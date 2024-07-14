AKP taban oyuna ulaştıysa eğer... Ve 11 milyon üye

14 Temmuz 2024 Pazar

Perşembe günkü yazım, AKP’nin cumhurbaşkanı/genel seçimlerde 19 milyon oyunun yerel seçimlerde 6 milyon azalarak 13 milyona indiğini belirtmiş ve artık iktidarda kaldığı sürece bu taban oydan aşağı düşmeyeceğini ileri sürmüştüm. Bunca ağır ekonomik krize rağmen neden 13 milyonda tutunduğunu sormuş ve 11 gerekçe ileri sürmüştüm.

Bir analitik yazı ve durumu anlama çabasıydı.

Bir destek buldu yazı.

Okurlar ve sosyal medyada görüş açıklayıp katkıda bulunanların önerileriyle eksikleri tamamlayacağım bu yazıda.

Öncelikle belirteyim, durumu salt din, CHP düşmanlığı ve CHP beceriksizliği ve Aziz Nesin’e gönderme yaparak açıklayanları bir kenara bırakıyorum. Bunlar analiz için pek bir şey ifade etmiyor. Zaten dini bağnazlık ideolojik saplantı ve tarikat ağlarının iktidara desteği dünkü yazımda bir madde olarak vardı. Ama salt bunlarla iktidarda kaldığını söylemenin bu yazının reel durumu anlama çabasıyla ilgi kurmak zor.

İŞTE AKP’YE DİĞER DESTEKLER

Yabancı seçmen desteği: Mültecilerden vatandaş yapılanların sayısı resmi açıklamalara göre 300 bin civarında. Fakat 2012-2024 arası yabancılara satılan konutların sayısı yaklaşık 385 bin. Bunların yüzde 95’i vatandaşlık da aldı. Pek çoğu 250 bin dolara aldığı konutunu üç yıl sonra birkaç katına satarak zengin oldu. Ailelerine de yurttaşlık verildi. Diyelim kabaca 1 milyon kişi. Bunların önemli çoğunluğu AKP’yi bir kazanç kapısı gördüğü için destekler ama kaçı bu ülkededir ve oy kullanmaktadır, tartışma konusu.

AKP’nin 11 milyon kayıtlı üyesi var: Evet var, seçmen yap kampanyaları etkili. Üyelik bir gönül bağı oluşturur. Getirisi de olur. Fakat daha önemlisi aidat ödeyen var mı, ne kadar bilinmiyor. Yerel seçimde hepsi AKP’ye oy mu veriyor? Verdiyse üye dışında ancak 2 milyon oy almış ki bana mantıklı gelmiyor. Belki de yarısı oy kullanmadı.

MAAŞ RÜŞVETİ

F. N. arkadaşım diyor ki seçmene maaş rüşvetini unutmuşsunuz, 1 milyona yakın kişiye verilen yaşlı maaşı ve bilmem kaç milyon kişiye verilen ayrıca özürlü maaşı var. Niye rüşvet? Çünkü yaşlı maaşları 1 yılda yüzde 102 artmış. Yetmemiş, yerel seçimlerinden 1 ay önce temmuz zammı açıklandı yüzde 49. Engellilere maaş var. Bunlar önemli, her ne kadar ölmeyecek kadar bir maaş olsa bile önemli, bunları aslında “sosyal yardım” kapsamına almalıyız. Tabii ki oy oydur. Sağdan soldan oradan buradan topladığınız zaman belirli bir yekün tutuyor. AKP bunu çok iyi yapıyor, biri kalkıp vatandaşın iradesini rüşvetle oya tahvil ediyor diyebilir. Onlar da sosyal yardım diyor. Evet bazı katkılar, AKP’nin bu yolla yoksulluğu, fakirliği yönettiğini söylüyor ki doğrudur.

İç Anadolu vilayetleri köylerinde emekli olmamış çiftçi yok, diyor bir izleyici ve devlette, belediyelerde taşeron çalışanlara işaret ediyor.

AKP’nin ekonomik politikalarından zenginleşen, demiştim yazımda gerçekçi bir saptama: Ekonomik sıkıntıdan daha az etkilenen kesim.

YURTDIŞI OYLARI KONUSU

Yüzde 28’in altında aslında diyen izleyiciler: Seçimlerde örneklerini gördüğümüz boş binalarda bile insan gösterip oy kullandırıyorlar.

En önemli konu: Yurtdışında yaşayanların oyu. Bu ülke ve yaşadığı sıkıntılarla zerre ilgisi olmayan ama ülkenin geleceğini etkileyecek yurtdışı yerleşiklere oy kullandırılmasın önerisi var. Katılıyorum, oy kullanabilecekler kurallara bağlanmalı. Yabancı ülke örnekleri var.

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Tüm bunlara rağmen AKP’nin taban oyu 13 milyona oturdu. Çok önemli faktörlerle biraz daha aşağı inebilir. Ama genel seçimlere kadar şüphesiz bu tabanı büyütmeye çalışacaktır.