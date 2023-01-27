Yaklaşan seçimin güvenliği - Cumhur UTKU

27 Ocak 2023 Cuma

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin zor olacağı bilinmeli, birlikte hareket planları şimdiden yapılmalı, uygulama esasları belirlenmeli ve “devri sabık” yaratmaktan korkulmamalı.

Milletvekilleri ve gazetecileriyle bütün muhalefet 14 Mayıs 2023 gününü benimsemiş görünüyor. Bu tarihin hemen kabul görmesi, nostaljik bir naiflik olmadığı, bazılarının kişisel hesaplarının olduğunu akla getiriyor. Oysa gerçekçi planlama ve uygulamalar için muhalefete biraz daha zaman gerekmiyor mu?

Karşınızda diplomasız ama seçim konusunda herkesten daha etkin ve yetkin biri var. Erken seçim hazırlıksız bir seçim olur ve Millet İttifakı çökebilir. Bu durumda muhalefetin tümü hıyanete düşer. Meclis’e girmeye çabalayan küçük partilerin gönlünü almak önemli değildir. Kürt oyları ve AKP’nin küskünleri dikkate alınmalıdır.

BİR OY BİR OYDUR

Tek adamın aday olup olamayacağı, Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı önemli değildir. Muhalefetin ortak çalışmaları halkın büyük kesimince umutla ve sabırla desteklenmektedir. Şu gerçektir ki halen Millet İttifakı iktidarı devirecek ve iktidar olacak seçmen gücüne sahiptir.

Millet İttifakı’nın, güçlendirilmiş parlamenter sistem, temel ilkeler ve hedefler, seçim güvenliği ve kurumsal reformlar konularında hazırladığı metinlerin hayata geçirilmesi siyasal tarihimizde bir ilk olacaktır. Bu metinlerin en önemlisi seçim güvenliğiyle ilgili olanıdır. Bu konudaki önlemlerin nasıl ve neler olacağına dair esaslar belirlenmelidir. Seçim sandıklarının güvenliği, sandık kurullarındaki temsilcilerin görevleri, güvenlik birimleri, sandıkların kurulacağı okulların müdürlükleri, partili yurttaşların görevlendirilmeleri ve oy verme işleminden sonraki sürece hâkimiyet önemlidir. YSK’nin duyuruları ve kararları takip edilmelidir. İki ay önceden seçimin ertesi sabahına kadar olan süreçte, 200 bin sandığın denetimi tek merkezden sağlanmalıdır.

Son yirmi yıldaki şaibeli seçimlerden ders alınmalıdır. Vatandaş devamlı bilgilendirilmelidir. Özellikle yaşlılar ve ilk kez oy kullanacak gençler, yasama ve cumhurbaşkanlığı konusunda iki tercih yapacaklarını, nasıl oy kullanacaklarını bilmelidirler. Yanlış kullanılacak ve geçersiz sayılacak oylar değerlidir. Seçmeni bilgilendirme, seçimlere yüksek katılımı sağlayacaktır. Seçim sonrasında dikkatli sayım ve kayıtların tutulması çok önemlidir.

Seçimin her üç sürecinde de iktidar partisinin devlet olanaklarını kullanacağı göz ardı edilmemelidir. Bir oy bir oydur ve gerçekten altın değerindedir.

HIZLI HAREKET

Seçimleri kazanacak olan Millet İttifakı elbette seçim sonrasını düşünmektedir. Seçim sonrasında rehavete kapılmamalı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin zor olacağı bilinmelidir. Birlikte hareket planları şimdiden yapılmalı, uygulama esasları belirlenmelidir. “Devri sabık” yaratmaktan korkulmamalıdır.

Kurulacak hükümet, bir an önce hukuk düzenine geçilebilmesi için parti ve kişi çıkarları gözetmeden doğru kararlar almalıdır. Kişiselleşen devlet kamusallaştırılarak ve bürokrasinin sağlıklı desteği alınarak yeniden yapılanmaya gidilmelidir. Bozulan adalet, güvenlik, askerlik ve ekonomik durumun düzeltilmesinde hızlı hareket çok önemlidir.

Altılı masa bileşenlerine burun kıvırmakla, bunlar da gidenlerden farklı olmazlar diyerek istek ve umutları kırmakla, pratik olmayan hayali çareler üretmekle bir yere varılamaz. Cumhuriyet gidiyor. Seçimi tek adam alırsa bir daha Cumhuriyet geri gelmez.

CUMHUR UTKU

EMEKLİ P. KD. ALB.