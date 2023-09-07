Taliban ideolojisi ve Filenin Sultanları - İSMAIL ÖZCAN

07 Eylül 2023 Perşembe

Afganistan’da egemen olan Taliban rejimi, bugüne kadar kadınlar aleyhine aldığı kararlara bir yenisini daha ekledi. Kızların lise ve üniversite eğitimi almasını yasaklamasına ek olarak kişisel çabalarıyla yurtdışında öğrenim şansı elde eden kızların yurtdışına çıkmasını yasakladı. Bu, Afganistan’da kızların orta ve yükseköğrenim görebilmeleri için son ümidin de yok edilmesi demekti.

Çağdışı tutum

Afganistan’da Taliban’ın en büyük meşguliyetini kadın haklarını kısıtlama çabaları oluşturuyor. Taliban dönüyor, dolaşıyor, kadınları eve kapatmanın, kamusal hayattan yüzde yüz soyutlamanın yollarını arıyor. Eğer bu konuyla meşgul olduğu kadar ülkenin dağ gibi ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla meşgul olsa bu alanda az da olsa bir gelişme, bir ilerleme sağlardı.

Taliban’ın kadın konusundaki bu ilkel, bu çağdışı tutumu, İslamın en gelenekçi, en gerici, en akıldışı yorumunun bir sonucudur. Taliban, bu gerici yorumun günümüzdeki en sıkı temsilcisidir.

Bugün geri kalmışlık, birçok alanda gelişmiş ülkelere muhtaçlık Müslüman ülkelerin kaderi olmuştur. İslam dünyasının geri kalmasının muhtelif sebepleri var. Bunların en başında ise kadınların ikinci sınıf sayılarak eğitim öğretim haklarının ve toplumsal ve kamusal hayatta rol almalarının engellenmesidir. Bu durum Müslüman ülkelerin geriliğinin bir numaralı sebebidir.

İstanbul Sözleşmesi örneği

Müslüman ülkeler, kadınları kamusal hayattan dışlayıp eve kapatmakla bir ülkenin kalkınma yolundaki insan enerjisinin ancak yarısını kullanmış oluyorlar. Bu enerjinin kadınlara ait olan yüzde 50’lik kısmı heba olmaktadır. Müslüman toplumlar bu kafayla gelişmiş ülkelere nasıl yetişebilir?

Zamanımızda Müslüman toplumların en önemli işi, öncelikli görevi kadınlara evrensel anlaşma ve sözleşmelerde tanınan tüm haklarını tanımaktır. En gelişmiş Müslüman ülke olmamıza rağmen bizim ülkemizde bile softalık etkin olabilmektedir. Ülkemiz için İstanbul Sözleşmesi’ne katılmak çok doğruydu ama bağnaz çevrelerin baskısıyla, dayatmasıyla bu sözleşmeden ayrılmak çok yanlış olmuş; kadın haklarında telafi edilemez ölçüde geri gidilmiştir. Bağnaz çevrelerin kadın hakları karşıtlığı bir değer ifade ettiği, itibar sahibi olduğu müddetçe hiçbir Müslüman toplum ilerleme, çağı yakalama yolunda mesafe alamaz.

Gerici saldırılar

Alanlarındaki başarılarından dolayı çok haklı olarak “Filenin Sultanları” olarak anılan kadın voleybol takımımızın sporcularına fanatik dincilerin sataşmaları, tehditleri hiç kesilmiyor. Onlara niçin sataşılıyor, niçin tehditlere hedef oluyorlar? Çünkü onlar işlerini yaparken kendilerinin anladığı şekilde örtünmüyorlar. Böyleleri “Filenin Sultanları”nın başarmak için sarf ettikleri enerjiye, işlerine nasıl kan ter içinde konsantre olduklarına bakmıyorlar; onların başka yerlerine bakıyorlar. İşte bu, bu zamanda az gelişmiş, hatta hiç gelişmemiş bakış örneğidir.

Daha önce yine bu sütunlarda yer alan yazımızın bütün zamanlar için geçerli olan son cümlesi şu idi: “Bütün Müslüman toplumlarda radikal İslamcı örgütlerle mücadelenin tereddütsüz en akılcı yolu, kadınlara hakları olan eşitlik ve özgürlüğü hiçbir koşula bağlamadan ama/fakat demeden tanımaktır.”

