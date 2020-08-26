Kurtuluş Savaşı Kahramanları Unutturulamaz - Av. Erol ERTUĞRUL

26 Ağustos 2020 Çarşamba

Albay Reşat Bey, 26 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruz’a katılan 57. tümen komutanıdır. İnönü ve Sakarya savaşlarında yararlıklar göstermiş, Mustafa Kemal Paşa tarafından 57. Tümen Komutanlığı’na atanmıştır. Albay Reşat Bey’in görevi, Sandıklı yakınlarında bulunan Çiğiltepe’yi düşmanın elinden almaktır. Bu tepe, savaşın gidişini belirleyecek önemde bir tepedir. General Trikopis komutasındaki Yunan ordusu tepeyi büyük bir güçle savunmaktadır.

Tepenin alınması gecikince Mustafa Kemal Paşa telefonla Albay Reşat Bey’e “Hareketin yavaşlığı genel durumumuzu etkilemektedir. Çiğiltepe’nin gecikmeden alınması gerekmektedir” demiş, Albay Reşat Bey “Hiç merak etmeyin paşam yarım saat içinde tepeyi alacağım” diye yanıt vermiştir.

ONUR İNTİHARI

Çiğiltepe’yi almak gecikince Mustafa Kemal Paşa yeniden Albay Reşat Bey’i aramış, telefona Reşat Beyin yardımcısı çıkmıştır. “Paşam Reşat Bey, size söz verdiği saatte tepeyi alamayınca bir not bıraktı ve canına kıydı” yanıtını almıştır. Yarım saat geçtiği halde tepe alınamayınca 27 Ağustos 1922 günü Albay Reşat Bey beylik tabancası ile yaşamına kıymıştır.

Reşat Bey’in Mustafa Kemal Paşa’ya bıraktığı notta “Paşam, yarım saat içinde o tepeyi almayı size söz verdiğim halde sözümü yerine getirememiş olduğumdan dolayı yaşayamam” yazmaktadır. Mustafa Kemal Paşa’nın gözlerinden yaşlar süzülür. Kırk beş dakika sonra Çiğiltepe alınır.

30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Paşa’nın komuta ettiği Başkomutan Meydan Savaşı kazanılır. 9 Eylül 1922 günü ordularımız güzel İzmirimize girer.

Reşat Bey’e soyadı yasası çıktıktan sonra Atatürk tarafından Çiğiltepe soyadı verilir. TBMM, ailesine İstiklal Madalyası verir. Reşat Bey, ordularımız İzmir’e doğru ilerlerken zorunlu olarak Sandıklı ilçesine gömülür. Gömütlüğü yıllarca Sandıklı halkı tarafından ziyaret edilir. 1988 yılında alınan bir kararla Reşat Bey, Ankara Devlet Gömütlüğü’ne taşınır. Sandıklı halkı Reşat Bey’i bırakmak istemez ancak karara direnemez. Boş gömütlüğü, eskiden olduğu gibi Sandıklı halkı tarafından aynı saygıyla bir evliya gömütlüğü gibi ziyaret edilmektedir.

REŞAT ÇİĞİLTEPE’LER BİTMEZ

Cumhuriyetin ordusu, Reşat Çiğiltepe gibi onurlu kahramanlarla doludur. Bu onur, bu ulusun mayasında vardır. Dün de vardı, bugün de vardır. Yarın da olacaktır.

Mustafa Kemal’leri, Reşat Çiğiltepe’leri çıkaran bir ordu her zaman yeni kahramanlar çıkaracaktır. AKP’nin FETÖ ile ortaklığının bitmesi sonucu, kamuoyu nezdinde çöken kumpas davalarla tutsak edilen Cumhuriyetin ordusunun kahraman subayları özgürlüklerine kavuşmuştur. Hiçbir yönetim kendi ordusuna böylesine düşman olmamıştır. Yargı yolu ile sindirilmiş olan TSK sessizleştirilmiş, etkisizleştirilmiştir. Kuvvet komutanlarının ve üst düzey komutanların göreve getirilmelerinde tarihsel gelenekler görmezden gelinmiş, siyasal yönetimin görüşleri öne çıkarılmıştır

Erdoğan, 1934 tarihli Ayasofya’yı müze yapan ve altında Atatürk’ün imzası bulunan Bakanlar Kurulu Kararı için “Tarihe ihanet ve hukuka aykırı” diyor. Danıştay, hem biçimsel ve hem de öz açısından hukuka aykırı bir karar veriyor. Atatürk ve dönemi kötüleniyor. Üniversiteler susuyor, yüksek yargı kurumları ve en önemlisi TSK susuyor. Bu yetmiyor, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları Ayasofya’da Erdoğan’ın arkasında üniformaları ile namaza duruyorlar. Çok yazık...

Açıkça Ayasofya üzerinden Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapılıyor. CHP’nin sürece dair suskunluğu ise düşündürücüdür.

NEREYE GİDİYORUZ?

Bu yıl Lozan kutlanmadı. Anıtkabir törenleri engellendi. Erdoğan takke takıp Kuran okudu. Diyanet İşleri Başkanı kılıç kuşandı. Şimdi de Malazgirt Savaşı’nın yıldönümü etkinlikleri gerçekleştirilecekken, 30 Ağustos etkinlikleri yasaklanıyor. Nereye gidiyoruz?

İstediğiniz kadar Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve Cumhuriyeti unutturmaya çalışın, boşunadır. Ulusumuzun yüreğinden Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, Kurtuluş Savaşı kahramanları sevgisini silemezsiniz. Büyük Taarruz’un yıldönümünde, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Cumhuriyeti kuran, devrimleri gerçekleştiren kuşakları, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz.

AV. EROL ERTUĞRUL

