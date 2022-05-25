Abdülhamit ile Erdoğan’ın benzerlikleri...

25 Mayıs 2022 Çarşamba

AKP Genel Başkanı Erdoğan “derin tarih bilgisi ile” İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yüklendi:

“Abdülhamit Sultan’a dil uzatan, laf atan hanımefendiye şunu sormak lazım: 33 yıl ‘hasta dev’ diye takdim edilen Osmanlı’yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamit’e hakaret haddini aşmaktır (...) Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamit’e saygısızlık kim...”

Erdoğan tarih ile inatlaşarak, apaçık bir Abdülhamit gerçeğini tam tersinden tekrarlamayı sürdürüyor.

Üstelik bu eleştiriyi siyasete ara verdiği dönemde üniversite düzeyinde tarih dersleri veren Meral Akşener’e yapıyor...

*

Abdülhamit’in Tunus, Kıbrıs, Sırbistan, Mısır dahil 1 milyon 592 bin 805 kilometrekare toprak kaybettiği bilimsel bir gerçekken “Tek karış toprak kaybı yok” yalanı, Kadir Mısıroğlu adlı Atatürk düşmanı sözde tarihçiye ait...

Erdoğan, kendisini Abdülhamit’in bir yansıması, partisinin ideolojik yapısını ise Osmanlı’nın devamı gibi görüyor...

Her fırsatta Abdülhamit’i yücelten AKP kadroları, TRT ve yandaş kanallarda “özel sipariş” dizilerle tarihi çarpıtmaya ve kendi yanlış ezberlerini topluma şırınga etmeye çalışıyorlar..

Böylece Cumhuriyetten bağımsız bir tarihi arka plan yaratarak Atatürk Türkiyesi ile hesaplaşıyorlar!

*

Aslında Erdoğan ile Abdülhamit arasında ciddi benzerlikler yok değil...

Sultan Abdülhamit, Osmanlı’yı borç batağına sokan, Galata bankerlerinin imparatorluğun tüm birikimlerine çökmesine neden olan, Düyun-u Umumiye olarak bilinen sömürge tipi borç idaresinin ve Osmanlı’nın yıkım sürecinin mimarı...

Recep Tayyip Erdoğan da Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını Londra bankerlerine yapan, dünyanın en yüksek faizlerinden biri ile faiz lobisine, yabancı bankerlere vergilerimizi oluk oluk akıtan, “yap işlet devret” modeli projelerle, şehir hastanelerinden köprü ve otoyollara kadar, on yıllarca ödeyeceğimiz fahiş borç yükünü milletin sırtına bırakan ekonomik buhran sürecinin mimarı...

Sultan Abdülhamit, Mustafa Kemal Atatürk dahil yurtseverleri hapse atan, 33 yıl boyunca baskı ve korku rejimi ile ülkesini yöneten bir padişah...

Recep Tayyip Erdoğan da iktidarda olduğu yıllar boyunca ülkesinde sürekli operasyonlar ve kumpas davalarıyla yurtseverleri baskı altına alan, yargı sopası ile muhalifleri sindiren bir parti lideri...

Sultan Abdülhamit milyonlarca metrekare toprak kaybedilmesini, Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan’ın Türk adalarındaki işgalini izledi...

Sultan Abdülhamit olağanüstü serveti ile dünyanın en zenginleri arasına adını yazdırdı.

Recep Tayyip Erdoğan bir yüzük ile çıktığı yolculukta büyük servet sahibi oldu.