Kitaplarla gelen

11 Temmuz 2020 Cumartesi

Yaşanan her şeye karşın coşkusuyla üretmeyi sürdüren genç edebiyatçıları, onların yapıtlarını gördükçe iyimserliğim artıyor.

İnsana yakışan, onsuz edilemez bir duygu bu.

…Umut insanda demişti Nâzım Hikmet.

Elimi Bırakma

Bir ilk yapıt olan Elimi Bırakma’yı (Bilgi Y.) elimden bırakamadım. Eser Kemal, yanı başımızdaki Suriye’de yaşanan iç savaş ve göç trajedisine insani bir ayna tutuyor. En umutsuz koşullarda bile sıkıntıdan kurtuluş yolu arayan ve yeni yaşamlar kurmak için adımlar atma cesareti gösteren insanları anlatıyor.

Dünyanın bugünündeki çatışmaların odağı olan bir coğrafyanın insanlarının günlük yaşamlarıyla birlikte aktarıldığı ve köklü bir aşk ekseninde okuduğumuz romanda, yakın tarihine dönüşlerle günümüz Suriye’sini olanca çıplaklığı ve gerçekliğiyle buluyoruz.

Bugünü anlamada verdiği ipuçlarıyla insan’ı temel alan roman, dünyaya, insanlar arasındaki etnik ve inançsal ayrımlara karşı insan sevgisiyle yaklaşımın örneği olarak akla ve yüreğe sesleniyor.

Siyasi Cinayetler

Orhan Tüleylioğlu, 50 Maddede Siyasi Cinayetler’de (Karakarga Y.), Devrim Şehidi Kubilay’dan başlayarak tarihsel sıralamayla Sabahattin Ali, Turan Emeksiz, Vedat Demircioğlu, Taylan Özgür’den günümüze kadarki siyasal cinayetlerle yaşamdan koparılanlara tek tek ağıtlar yazıyor.

1970’li yıllardan günümüze Doğan Öz, Bedrettin Cömert, Abdi İpekçi, Cevat Yurdakul, C. Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Kemal Türkler, İlhan Erdost, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Onat Kutlar, A. Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink ve daha onlarca canı alınan genç, aydın, sendikacı, politikacı, yazar, yayıncı, öğretim üyesi, hekim, gazeteci, hukukçu insanımızı tek yapıtta anlatıyor.

Kanlı Pazar’da, 1 Mayıs 77’de, Kahramanmaraş ve Sivas katliamlarında, 12 Eylül döneminde, “Gezi”de canları alınan gençlerin de yer aldığı yapıt, bir belgelik değerinde.

Atatürk ve Devrimin Yönü

Atatürkçülüğün Kurtuluş Savaşı’nda “Cumhuriyet Devrimi”nin toplumcu özünü, Uğur Mumcu Kemalizm ve Sosyalizm’de, toplumumuzun özgürleştirilmesi savaşımını bir öncü savaşçısının düşünce dünyasıyla aktaran Taylan Özbay, Edebiyatımızın Ustalarının Gözünden Atatürk ve Devrimin Yönü (Telgrafhane Yay.) ile zorlu göreve soyunmuş.

M. Cevdet Anday’ın “Bugünkü aydına düşen başlıca görevlerden biri de tarihsel olayların zincir halkalarından kopmamayı bilmek ve başarmak, onları canlı tutmaktır” sözünün aynasında sunulan yapıtın odağında “ülkemizin yüz akı edebiyatçıları”nın düşünceleri yer alıyor.

“Devrimi de, devrimin yönünü de” bilen edebiyatçıların “İçine doğdukları ülkeyi ve o ülke için düşledikleri geleceği” yansıtan yapıtta, Y. Kadri Karaosmanoğlu, Halikarnas Balıkçısı, “Mustafa Kemal, bu milletin kafasıdır… Tam insanoğludur” diyen Sait Faik, “Atatürk, milleti, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak isteyen bir devrimci idi” diyen Orhan Veli, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, C. Atuf Kansu ve Oktay Akbal’ın düşünceleri aktarılıyor.

Yapıt şu cümleyle bitiyor:

“Bir güzel yol vardı, yürüyorduk, yarım kaldı; o yola yeniden dönülsün isteriz.”

Dergilerden

Genç edebiyatçıların duyarlılıkları dergilerle geleceğe aktarılırken internet dergileri çoğalıyor.

4. sayılarını çıkaran altıyedi (Zonguldak), Pathos (İstanbul) pırıltısıyla ilgimi çekiyor.

İzleyebildiğim Edebiyat Nöbeti (Bafra), Sarmal Çevrim (Balıkesir), Delikli Çınar (Denizli), Öykü-Şiir (“Enver Gökçe Şiir Ödülü”nü duyuruyor), Patika (Ankara), Berfin Bahar, İnsancıl, Yeni Gelen, Üvercinka (İstanbul) edebiyatın sesi oluyor.