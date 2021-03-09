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Washington, Türkiye İçin Dost Bir Ülkenin Başkenti Midir? - Daver Darende

09 Mart 2021 Salı

Türk-ABD ilişkileri konusunda uzman olduğu anlaşılan bir kadın konuşmacının televizyonda düzenlenen açıkoturumda Washington, Türkiye için dost bir ülkenin başkentidir” sözlerini duyunca geçmiş yıllara dönmekten kendimi alamadım.

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten bir yıl sonra, 6 Nisan 1946 günü Türkiye tarihi bir gün yaşıyordu. Amerikanın ünlü Missouri zırhlısı ilk kez İstanbulu ziyaret etmiş, Amerikalı denizciler törenle karşılanmış, o dönemin ünlü yazarları “Çelikten Bir Barış Elçisi” başlıklı yazılarla Amerikaya övgüler yağdırmış, kimisi Washingtonu, yani Amerikayı “barışın tek temsilcisi” olarak tanımlamıştı. 

Aradan uzun yıllar geçti. Türkiye ile ABD arasında inişli çıkışlı ilişkiler birbirini izledi. ABDyi dost” ve stratejik müttefik” olarak gönülden benimsedik. Oysa ABD, bölgemizde onun çizdiği yolda yürüyen uyumlu” bir Türkiye olmamızı istiyordu. Stratejik müttefiklik” uğruna sonunda uyumlu” ve ABDye bağımlı” bir ülke olduk. Ancak dünyaya egemen olan emperyalizmin temsilcisi ABDnin ne kadar acımasız olduğunu fark edemedik. Oysa kaderimizi bize dost olmayan bu ellere bağladığımız zaman ne büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağımızı iyi hesaplamamız gerekiyordu.

UNUTULMAMASI GEREKENLER

Yeni Amerika” adlı kitabını tanıtmak üzere Kasım 2014 yılında İstanbula gelen ABDnin en etkili düşünce kuruluşlarından biri sayılan Dış İlişkiler Konseyi” Başkanı Richard Haas, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefiklik” konusunu şöyle tanımlamıştı:

Teknik ve hukuki olarak hâlâ müttefikiz, ancak stratejik olarak farklı noktalardayız.” (Hürriyet, 11 Kasım 2014)

ABD Başkanı Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı Blinken’ın 19 Ocak 2021 günü Senato Dış İlişkiler Komitesinde yaptığı konuşmada Türkiyeyi sözde stratejik müttefik” olarak tanımlaması dikkat çekicidir. Blinken’ın bu sözleri Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Haas’ın 2014 yılındaki açıklaması ile örtüşmektedir. ABD artık niyetini gizlemiyor, her şeyi açıkça söylemeyi tercih ediyor.

Bölgemizde Türkiye için yaşamsal önemdeki gelişmeleri değerlendirirken; sözde stratejik müttefik, özgürlük ve demokrasinin temsilcisi” ABDnin Türkiyeye karşı tarihsel emellerini de hatırlamamız, bir zamanlar ABD Kongresinin ünlü (!) raporunda ulusal bağımsızlık savaşımızı “devlete karşı isyan” şeklinde tanımladığını, Doğu sorunu”nun (Şark meselesi) bugün de sürekli olarak gündemde tutulduğunu unutmamamız gerekiyor.

DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

Doğu Akdenizde, Egede, Kıbrısta ve Ortadoğunun kaygan ve değişken ortamında, büyük oyun adım adım Türkiyeye dayatılırken ülkemiz tehlikelerle dolu bir süreçten geçiyor. Bu tehlikeli süreçte Türkiyeyi ellerinden kaçırmamak için zaman zaman dost gibi görünen emperyalizmin tapınağının mimarları ülkemizin geleceği hakkında iyi şeyler düşünmüyorlar.

ABD Başkanı Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak Blinken’ı atamasından sonra, terör örgütü PKK/YPG ile yakın dostluk ilişkileri kurduğu bilinen Brett Mc Gurkun Suriye Koordinatörlüğü’ne getirilmesi, ardından Savunma Bakanlığı’na General Austinin atanması dikkat çekicidir. General Austin, terör örgütü PKK/YPGye ilişkin planın hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak bilinmektedir. (Sözcü, 14 Ocak 2021)

Biden’ın yeni yol haritasında Kuzey Suriye ve Irakta ABDnin egemenliğinin giderek güçlendiği fark edilmektedir. ABDnin Suriyenin kuzeyinde PKK/YPG devletçiğinin kurulmasına ilişkin kirli planının aşama aşama uygulandığı bu duyarlı dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi David Brownstein’ın kuzeydoğu Suriyedeki temasları, Kürt Ulusal Konseyi ile Kürtler arasında siyasi entegrasyonu geliştirmek için görüşmeler yapması önemsenmesi gereken gelişmelerdir. (Sözcü, Saygı Öztürk, 15 Şubat 2021)

MÜTTEFİKLİKLE BAĞDAŞMAZ

Türkiyeye karşı yaptırım kartını elinde tutan, Yunanistan ile Dedeağaç’ta askeri tatbikat yapan, Cizre sınırında yeni üsler kuran, PKK/YPG terör örgütünün siyasi uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile petrol anlaşması imzalayan, PKK/YPGye silah yardımı yaparak Suriyenin kuzeyinde bir Kürt devletçiği kurmaya çalışan, PYD/YPG/PKK terör örgütünü kendi kara gücü” olarak gören, sözde müttefik ABD ile bölgede, Doğu Akdenizde, Egede ve Kıbrısta ortak işbirliği”ni güven içinde nasıl gerçekleştireceğiz?

Tüm bu gelişmeler ışığında Washingtonun Türkiye için dost bir ülkenin başkenti olacağını” düşünmüyorum.

Ulu önder Atatürk’ün Yurtta barış dünyada barış” politikası Türkiye için güven verici tek yol olacaktır.

DAVER DARENDE

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