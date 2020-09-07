Kötü eğitim nükleer bombalardan daha tehlikeli bir kitle imha silahıdır

07 Eylül 2020 Pazartesi

Eğitimin Pahalı Olduğunu Düşünüyorsanız Cehaletin Bedelini Düşünün!

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet; diyerek cehaletin kötü olduğunu bilginin de iyi olduğunu vurgulamış; tek bir şey biliyorum o da hiçbir şey demiş olan ünlü filozof Sokrates. Evet binlerce yıldan süzülerek günümüze gelmiş, yazılı eserleri olmamasına rağmen filozof Sokrates. Çünkü o düşünceleri uğruna ve yasa üstünlüğü adına canını vermiş bir filozof. Platonun da hocası olan ve kendini bil diyecek kadar derin bir filozof olan Sokrates, kötü eğitimin ya da eğitimsizliğin ta o dönemde farkındadır ki; eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehaletin bedelini düşünün demiştir. Diğer taraftan kötü bir eğitim ve bu bağlamda cehalet nükleer bombalardan daha tehlikeli bir kitle imha silahıdır. Kötü bir eğitim süreç içerisinde ülkenin tüm yapılarına sirayet edeceğinden, eğitimin kötü olması, dejenere olması tüm yapıları etkileyecek ve çökertecektir.

En Büyük Savaş, Cahilliğe Karşı Yapılan Savaştır

İşte Atatürk tüm bunların farkında olarak en büyük savaşın cahilliğe karşı yapılan savaş olduğunu belirtmiştir. Evet; kötü bir eğitim ve eğitim sistemi cehalet demektir, bilgisizlik demektir, yanlış yönlendirmeler demektir. Bütün bunlar düşünüldüğünde kötü eğitim toplumlarda ve insan hayatlarında telafisi olmayan hatalara yol açar. Bu nedenle eğitim gibi bütün paradigmaları etkileyen bir alanın kötü olma gibi bir lüksü olamaz. Eğitimin kötüsü tüm alanları kötü bir hale getirir. Kötü eğitimde; cehalet bilgiye, dogma akla, karanlık bilime üstün gelir.

İyi Eğitim İyi Ekonomiyi De Getirecektir

Eğer kötü bir eğitim vermek yerine iyi bir eğitim vermeyi tercih etmişseniz, bilimi egemen kılmışsınızdır zaten. Yani eğitiminiz neyse ekonominiz de odur, sanatınız da odur, edebiyatınız da odur. Bir ülkenin çok zengin olması eğitiminin de iyi ve zengin olacağı anlamına gelmiyor. Ama eğitimi iyi olan ülkelerin ekonomik sistemleri de iyi. Örneğin; petrole dayalı zengin ekonomileri olan Arap ülkelerinin eğitim sistemleri hiç de iyi değil. İşte sihirli kelime eğitim. İyi bir eğitim. İyi bir eğitim sistemi ülkemizde ekonomi de dahil pek çok alana iyinin hâkim olmasını sağlayacaktır.

Kötü Öğretmen, Kötü Öğrenci, Kötü Veli Yoktur; Kötü Eğitim Sistemi Vardır

Kötü eğitimin nükleer bombalardan daha tehlikeli bir kitle imha silahı olduğu düşünüldüğünde ülkemizin eğitim sisteminin kötü olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü; toplumlar-insanlar eğitim deneyimlerinin toplamı kadardır. Nitekim kötü bir eğitim sistemi ülkemizi bir yere taşımayacaktır. Ülkemizin geleceği iyi bir eğitim sistemine bağlıdır. Bilginin ve teknolojinin, bilimin bir güç olarak değer gördüğü bir eğitim sistemi. Savaşı, adaletsizlikleri, cehaleti, ekonomik sorunları kötü bir eğitim sistemiyle yenemeyiz. Ve unutmayalım kötü öğretmen, kötü öğrenci, kötü veli yoktur; kötü eğitim sistemi vardır. Ve kötü bir eğitim ve bu bağlamda cehalet nükleer bombalardan daha tehlikeli bir kitle imha silahı gibidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…



