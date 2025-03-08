Ne gerekiyorsa siyaset yapacak.

08 Mart 2025 Cumartesi

Çağdaş bir toplum olma yolculuğumuzda sanatçıların, yazarların, eğitimcilerin, dilcilerin, dergilerin üstüne düşeni yaptığını, yapmakta olduğunu örneklerle aktarmıştım.

Toplumun hemen her kesimi yıllardır direndi, direniyor.

Kadınlar, işçiler, köylüler, öğretmenler, öğrenciler direndi, direniyor.

Gazeteciler, yayıncılar, hukukçular, mühendisler, hekimler direndi, direniyor yıllardır.

Ekonomistler, tarihçiler, kısacası düşünenler direndi, direniyor.

Birkaç örnekle belleğimizi tazeleyelim.

HEKİMLERİMİZİN DİRENİŞİNDEN

Mustafa Kemal’le Bandırma Vapuru’nda olan Refik Saydam’la İbrahim Tali Öngören, Sivas Kongresi’nde adını duyuran Tıbbiyeli Hikmet (Bkz. Tıbbiyeli Hikmet-Suat Çağlayan) ve Reşit Galip’ten (Bkz. Atatürk’ün “Fikir Fedaisi” Dr. Reşit Galip- Yener Oruç, Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip-Niyazi Altunya, Cumhuriyet’in Üç Fedaisi-Özdemir İnce) başlayan ve yaşamı özgürleştirme savaşımında da öncü olan hekimlerimiz unutulur mu?

Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kurucusu Tevfik Sağlam (Bkz. Bir Nefes Sıhhat-Ahmet Başustaoğlu), Ceyhun Atuf Kansu, işyeri hekimliğinin öncüsü, Bir Eğitim Devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’un yazarı Engin Tonguç, halk sağlığı disiplininin öncüsü Nusret Fişek, Tehlikeli Cesaret’in yazarı Erdal Atabek, ÇYDD’nin başkanı Türkan Saylan unutulur mu?

HUKUKÇULARIMIZIN DİRENİŞİNDEN

Adları ilk aklıma gelen hukukçularımızı düşünüyorum, “Öyle zaman olur ki Cumhuriyeti korumak için başbakandan, bakandan, müsteşardan, validen, büyükelçiden bile hesap sormak gerekebilir. İşte o Cumhuriyet savcısıdır” diyen, Atatürk İhtilali’nin yazarı Mahmut Esat Bozkurt (Bkz. Yeni Türkiye Devletinin Yapılanmasında M. Esat Bozkurt-Şaduman Halıcı, Ateşten Adam- Nail Topal), Tunalı Hilmi (Bkz. Osmanlıdan Cumhuriyet’e Bir Aydın- Sabri Ateş)

Niyazi Ağırnaslı, Halit Çelenk (Bkz. Geleceğe Adanmış Bir Ömür- Aydın Çubukçu-Işık Kansu, Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş- Rona Aybay-Ümit Altaş), Sosyalist Türkiye adlı kitabı 68 kuşağının elinden düşmeyen Ali Faik Cihan, Orhan Apaydın, Çetin Özek, Faruk Erem, Şiar Yalçın, Oltadaki Balık Türkiye’nin yazarı Emin Değer ve Doğan Öz geliyor aklıma.

Hukukun efsane hocalarından hocaların hocası Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Bkz. Atatürk’ü Unutturmak-Haz. Orhan Tüleylioğlu), Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi’ni yazan ADD’nin yaratıcısı Muammer Aksoy (Bkz. Hak ve Hukukun Yılmaz Savaşçısı- Mahmut Aslan), Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük’ün yazarı Tarık Zafer Tunaya, Aydın ve “Aydın”ın, Şeriat ve Kadın’ın yazarı İlhan Arsel, Kurtuluş Kuruluş’un yazarı Bülent Tanör, Anayasanın Anlamı’nı yazan Mümtaz Soysal, Siyasi Düşünce Tarihi’nin yazarı Murat Sarıca, Politika Bilimine Giriş’in yazarı Münci Kapani ile Bahri Savcı, Bülent Nuri Esen, Uğur Alacakaptan, Ümit Yaşar Doğanay, Karşı Devrim’iyle çığlık atan Çetin Yetkin...

BASININ DİRENİŞİNDEN YAŞAMIN MİMARLIĞINA

Yunus Nadi (Cumhuriyet), Sedat Simavi (Hürriyet), Ali Naci Karacan (Milliyet), Sabahattin Ali (Markopaşa), Zekeriya Sertel (Tan), Nadir Nadi, Abdi İpekçi, her sabah Pencere’sinden güller atan İlhan Selçuk, Türkiye’nin Düzeni’ni, Yön ve Devrim’i armağan eden Doğan Avcıoğlu, yurtseverlik öğretmeni Ahmet Taner Kışlalı, Mustafa Ekmekçi, İlhami Soysal, Hıfzı Topuz, Orhan Karaveli, Çetin Emeç, Ali Sirmen, Uğur Mumcu...

Bahriye Üçok, Turan Dursun, Yaşar Nuri Öztürk gibi dinbilimciler uyardı, Doğan Kuban, Aydın Boysan, Oktay Ekinci, Cengiz Bektaş, Demirtaş Ceyhun gibi mimarlar toplumun mimarı oldu.

Toplumun yarısı kadınlar, “Kurtulmak yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz!” diyerek mücadele ediyor ve Ne Olursa Olsun Savaşıyorlar (Server Tanilli).

Sözün özü şu: Görülüyor ki toplumun düşünen kesimleri ülkesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışmış, çalışıyor.

Ülkemizin geleceğinin yapılandırılmasında görev artık siyasetindir.

Ne gerekiyorsa siyaset yapacak.