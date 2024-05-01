Sen kendini ne sanırsın?

01 Mayıs 2024 Çarşamba

Yollar kapanarak düşünceler engellenir mi sanırsın?

Barikatlar kurularak adalet talebi yok edilir mi sanırsın?

TOMA’lar işçi sınıfını sindirir mi sanırsın?

Meydanlar halka kapatılabilir mi sanırsın?

Halkın olanı halka yasaklayabileceğini mi sanırsın?

İşçi sınıfının 47 yıl önce bugün Taksim’de katledilen emekçileri anmaktan, Kazancı Yokuşu’nda boğularak ve ezilerek can veren işçilere saygı duruşunda bulunmaktan vazgeçeceğini mi sanırsın?

1 Mayıs ile özdeşleşen bir meydanı Anayasa Mahkemesi’nin açık kararına karşın kapatabileceğini mi sanırsın?

Her konuda hak ihlalinde bulunmaya hakkın olduğunu mu sanırsın?

Anayasada yazan toplantı ve gösteri yürüyüşünün demokratik bir hak olduğuna ilişkin hükmü yok edebileceğini mi sanırsın?

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Kodamanlar patlayıncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yerken işçiler sonsuza kadar seyredecek mi sanırsın?

Vatandaşların bunca yağmaya sessiz kalacağını mı sanırsın?

Para pul edilip kamunun birikimleri yerli ve yabancı sermaye sınıfına, yandaşa ve tarikatlara peşkeş çekildiğinde yurtseverlerin susacağını mı sanırsın?

Ekmeği alnının teriyle, bileğinin ve aklının gücüyle kazananların, talana geçit vereceğini mi sanırsın?

Emperyalizme tüm halkın direnişiyle kurulan bu ülkenin dağları, ovaları, nehirleri, ormanları ranta kurban edildiğinde yurttaşların seyredeceğini mi sanırsın?

Kendi ülkesinde aynı hizmet için “milliyet farkı” adı altında daha fazla para ödetilenleri ahmak mı sanırsın?

Bu ülkeyi sahipsiz mi sanırsın?

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“Ananı da al git” diyerek kovduğun çiftçiyi gurursuz mu sanırsın?

Seçim otobüslerinden çay fırlattığın halkı onursuz mu sanırsın?

Kendini “ekonomist”, ekonomistleri cahil mi sanırsın?

Milyonlarca işsiz varken “Ne işsizliği ya, utanmadan işsizlik var diyorlar” dediğinde halkın buna inanacağını mı sanırsın?

1150 odalı Saray için günlük 23.6 milyon lira harcanırken açlıkla sınanan emekliye bir kerelik 5000 lira verince susacaklarını mı sanırsın?

Sömürü üzerine kurulu bu kirli düzen böyle gelmiş böyle gidecek mi sanırsın?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir iktidar olarak anayasa yapabileceğini mi sanırsın?

Bu ülkede adalet meşalesini elden ele dolaştırıp hiç söndürmeyecek yüreği tam bağımsızlık için atan devrimciler yok mu sanırsın?

Açlık tehdidiyle terbiye edilmeye çalışılanların haksızlıklara her zaman boyun eğeceğini mi sanırsın?

Kendini padişah, laik Cumhuriyetin yurttaşlarını kul mu sanırsın?

