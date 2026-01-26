İsrail hükümeti 2023’teki bir terör saldırısını bahane ederek, iki yıl üç ay içerisinde Filistin’in Gazze bölgesini yerle bir etti, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 70 bin sivil insanı katletti, yüz binlerce insanı yaraladı ve sakatladı, milyonlarca insanı evsiz bıraktı.

Böylesine büyük bir katliamın ve yıkımın yaşandığı Gazze’nin yeniden yapılandırılması ve inşa edilmesi için ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde ve başkanlığında ve İsrail’in desteğiyle “Barış Kurulu” adlı bir kurul kuruldu. Bu kuruldan Filistin devleti dışlandı, Filistin’in egemenlik hakları ihlal edildi, bu süreçte Birleşmiş Milletler de devre dışı bırakıldı.

Gazze’deki yeniden yapılanmaya bir gayrimenkul ve emlak yatırımcısı olarak baktığını gizlemeyen Trump, geçtiğimiz hafta kurulun Davos’taki toplantısında da, emlak ve gayrimenkul alanındaki deneyimlerinden söz etti ve bu bağlamda Gazze’yi “Deniz kenarında güzel bir mülk” olarak nitelendirdi!

“Barış Kurulu” aslında ve özünde, çok geniş bir katliam ve yıkım sahasında, bir emlak ve gayrimenkul yatırımı projesinin kuruludur; Filistinlilerin kanı üzerinden para kazanma ve kâr etme kuruludur!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez onurlu bir davranış sergileyerek, Filistin’in ve BM’nin devre dışı bırakıldığı bir kurulda yer almayacaklarını açıkladı.

Britanya, Fransa, İsveç, Norveç, Slovenya, Almanya, İtalya, Rusya, Yunanistan, Hırvatistan, Kamboçya, Çin, Singapur, Ukrayna, Vatikan, Hindistan, Tayland ve Avrupa Birliği de davetli oldukları halde Davos’taki kurul toplantısına bir temsilci göndermediler.

Türkiye ise AKP hükümetinin kararıyla bu kurulda yer almayı kabul etti! Türkiye ile birlikte İsrail de bu kurulda yer alacağını açıkladı! Böylece İsrail ve Türkiye aynı kulvarda yer aldı!

Türkiye, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Kosova, Fas, Moğolistan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri kurulda yer almayı kabul edip Davos’taki toplantıya temsilci gönderen ülkelerdi.

***

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen ve dünya liderlerinin de katıldığı toplantı Trump nedeniyle başka rezaletlere de sahne oldu. Trump toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerini ve Kanada’yı aşağıladı, Kanada’nın ABD sayesinde var olduğunu, ABD olmasaydı Avrupa’da herkesin Almanca ve Japonca konuşuyor olacağını iddia etti.

Trump böylece İkinci Dünya Savaşı’nda Nazileri hezimete uğratan en büyük askeri gücün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olduğu ve SSCB’nin savaşta 25 milyon ölüyle en büyük kaybı verdiği gerçeğini yok saydı; kendi bağımsız gücüyle, demokratik düzeniyle, uygarlığıyla ve emeğiyle var olan Kanada’ya da sömürge muamelesi yaptı!

Trump, AB temsilcileriyle ve Danimarka hükümetiyle Grönland konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmediği ve herhangi bir anlaşma sağlamadığı halde, Danimarka’yı da AB’yi de temsil etmeyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeden sonra, Grönland konusunda bir “çerçeve antlaşmaya” varıldığını da iddia etti.

Trump, NATO ülkelerinin geçmişte ABD’ye hiçbir savaşta destek olmadığını da iddia etti, başta Britanya olmak üzere, NATO üyesi ülkelerin Afganistan’da ve Irak’ta verdikleri kayıpları görmezden geldi.

Trump’ın bu tavırları Kanada ve Britanya başbakanları tarafından tepkiyle karşılanırken, Avrupalıların tek avuntusu, Trump’ın Grönland’ı askeri güç kullanarak işgal etmeyeceğini ve Grönland yüzünden Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi uygulamayacağını açıklaması oldu.

Ölümü gören Avrupalıların sıtmaya razı olup olmayacaklarını ve ABD emperyalizmine karşı onurlu ve etkin bir duruş sergileyip sergilemeyeceklerini zaman gösterecek.