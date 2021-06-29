‘Parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu’ imiş...

29 Haziran 2021 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Haziran 2021 günü TRT’de yaptığı konuşmada akıl almaz şeyler söylemiş, “Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. Hakikaten bizler de milletimizden aldığımız bu vekâletle tekrar kararlı şekilde yaptığımız çalışmalar, yatırımlarımızla, kişi başına milli gelirle, gençliğe verdiğimiz önemle, attığımız adımlarla Türkiye bir değişim dönüşümü yaşadı” ifadelerini kullanmış.

AKP Genel Başkanı işkence altında bile söylenmeyecek itiraflarda bulunmuş.

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“Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu.”

- Atasözü “Geçmişe mazi yenmişe kuzu” der ama kuzuyu yersen “Parlamenter demokrasi” falan kalmaz. Sen kuzuyu yedikten sonra geçmiş senin için “mazi” olmuş olabilir ama “millet için” mazi olduğunu “nireden biliyon gardaş?” Millet mideye indirilmiş kuzusunu arıyor. Milletin bir bölümü sana emenet ettiği aklını geri alıyor. Epeyce geç kalsa da gözünü, kulağını, ağzını kullanmak istiyor artık. Bu çok önemli, uyarıcı bir değişim ve gelişme!

“Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu” cümlesi çok sorunlu, sorumluluğu çok yüksek ve ağır bir cümle. Ancak halkın katılıp onayladığı bir hükümet darbesinden, bir ihtilalden sonra söylenebilir. Çünkü mevcut anayasa ilga edilmiş yeni bir anayasa yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında parlamentosu olan demokrasi amaçlı bir devlet olarak kuruldu. Anayasada bu yazar. Parlamenter demokrasinin “mazi” olması “demokrasi”nin de ortadan kalkması demektir. Çünkü parlamentosuz demokrasi olmaz.

Parlamentosuz rejime otoriter ve totaliter rejimler denir. Otoriter ve totaliter rejimlerde özgürlükler ve haklar, eşitlik, katılım, temsil, sosyal adalet, kuvvetler ayrılığı, kurumlar arası güç dengesi, kurumların birbirini denetimi, yargı bağımsızlığı, yargı dürüstlüğü, liyakat anlayışı YOKTUR! Buna göre: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en azından otoriter ve totaliter bir rejimdir. Otokrasidir!

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Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor.

- Türkçesi zayıf, ne söylediği anlaşılmıyor. Demokrasilerde birden fazla siyasal parti vardır. Bunun tersi, tek partili rejimlerdir ki bunlara diktatorya denir. Ama sanırım, R.T. Erdoğan çok partili hükümetlerden söz ediyor. İyi ve kötü koalisyonlar vardır ama koalisyon hükümetleri kökten kötü değildir. Örneğin AKP & MHP koalisyonu, karşılıklı tehdite dayandığı için berbat bir koalisyondur!

R.T. Erdoğan, CHP’nin Cumhuriyeti kuran tek parti (devlet partisi) dönemine karşı. Yerden yere vuruyor. Oysa 1923-1946 yılları arasında CHP çağının çağdaşıdır. Cumhuriyetçi demokratların, liberallerin yanı sıra günümüz İslamcılarını, sağın ve milliyetçiliğin bütün gamlarını (türlerini) içinde barındıran bir partidir. Dünyanın birçok ülkesi CHP benzeri siyasal partiler tarafından yönetilmektedir. CHP, kendi içinden bir Demokrat Parti çıkarırken, gene çağının çağdaşı olarak çok partili demokratik düzene geçmiştir. Oysa kendi partisi AKP çağının çağdaşı değildir. Ülkeyi 1400 yıl öncesinin Arap aşireti gibi yönetmektedir.

RTE, koalisyona karşı ama ülkeyi MHP ortaklığıyla yönetemiyor. Sanki tayyareden el ele paraşütsüz atlıyorlar. AKP’nin tek parti olması koşuluyla tek partili rejim istiyor. Ülkeyi “şirket gibi yönetmek” istiyordu. Ama bakkal dükkânı gibi bile yönetilmiyor.

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“Hakikaten bizler de milletimizden aldığımız bu vekâletle tekrar kararlı şekilde yaptığımız çalışmalar, yatırımlarımızla, kişi başına milli gelirle, gençliğe verdiğimiz önemle, attığımız adımlarla Türkiye bir değişim dönüşümü yaşadı.”

Demokrasilerde bütün iktidarlar gibi bütün muhalefet partileri de milletten vekâlet alır. Ama diktatörler gökten (tanrıdan) vekâlet aldıklarını sanırlar. Türkiye kuşkusuz bir değişim ve dönüşüm yaşadı ama kötüden iyiye doğru değil, tam tersi. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum R.T. Erdoğan’ın iddialarını yalanlamakta...