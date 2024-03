Seçimlere yine Sultanbeyli’den bakmak

29 Mart 2024 Cuma

Seçime üç gün kaldı ve yine Sultanbeyli’deyim... Yedi yıldan beri her seçim döneminde Sultanbeyli’de dolaşıp insanlarla sohbet ettiğim için dinamikleri de değişimi de iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Ayrıca bu son seçime kadar hep Sultanbeyli’de kimi zaman müşahit kimi zaman sandık görevlisi olarak çalıştım. Ben ve benim gibi düşünen bir grup insanın o yıllarda yola çıkış amacı belliydi. İstanbul’un en çok göç alan ilçelerinden biri olan Sultanbeyli’de ezber bozmak; AKP, tarikatlar, cemaatler dışında da Türkiye’nin hemen her ilinden göç alan bu ilçede insanlara başka seçenekler de olabileceğini göstermek. Ve itiraf edeyim ki haziran ayındaki genel seçim sonuçlarından sonra müşahitlik ve sandık görevi üstlenmeyeceğini belirterek tepkisini koyanlardanım. Sultanbeyli’de bir aydır hemen her gün çalışan İstanbul Gönüllüleri karşısında ise sadece mahcubiyet duydum.

Gelelim Sultanbeyli’ye, daha doğrusu Sultanbeyli’nin gençlerine... Gençlerin Ekrem İmamoğlu ilgisine. İmamoğlu ve ekibi bunu biliyor olacak ki bu kez diğerlerinden farklı olarak bir mektup hazırlatmış gençlere hitaben. Sokak sokak adres taraması yapılmış, özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerin isimleri ve adresleri belirlenmiş. 30 bine yakın genç. Gönüllüler onların evlerine gidiyor, kapıyı çalıyor ve İmamoğlu’nun mektubunu verip sohbet ediyorlar.

Çaldık bir kapıyı. Baba açtı, oğlunun ismini söyledik. İmamoğlu’nun mektubu var dedik. Babanın suratı asıldı ama genç çocuk fırladı, koştu sevinçle. Baba, “Ben AKP’liyim ama çocuklara söz dinletemiyoruz” dedi. Bir diğeri, genç bir anne, bebeği kucağında açtı kapıyı. 23 yaşındaymış. Başı örtülü, kapı önünde sohbet ediyoruz. Tıbbi teknikerlik okumuş, çalışmış, bebeği olunca ara vermiş, biraz büyüyünce KPSS’ye hazırlanacağını söylüyor. Konuştuğum küçük çocuklara büyüdüğünde ne olacaksın dediğimde doktor, veteriner, diş hekimi diye sıralıyorlar. Daha önce polis ve öğretmenlikti ağırlıklı olarak. Belli ki değişim kendini Sultanbeyli’de de gösteriyor. Bu sevindirici.

2014 seçimlerinde CHP’nin oyu yalnızca yüzde 7 idi. Muharrem İnce rüzgârı ile yüzde 11.6’ya çıkmıştı. Son seçimlerde yüzde 16’ya yaklaştı. Tabii kimse CHP’nin Sultanbeyli’de seçimleri alacağını beklemiyor ama yüzde 26’lara çıkması dillendiriliyor. Bu da mecliste elini güçlendirmek, İBB Meclisi’ne girebilmek anlamına geliyor. İstanbul Gönüllüleri ve özellikle de Sultanbeyli gönüllü grubu burada meyveleri almaya başlamış.

İlçede Büyük Birlik Partisi’nin ciddi anlamda ve Yeniden Refah Partisi’nin de bir miktar yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu, AKP oylarının ilçede daha eriyeceği anlamına geliyor. Kırılım oluyor. Bunda tabii insanların belini büken enflasyonun da büyük etkisi var. Sultanbeyli önemli çünkü bir Türkiye mozaiği.

Kırılmaları gözlemlemek önemli. Beklenmedik sürprizler de yaşatabilir... Bu arada Oy ve Ötesi her ne kadar bu seçimde olmasa da geçen seçimde hem onların hem de İstanbul Gönüllülerinin müşahit olarak sandık eğitimi verdiği gençlerin çoğunun bu seçime sandık görevlisi olarak katılacaklarını duydum. Bu da önemli.

Yerel yöneticileri oylamanın ötesinde yine ne yazık ki Türkiye geleceğini oylayacak. Bu yüzden seçime katılım, sandığa gitmek ve sandığa sahip çıkmak çok önemli. Lütfen kırgınlıklarınızı, küskünlüklerinizi geride bırakın ve sandığa gidin.

***

Bakırköy’ün CHP Belediye Başkanı Adayı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu... Beyin cerrahı, ameliyatlara giren, işini çok seven bir kadın. İki çocuk annesi. Neden belediye başkanı adayı olduğuna ilişkin sorumuza “Çünkü ülkem için kaygılarım var. Elimi taşın altına sokmak istedim. Kendime ve yapabileceklerime güveniyorum” yanıtını verdi. İşte bu kadar basit. Ovalıoğlu’nun, CHP’nin Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat’ın, Üsküdar için mücadele eden Sinem Dedetaş ve diğerlerinin seçildikleri takdirde işlerini daha da iyi yapmaları için İBB Başkanlığı ve İmamoğlu önemli.