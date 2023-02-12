12 Şubat 2023 Pazar

Neresinden başlayacağımı bilmiyorum...

Yazıya başladığım şu dakikalarda Maraş’ta canımdan çok sevdiğim iki akrabam daha enkazın altından çıkarıldı. Nihal ve Şehriban ablamı kaybettik.

Deprem sonrası daha ilk dakikalarda yerlerini tespit etmiş ve yetkililere bildirmiştim. Günlerce seslerini aldık...

Aldık da ne oldu?

Gücümüz yetmedi çıkarmaya onları...

Enkaza ulaşması gerekli olan birimler hiç oralarda olmadı.

Hadi ilk gün, gece yarısı yoktu kimse. Tamam yıkıntı inanılmaz boyuttaydı.

Her yere aynı anda yetişmek, insanlara yardım etmek o kadar da kolay değildi.

Ama hiçbir yere ulaşamadı o “devlet” dediğimiz kurum.

Kanaatimce ulaştırılamadı...

Devlet diyoruz ama devletin çalışma şekli ve etkinliği onu yöneten hükümetin elinde her zaman. Onu yönetenlerin görevi böyle durumlarda koordinasyonu sağlayarak devleti halkla buluşturmaktı.

Yapmadılar.

Hiçbir şey yapmadılar 3 gün.

Zaten 3 gün, süresi itibarıyla ve özellikle böyle bir depremde yok olmanın fotoğrafını çok açık bir şekilde verir bize. O saatten sonra ulaşan yardımın çoğu zaman medyada gördüğümüz şekliyle şovdan başka şey olmayacağı da çok açıktır.

HÜKÜMET BU DEPREMİ ŞİDDETİYLE BERABER BİLİYORDU

Hükümetin tüm kurumlarıyla beraber enkazın altında kaldığı konusunda herkes hemfikir. Öte yandan hakkını yemeyelim, hükümet aslında çok önemli işler de yapmış. Hatta Pazarcık merkezli depremin varlığını ve şiddetini tam olarak bilmiş.

Bilmiş de ne yapmış?

Çok şey ortaya koymuş esasında...

Yaklaşık 4 yıl önce, 9 Ekim 2019’da AFAD ve içişleri bakanı ve tüm bakanlık sorumlu ve görevlileri bir senaryo kapsamında deprem tatbikatı yapmış.

TRT Haber’den olduğu gibi aktarıyorum durumu: AFAD kapsamında 3 bin 500 personelin katılımıyla olası bir depreme yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, ilgili 8 bakanlığın personeline uyarı amaçlı kısa mesajların (SMS) gönderilmesiyle başladı.

Buraya kadar normal gibi her şey. Haberin önemi şu satırlarla daha da açığa çıkıyor: Senaryo gereği Doğu Anadolu Fay Hattı’ndaki Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen (7.5 büyüklüğündeki) deprem üzerine, İçişleri Bakanı ….., İçişleri Bakan Yardımcısı ….., Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı …… ve AFAD Başkanı ……., Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne geldi.

Tatbikatı bizzat yöneten ….. diye devam ediyor haber.

Helikopter ve insanlı keşif uçaklarıyla bölgenin durumuna ilişkin havadan elde edilen görüntüler de merkeze aktarılmış. Ayrıca depremin birinci saatinin dolmasının ardından AFAD Deprem Dairesi Başkanı ….., depremle ilgili basın mensuplarına bilgiler vermiş.

Bu arada tüm okullar boşaltılmış ve hastanelerdeki hastaları kısa sürede tahliye edilmiş.

Senaryo işte!