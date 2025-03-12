BOP tıkır tıkır işliyor!

12 Mart 2025 Çarşamba

Emperyalizmin Suriye’de ABD ile uyumlu cihatçılarla yürüttüğü planı 1 Ocak’ta anlatmıştım. Öcalan, PKK’nin kendisini tasfiye edeceğini açıkladı, PKK’nin Suriye kolu PYD/YPG de federal yapı içinde silahlı güçlerini Suriye ordusuna teslim ediyor. Böylece ileride Irak, Suriye, Türkiye ve İran’daki bölgeleri de içine alacak bağımsız bir Kürt federasyonu oluşturulacak demiştim.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ve Alevileri katleden terörist HTŞ’nin, yani iki terörist örgütün, ABD ve İsrail’in desteğiyle anlaşmasıyla durum netleşti.

ABD, İngiltere, İsrail ve Türkiye elbirliğiyle cihatçı HTŞ’yi Suriye’de iktidara taşıdığında, Batı medyası ve bizdeki Batı güdümlü medyada kutlama yapılırken ben bu köşede, emperyalizmin radikal siyasal İslamcılarla anlaştığını; en büyük kaygının yine kadınlar, kız çocukları, farklı inancı olanlar ya da inançsızlar ve farklı cinsel yönelimi olanlarla ilgili olduğunu; Suriye’de artık laiklik ortadan kalktığı için bu kesimlerin hayatlarının tehlike altında olduğunu yazıp uyardım.

Emperyalistlerin ve yeni Osmanlıcıların Suriye’nin birliğini cihatçı HTŞ’nin sağlayabileceğini umduklarını düşünmüyorum. Aksine HTŞ’nin iktidara çöküşüyle birlikte katliamların başlayacağını ve Suriye’nin her an müdahaleye açık bir hale geleceğini hesap etmiş olmalılar. Çünkü laiklik olmadan Suriye’de birlik sağlanamayacağını öngörmek için dahi olmaya gerek yok!

TÜRKİYE İÇİN ÇALAN TEHLİKE ÇANLARI

Emperyalizm, kravat taktırdığı cihatçı teröristlerle anlaşınca Türkiye’ye de ülkeyi 40 yılı aşkın bir süredir kana bulayan ve zaten YPG’ye dönüşmüş olan ABD destekli terörist PKK ile diyalog kurma görevi verildi. Bahçeli’deki ani dönüşümün nedeni budur.

Bir zamanlar Erzurum’da miting kürsüsünden Erdoğan’a seslenip “Oğluna gemi alacak kadar paran var da Öcalan’ı asacak kadar ip mi alamıyorsun? Haydi as!” diyerek elindeki ipi fırlatan Bahçeli’nin Öcalan’a “PKK’nin kurucu önderi” diyecek hale gelmesi, ancak emperyalizmin planlarının gereğini yerine getirmesiyle açıklanabilir.

Bölgede olanları iyi incelerseniz, Türkiye’de de Suriye’dekine benzer bir planın uygulamaya konulduğu açık. Suriye’deki mezhepçi bölünmeden sonra, KCK bileşeni bir terörist örgüt yeni rejime entegre edildi, PKK’nin Suriye kolu YPG/ PYD, komşumuz oldu.

Şimdi Türkiye’de Öcalan açılımı ile aynı anda anayasa değişikliğinin gündeme getirilmesi rastlantı değil. Anayasaya sokulmak istenen etnikçi/ dinci maddelerle üniter ulus devletin hedeflendiği açık. Türkiye Cumhuriyeti devletini anayasal ilkesi olan laiklikten uzaklaştırıp etnikçiliği ve mezhepçiliği köpürtebilirlerse, gelecekte yanı başımızdaki cihatçılarla başımıza örülebilecek belaları düşünün!

SÜRECİN ARDINA GİZLENEN PLANLAR

Biz bu tehlikeleri anlattıkça, bazıları kendilerine yakışır şekilde zırvalıyor. DEM Partili Cengiz Çandar, “Sosyalistlerin bu süreci desteklemesi gerekir. Türkiye’de bu sürece karşı çıkmak, olsa olsa MHP’yi kemirmek isteyen milliyetçi öbeklere fırsat verir” demiş.

Öncelikle Çandar gibi Fethullah Gülen hakkında “21. yüzyıl Türk Rönesansı ve Anadolu Müslümanlığının ruh ve fikir mimarlarından” diyen, Erdoğan’ı yıllarca destekleyen bir yetmez ama evetçi, sosyalistlere akıl veremez.

Yeni açılım sürecine karşı halkı uyaranların önemli bir kesimi, barış söyleminin ardına saklanan emperyalist tezgâha karşı. Açılım bahanesiyle dayatılacak etnikçi/dinci anayasaya karşı. Anayasa bahanesiyle DEM’i yanına çekecek Cumhur İttifakı’nın Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yapma planına karşı! PKK derhal kendini feshedip silah bıraksın; buna karşı çıkan kimse olmaz ama bunu kullanarak yürütülen gizli pazarlıklara da sessiz kalacak değiliz.

Belli ki “YPG terör örgütü değildir” diyen bu zat, MHP’nin kemirilmesini de dert edinmiş. Bir de utanmadan yurtsever cumhuriyetçi sosyalistlere akıl vermeye kalkıyor. Ne günlere kaldık!