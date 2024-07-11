Yüzde 28-30 oy, neden daha aşağı düşmüyor?

11 Temmuz 2024 Perşembe

Son iki anket AKP’nin oylarını yüzde 29-30 bandında gösteriyor. Bu oranlar AKP’nin MHP ile ittifak halinde girdiği yerel seçimlerdeki, mühendis Serdar Karsu tarafından hesaplanan ve daha sonra MetroPoll vb. tarafından da doğrulanan yüzde 28 oy oranıyla tutarlılık gösteriyor. (Bakınız: 8 Nisan 2024 tarihli yazım)

Seçime katılma oranı önceki seçimlere kıyasla düşük olduğu için küskün AKP’li seçmen sandığa gitmedi, gerekçeleri, AKP için bir avuntu meselesi olabilir.

Ama son iki anket, AKP oylarında bir sabitlenme olduğunu gösteriyor.

Seçimlerden bu yana 2.5 ay geçti. Ekonomik felaket, geçim derdi daha da derinleşti. CHP’nin sıkıştırmasıyla, zenginlerin ve uluslararası piyasaların adamı Mehmet Şimşek’in taviz vermez gibi görünen yoksullaştırmaya devam programında AKP yönetimi canhıraş feryatlar karşısında bir delik açmaya hazırlanıyor. Emeklilere 2 bin lira mı fazla versek yoksa 2.5 mu, gibi komik bir tartışmayı sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Asgari ücret için tek kelime bile yok. Şimdilik. CHP’nin halkın feryadını daha iyi örgütlemesi gerek bunun için.

Bu yazının konusu aslında yüzde 28’e sabitlenmiş görünen oy oranının neden daha düşmediği ile ilgili.

ACABA NEDEN?

Herkesin sepetinde gerekçeler vardır. Ben de diyorum ki:

1- AKP yerel seçimlerde yaklaşık 13 milyon oy aldı. (Genel seçimlerde ise 19 milyon küsur.)

2- Şimdi sabit görünen seçmen sayısı 13 milyon kişi AKP’nin 22 yıllık iktidarının zeminini oluşturuyor.

3- AKP, devleti 2 milyon kişi büyüttü. Devlet AKP’leşti. Hadi eski memurları saymazsak, devlete katılan 2 milyon kişi AKP’nin süzgecinden geçti. Partinin destekçisi. Her birinin hanesinde oy kullanan ortalama üç kişi olsa, asgari 6 milyon oy eder.

4- Belediyeler: AKP düne kadar belediyelere insan doldurdu.

5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre (2023) kamuda çalışanların sayısı 5.1 milyon. (2007’de 2.9 milyon, 2014’te 3.4 milyon). Sadece il özel idareleri, mahalli idare birlikleri ve belediye şirketlerindeki işçi sayısı ise 549 bin 759. Belediyelerde memur sayısı kaç ve sayı nasıl büyüdü?

6- AKP belediyelerine yerleştirilen memur ve işçilerin en az 2 milyon oy potansiyeli yarattığı söylenebilir mi?

7- AKP’nin ekonomi politikalarından yararlanan oldukça geniş bir kesim var. Şirketler, ihaleler ve buralardan beslenenler... Bir tahmin?

8- AKP’nin dini söylemlerinden etkilenen bir seçmeni hesap etmeliyiz...

9- Cemaat tarikat vb’nin etkilediği seçmenler...

10- Salt ideolojik bağını koruyanlar.

11- İktidarın bakanlık, parti, belediyeler aracılığıyla yaptığı düzenli düzensiz yardımlarda hayatını sürdürenler.

SİZ NE DERSİNİZ?

22 yıldır iktidarda bir parti. Belirli bir ekonomik ve ideolojik zemin yaratmış ve kazanmış. Oy oranının daha aşağılara çekilmesi için biraz daha olağanüstü bazı faktörlerin olması gerekir. Bir de her şeye rağmen partisinden daha güçlü bir lider var.

Ben şimdiki koşullarda AKP taban oyuna ulaştı derim.