Asıl ‘zombi’ kim?

29 Kasım 2020 Pazar

Milyonlarca vizon katledilip gömülüyor. Toprağın altından vizonlar yükseliyor. Koronavirüs taşıyan vizonlar, gömüldükleri yerden fışkırıyor.

Virüsün mutasyon geçirerek ortaya çıktığı vizonların toplu mezarlarından dehşet verici görüntüler geliyor.

Danimarka’da Holstebro askeri kompleksindeki toplu gömü alanında yüzlerce hayvan leşi kâbus gibi yüzeye çıkıyor. Çünkü çürüme sırasında oluşan gazlar nedeniyle cesetler şişiyor...

Yetkililer bundan böyle ölü hayvanların topraktan çıkmasını engellemek için, cesetleri toprağın 1 metre altı yerine 2.5 metre altına gömmeyi çare olarak sunuyor.

Danimarka’nın kadın başbakanı medyaya beyanat verirken ağlıyor; ama öldürülen vizonlar için değil, işlerini kaybeden çiftçiler için ağlıyor...

Medya da bu vahim olayı yansıtırken “Zombi vizon istilası” diye manşet atıyor!

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Önce Dünya Sağlık Örgütü, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç’teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Haziran ayında dünyanın dördüncü büyük vizon yetiştiricisi Hollanda’da, yaklaşık 600 bin vizon zehirli gazla öldürüldü.

Ardından Fransa’nın Eure-et-Loir bölgesinde, çiftliklerdeki vizonlarda Covid-19 görülünce binlercesi katledildi.

Yunanistan’ın kuzeyindeki iki çiftlikte koronavirüs taşıyan vizonlar bulundu. Çiftlik çalışanlarının da hastalığa yakalandığı belirlendi.

Tüm dünya büyüklüğü 30 ile 50 santimetre arasındaki bir hayvanı yok etmek için seferber oldu!

Sansargiller familyasının bir türü olan vahşi bir hayvan vizon. Ormanlarda, su kenarlarında yaşar, insanlardan saklanır, gececidir...

O zaman niye çiftliklerdeki kafesler içinde esir ediliyorlar?

Dünyanın her yerinde kürkü için yetiştirilir vizonlar... Kürkleri canlılığını kaybetmesin diye gaz ile boğularak ya da yüksek doz zehirle öldürülürler. Sonra derileri yüzülerek pahalı mantolar, eşyalar yapılır. Bir kürk manto için yüze yakın vizon katledilir.

Kürk ve deri çiftçiliğinin, hayvan katliamının yanı sıra zehirli kimyasallar ve atıklar yüzünden çevreye ve insan sağlığına da büyük zararları var. Ama bunlar bilinse de hayvanlar 21. yüzyılda hâlâ insanlar tarafından öldürülüp EŞYA haline getiriliyor.

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Dünyanın en büyük üçüncü vizon yetiştiricisi Polonya... Bu vahşete dikkat çekmek için Open Cages adlı hayvan hakları örgütünün aktivistleri, Polonya’daki kürk çiftliklerine gizlice girip görüntüler kaydetti. İki yıl önce yayımlanan “Klatki: The Hidden Farms of Europe”(Avrupa’nın Gizli Çiftlikleri) adlı belgesel böyle ortaya çıktı.

O belgeseli YouTube’da izlerseniz, kafeslerin içindeki hayvanların son derece agresif bir hale geldiğini, delirip kafes tellerini ısırdıklarını ve birbirlerini yemeye başladıklarını görürsünüz...

Yıllardır bu kanlı sektörün sona ermesi için verilen mücadelenin sonunda, Polonya parlamentosundaki muhafazakârlar kürk çiftçiliğinin yasaklanmasını teklif etti. Ancak parlamentonun alt kanadında kabul edilen öneriye Polonya Cumhurbaşkanı popülist bir politika izleyerek çiftçilere yaranmak için sert bir şekilde karşı çıkıyor.

COVID-19’dan sonra beliren tehlike nedeniyle Hollanda’da kürk çiftçiliği birkaç ay önce yasaklandı. 2003’te Britanya’da yasaklanmıştı; Avusturya, Almanya ve Japonya’da da kürk üretimi durduruldu. Norveç’te 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere yasaklanması kararı alındı. Dünyanın en büyük kürk üreticisi Çin’de böyle bir yasaklama tartışılmıyor bile.

Türkiye’de ise Hayvan Hakları Yasası henüz TBMM’de gündeme alınmadığından kürk vahşeti devam ediyor. Bu arada Bülent Ersoy gibi insanlar, kürklerinin fiyatı nedeniyle haberlere konu olurken can değil para konuşuluyor!

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Yazımın başlığındaki sorunun yanıtı açık:

Medyanın yaptığı benzetmenin aksine, zombi olanlar vizonlar değil, insanlar...

Zombi, öldükten sonra dirilen ve beyinleri sadece kan tüketmeye programlanmış yaşayan ölülere deniyorsa asıl zombi insanlar...

Beyinleri serotonin salgılamıyor, insanlık çoktan ölmüş, duygusuz bir ölüm makinesi gibiler...

Sadece yakıp yıkan, öldüren, yok eden kan emiciler...

Asıl sorun, topraktan fışkıran vizon cesetlerinden çok, dünyayı istila eden insan görünümlü zombiler!