CBK eki (I) sayılı cetvelde yer alan -görevi cumhurbaşkanı ile birlikte sona erecek olan- yöneticiler istifa etmemiş olduklarına göre, bunların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olmayacakları ve aday da gösterilemeyecekleri sonucuna varılmaktadır. Özetle, “İstifa etmediler demek ki milletvekili adayı değiller” denilebilir!