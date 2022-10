Brezilya’daki yıkımda payınız var mı?

23 Ekim 2022 Pazar

Brezilya devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda adayların yüzde 50’ye ulaşamaması nedeniyle ikinci tur 30 Ekim’e kaldı. Adayların birisi mevcut devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, rakibi ise daha önce ülkeyi yönetmiş solcu Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, 47.94 oranında oy alarak 43.62 oranında oy alan Bolsonaro’nun önüne geçse de bu seçimde Bolsonaro’nun oyunun daha az çıkacağı tahmin ediliyordu. Bu yüzden ikinci tur için ortam iyice kızıştı.

Öyle ki adaylar geçen hafta katıldıkları bir tartışma programında karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ederken “utanmaz”, “yalancı”, “diktatör”, “ulusal rezil”, “hırsız” kelimeleri havada uçuştu.

GEZEGENİN GELECEĞİNİ ETKİLEYECEK SEÇİM

Bu gergin ortamda yapılacak seçim, uluslararası alanda da ilgi odağı haline geldi. Çünkü seçimin tüm dünyayı etkileyecek sonuçları olacak. Bu nedenle İngiliz İşçi Partisi’nin eski lideri, Avam Kamarası üyesi Jeremy Corbyn de solcu aktivistleri ve örgütleri harekete geçirmek amacıyla kurulan Progressive International (İlerici Enternasyonal) ile birlikte seçimleri izlemek için Brezilya’ya gideceğini duyurdu.

Corbyn, yaptığı açıklamada, seçimin neden sadece Brezilya için değil, gezegen için de hayati olduğunu anlatırken önemli noktalara işaret etti:

“Eylül ayında Amazon yağmur ormanlarında tarihteki en kötü yangın yaşandı. Bolsonaro ve hükümeti, kasıtlı olarak Brezilya’daki milyonlarca hektarlık yağmur ormanını yok etti. Brezilya’da demokrasinin geleceği, bizimle ilgisiz bir şey değil. İngiliz bankaları, Brezilya’daki et projelerini fonluyor. Bu et projeleri, et üretimi için yağmur ormanlarının yıkımına dayanıyor ve doğanın katledilmesinden suçlular.

Bizim oraya gitmemiz, Brezilya’daki dostlarımızla dayanışma için ama aynı zamanda gelecekte doğayı birlikte koruyabileceğimiz ittifaklar için. Kirlilik, doğa katliamı, en fakir insanların en varlıklı bankalar tarafından yoksullaştırılması, sınır tanımıyor. Ama biz de sınır tanımıyoruz.”

Corbyn, uzun yıllardır vejetaryen ve sözünü ettiği “et” üreticilerinin dünyaya verdiği zararın farkında. Brezilya, dünyanın en büyük “et” ve canlı hayvan ihracatçısı. Bu devasa hayvan ticaretinin aktörleri de Bolsonaro hükümetinin destekçileri.

AKP, ‘UCUZ ET’ VE YAĞMUR ORMANLARI

Yıllardır AKP hükümetinin canlı hayvan ticaretine karşı mücadele eden bir gazeteci ve hayvan özgürlüğü aktivisti olarak, Corbyn’in yazdıklarımı teyit eden sözlerine şaşırmadım. Aklıma, 2020’de bu köşede yayımlanan “‘Büyük zafer’, gerçekte büyük katliam” başlıklı yazımdaki şu satırlar geldi.

“Hani Brezilya’da yağmur ormanları yandığında birçok kişi sosyal medyada ‘Amazonlar için dua et!’ diye paylaşımlar yaptı ya o ormanların yanma nedeninin ardında Brezilya’daki besi çiftlikleri var. Siyasetçilerle güçlü bağları olan besiciler, (hatta bazı bakanların kendileri besici) giderek artan hayvan ticareti yüzünden çiftliklerine yer açmak için ormanları yakıyor...

‘Et’ ve hayvansal tüketim için talep oluşturduğunuzda hayvanların canı alınırken Amazonlar da yanıyor. Türkiye gibi ülkeler, ‘ucuz et’ politikasıyla, dünyanın akciğerlerinin yanmasına, çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına da yol açıyor. Böylece iklim krizi tetikleniyor.

Ve insanlık ‘büyük zafer’ dediği katliamlarla kendi sonunu hazırlıyor!

Bu büyük katliamda payınız var mı?”

Türkiye’de “et” için talep yaratıyorsanız, hem Brezilya’daki yağmur ormanlarının yok edilmesine katkıda bulunuyorsunuz hem de Bolsonaro’ya güç katıyorsunuz. Gerçek bu.