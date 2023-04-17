Halk için mi, yoksa zenginlere peşkeş mi.. İşte bütün mesele

17 Nisan 2023 Pazartesi

CHP elindeki büyükşehir belediyelerinden halka büyük ölçekli yardımlar yapıldığını okuyoruz. Acaba bu yardımların kaynağı nedir diye sormuyoruz. Herhalde ne Ekrem Bey ne de Mansur Bey, ceplerinde olmayan milyarlarca lirayı harcamıyorlardır veya Ekrem Bey gizliden gizliye yap-satcılık yaparak Mansur Bey de gizlice özellikle eroin patronlarının, FETÖ’cülerin milyonlarca lira karşılığında avukatlıklarını yaparak halka dağıtmıyorlardır.

Büyükşehirlerin milyarlarca liralık bütçelerinin nasıl harcanacağı ile ilgilidir soru.

Tarikatlara, dini şaklabanlara, katbekat pahalı belediye ihaleleriyle iktidar yakınlarına yandaşlarına halkın bütçesini peşkeş mi çekeceksin... Bütçeyi 50 liralık ağaca 200 lira ödeyerek ihaleyi verdiğin alçakla parayı mı kırıştıracaksın, kente değer katmayan on paralık işlere milyarları mı dökeceksin...

Yoksa, bütçeyi on kuruşunu bile hesap ederek gerekli işlere mi harcayacaksın, yoksulları mı doyuracaksın, halkın ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye mi çalışacaksın...

Halk için mi, yoksa zenginlere peşkeş için mi...

İşte bütün mesele bu...

14 BİN ÖĞRENCİYE ÖDEME

Mansur Yavaş Uğur Dündar’a konuk oldu. Diyor ki “Şu an 14.000 öğrenciye her ay 330 TL ödeme yapıyoruz.” Dündar soruyor: Kaynağı nereden buluyorsunuz, borç mu alıyorsunuz?

Yavaş’ın yanıtı: “İsrafımız olmadığı için kaynakları boş projelere değil halkın ihtiyaçlarına harcıyoruz”…

“2016’da 80 TL’ye yapılan asfaltı, 5 yıl geçtikten sonra bile 25 TL’ye yapıyoruz. Çok firmanın katılımı ve kırımı da artırarak. Kendi cebimden harcamayacağım tek kuruşu vatandaşın bize emanet parasından da harcamıyoruz, israfı kestik..”

Yetmiyor, şaibeli ve savcılıkta çok sayıda soruşturma dosyası bekleyen önceki yöneticinin taktığı 4.5 milyar lira da belediye borcunu ödemişler

Mansur Başkan’dan önceki 25 yıl boyunca Ankara’nın nasıl talan edildiğinin hesabını tutacak bir bilgisayar da çatlayıp durabilir!

Yani parayı nasıl ve nereye harcayacağınızla ilgili ve size emanet edilen paranın namusu ile ilgili bir meseledir, kaynak aynı zamanda!

BİR ÖRNEK DE İSTANBUL’DAN

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki büyükşehir de 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL yardım ediyor. “Sosyal ve Ekonomik Destek Programı” çerçevesinde 250 bin aileye yardım ediyor, ayni veya nakdi. Süt, ekmek, İstanbul sosyal destek kartı, bebe bisküvisi, askıda fatura, aile destek paketi, evlilik yardımı vb. İstanbul Ekmek’in kent çapında yaygın ekmek satışı bile başlı başına bir hizmet olarak öne çıkıyor. 300 gramlık ramazan pidesini 5 TL’ye satıyorlar.

Bunlar görünenler, bir de görünmeyen iş bulma vb. konusunda on binlerce insana ulaşıyorlar.

Park ve bahçeleri, yenilemeleri vb. hepsini bir kenara bırakıyorum.

Hortumlar çok yönlü olarak kesilince birden halkın bütçesi halka yönelik hizmetler için harcanmaya başlıyor.

PARAYI NEREDEN BULACAKSIN

Kılıçdaroğlu ve hükümeti, seçimi kazanırlarsa halka vaat ettiklerini gerçekleştirmek için parayı nereden mi bulacak?

Şüphesiz ki önce milyarlarca liranın akıp gittiği hortumlar kesilecek.

Tüketiciden kesilip duran vergiler yerine servet sahiplerinin de kapısını çalması gerekir.

Gelir eşitsizliğini hemen ve derhal düzeltici hamlelerle millete nefes aldırmaları öncelik kazanmalı.

Fırsat eşitliğini sağlayıcı önlemler en önemli konulardan...

Hemen gelecek umudu vererek, 5 yıl içinde rayına oturmuş bir ülke, devlet oluşturmaları şart...

Yoksa giderler, kurtlar pusuda...