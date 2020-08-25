Nasreddin Hoca fıkrası gibi

25 Ağustos 2020 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü vereceği müjdeyi açıkladı. Meğer Karadeniz’de Zonguldak açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuş. Bulunmuş! Bulunmuştur. Bilenler söylüyor: Erdoğan’ın devr-i saadetinde 30 dolaylarında doğalgaz ya da petrol bulunduğu müjdesi verilmiş ama hepsi fos çıkmış.

Yandaş gazetelerin manşetlerinde bir şenliktir ki insanın “Atma bre, din gardaşıyız!” diyeceği geliyor.

Manşetlerle dalga geçtim ama AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, müjdeyi verirken, “Rabbim bize görülmemiş bir kapı açtı” demesi neşemi kaçırdı. Cumhurbaşkanı hazretleri abartmada damat beyi de geçmiş. “Bu rezerv çok daha zengin kaynağın bir parçası” diye eklemiş. Kaçta kaç parçası? Yüzde kaçı ?

Abartmanın ne gereği var? Gerçeği söyleyin. İnsanlar ona da sevinir. Gerçek söylenmediği için ben söyleyeceğim: 320 milyar metreküp doğalgazın tamamını çıkarmak, aynı miktar gazı Rusya’dan almaktan daha pahalıya geliyor. Sordum ve öğrendim.

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Nasreddin Hoca bir ahbabından borç almış. Daha vadesi gelmeden adam alacağı için hocanın kapısını aşındırmaya başlamış. Bir böyle iki böyle derken yine bir gün adam alacağını istemiş. Nasrettin Hoca:

- Şu anda yok ama demiş, çok yakında ödeyeceğim,

- Söyle Hoca, ne zaman vereceksin, kimden bulup vereceksin!

- Evin önüne çalı ektim! Koyun sürüsü geçerken yünleri çalıya takılacak. Bizim hatun bu yünleri toplayacak, yıkayacak, tarayacak, eğirecek, dokuyacak, ben de götürüp satacağım.

- Eee?

- Ne e’si be adam, sordun ya, senin paranı o zaman öyle ödeyeceğim.

Buna kim gülmez; adam da kasıklarını tuta tuta gülünce Hoca:

– Gidi halden bilmez, demiş, peşin parayı gördün ya gül bakalım!

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Dünyadaki kanıtlanmış doğalgaz rezervi tüketime rağmen yeni keşiflerle önceki 5 yıla göre artmıştır. 2014 sonunda 199.3 trilyon metreküp olan toplam rezerv, 2019 sonunda 206.2 trilyon metreküp seviyesine yükselmiştir. Doğalgaz rezervlerinin 79.1 trilyon metreküpü (yüzde 40.9) Ortadoğu ülkelerinde; 62.2 trilyon metreküpü (yüzde 32.1) Avrupa ve Asya ülkelerinde; 33.1 trilyon metreküpü (yüzde 17.1) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.

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Ülkelere göre doğalgaz rezervi (trilyon m3)

2020’ye göre bir trilyon metreküpten fazla rezerve sahip 24 ülke şöyle.

Rusya: 50 trilyon 279 milyar metreküp; İran: 33.988; Katar: 23.831; ABD:14.254; Türkmenistan: 12.177; Suudi Arabistan: 9.423; Birleşik Arap Emirlikleri: 6.091; Nijerya: 5.761; Venezüella: 5.674; Cezayir: 4.504; Irak: 3.714; Avustralya: 3.193; Çin Halk Cumhuriyeti: 3.013; Endonezya: 2.707; Malezya: 2.290; Mısır: 2.221; Norveç: 2.119; Kanada: 1.933; Kazakistan: 1.830; Kuveyt: 1.784; Azerbaycan:1.718; Özbekistan: 1.522; Libya:1.505; Hindistan: 1.330.

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Bu ülkelerin rezervleri her geçen gün artıyor. Yukardaki 24 ülkenin altında, 950 milyar metreküp ile 320 milyar metreküp rezerv arasında 9 ülke var. 2020 yılı dünya toplamı 206 trilyon 205 milyar metreküp!

Netice-i kelam: R.T.Erdoğan’ın “Rabbim bize görülmemiş bir kapı açtı” iddiasının gerçeklikle bir ilgisi yok. “Bu rezerv çok daha zengin kaynağın bir parçası” demesi de ne yazık ki kanıttan yoksun.

Ülkenin coğrafi durumunu, ülkenin bilimsel ve teknolojik donanım ve gücünü unutup “Rab”dan medet ummak pek akıl kârı değil. Ölçü Rabbin ilgi ve sevgisi ise Rusya bu işten kârlı çıkar. Şii İran da öyle.

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Cumhurbaşkanı hazretleri madem ki doğalgaz konusunu dinselleştirdi biz de kendisine uyalım. Kuran’dan mealen hatırlatma yapalım: Tanrı “Kiminize az verdim, kiminize çok verdim” der sık sık:

“Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de daraltır da.” (Rad Suresi. 13:26)

Demek ki Allah’ın Erdoğan kulunun memleketine ayırdığı pay 320 milyar metreküp. Neden bu kadar az. Oysa Moskof gâvuruna 50 trilyon 279 milyar metreküp vermiş.

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“Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar…?” (Nahl Suresi,71 Ayet)

Ayeti aileden daha geniş tutalım: Bazı Müslüman ülkelerin doğalgaz payı 97 trilyon metreküp, bazılarının sıfır. Doğalgaz zenginleri, ellerindekini neden yoksul dindaşlarıyla paylaşmıyorlar.

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Bir şey merak ediyorum: Bu 320 milyar metreküp doğalgazı bulan ekipte kaç tane imam-hatip lisesi mezunu var acaba ?