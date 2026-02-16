Pedofili, tecavüz ve seks ticareti ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein adlı ABD’li işadamı aylardır gündemde.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Epstein ile dostluğu skandalın merkezinde yer alırken, Trump’ın Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklamasıyla, Epstein’in çevresindeki kişilerin sağcılardan ibaret olmadığı ortaya çıktı.

Ancak Epstein’in iletişim kurduğu kişilerin açıklanmasıyla birlikte, ilgili veya ilgisiz herkes, medyada, yargısız infaz yoluyla suçlu ilan edildi, suç işleyenler ayıklanmadan, herkes aynı sepetin içine atıldı, böylece gerçek suçluların ortaya çıkarılması zorlaştı.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI yöneticileri, Epstein ile iletişim kuran herkesin suç işlemediğini açıklamalarına rağmen, Türkiye’deki medya bunu dikkate almadı, Epstein’in iletişim kurduğu herkesin bir suç örgütünün parçası olduğu izlenimini yarattı.

ABD’li dilbilimci, felsefeci ve siyasi aktivist Noam Chomsky de bu kişilerin arasında yer aldı. Chomsky hakkında pedofili, tecavüz ve seks ticareti yürütmekle ilgili herhangi bir iddia ve suçlama bulunmadığı halde, bu gerçek kamuoyuna yansıtılmadı.

***

Epstein, Harvard Üniversitesi ile birlikte, Chomsky’nin öğretim üyesi olduğu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne de 2002 yılından beri bağış yapan bir işadamıydı. Chomsky de, üniversitesine bağış yapan bir işadamı sıfatını taşıyan Epstein ile ilk defa 2015 yılında, 86 yaşında iken tanıştı.

Chomsky’nin yeterince dikkatli ve duyarlı davranmayarak Epstein ile iletişim kurması yanlıştır ve elbette eleştirilebilir. Ancak Chomsky’nin suç işleyenlerle aynı kefeye konması adil ve hukuki bir yaklaşım değildir.

Her şeyden önce Chomsky 2023 yılında bir beyin kanaması ve felç geçirmiştir ve yanıt hakkını kullanabilecek durumda değildir.

Chomsky’nin eşi Valeria Chomsky yaklaşık on gün önce yaptığı açıklamada, Epstein’in geçmişini yeterince araştırmadıklarını, Epstein’in kendisi hakkındaki iddialarla ilgili olarak Chomsky’ye, iftiraya ve haksızlığa uğradığını söylediğini ve Chomsky’nin de buna iyi niyetle inandığını, Epstein’in Chomsky’yi hem kendi itibarını kurtarmak hem de davasını baltalamak için kullandığını ve tuzağa düşürdüğünü sonradan fark ettiklerini, farkında olmadan bir Truva atına kapı açtıklarını söyledi.

***

Türkiye’de Chomsky’nin Epstein üzerinden hem sağda hem de solda hedef haline gelmesinin birçok başka nedeni de var.

Chomsky, İslamcı akımların ABD emperyalizminin bir sonucu olduğunu vurgulamış, ABD’nin laik ve ulusal yapılanmaları dincilikle çökerttiğini savunmuş, Samuel Huntington adlı siyaset bilimcinin “medeniyetler çatışması” tezine karşı çıkmıştır.

Chomsky post modernizmi de hedef almış, post modernizmin bilişsel bir anlam içeren bir akım olmadığını, kuru gürültüden ibaret olduğunu, ayrıca postmodernizmin de emperyalizm tarafından Aydınlanmacı, ulusal ve laik anayasal düzenleri çökertmek için kullanıldığını savunmuştur.

Kapitalizme ve emperyalizme dayalı ABD’deki kurulu düzene karşı çıkan, kendisini özgürlükçü anarşist ve sosyalist olarak tanımlayan Chomsky, bir yandan Marksizmi, SSCB’yi ve Varşova Paktı’nı da eleştirmiştir.

Bu nedenlerle birçok kesimin “ad hominem” olarak bilinen mantıksal bir yanılsamaya düşerek, akıl yürütmelerin kendisiyle ilgisi olmayan sözde gerekçelerle, “Chomsky de zaten Epstein ile tanışıyordu, öyleyse tezleri de yanlıştır” biçiminde söylemler geliştirmelerine şaşırmamak gerekir.

***

Felsefe tarihindeki onlarca filozof içinde suç işlemiş ve utanç verici eylemlerde bulunmuş az kişi vardır. Örneğin, Francis Bacon yolsuzluğa bulaşmıştır, Martin Heidegger Nazilerle işbirliği yapmıştır, Louis Althusser eşini öldürmüştür.

Heidegger’e ve Althusser’e onlarca yıldır empatiyle yaklaşan medyanın, hakkında bir suçlama bulunmayan Chomsky’yi yerden yere vurması, ayrıca “İslam coğrafyasında” yaygın olan pedofili ve tecavüz suçlarını görmezden gelmesi ve yozlaşmanın Batı’ya özgü olduğunu iddia etmesi, oldukça düşündürücüdür.