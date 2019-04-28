Yaşamın her alanı öyledir ama, siyasette tartışmasız geçerli olan temel bir kural vardır:

Başarıyı elde etmek kadar, onu yönetmek de önemlidir.

Daha ileri gidip şöyle de diyebiliriz:

Başarıyı yönetmek, elde etmekten daha önemlidir.

Siyasi tarihimizde yerel seçimlerin genel iktidara giden yolu da şekillendirdiği önemli dönemeçler olmuştur. Bugün de 2023’te ülke yönetiminin kimde olacağına ilişkin soru gündeme oturdu. AKP’nin “çantada keklik” gibi gördüğü “Cumhuriyetin 100. yılına kendi iktidarında yürüyüş”, 31 Mart sonrasında hiç de öyle olmadığı görüldü.

Bu aşamadan sonra CHP’den ve Millet İttifakı’ndan beklenti şu:

Büyükşehirlerde elde edilen başarıların iyi yönetilmesi, modellerin ortaya çıkması, devamında seçmene, “Ülke yönetimini CHP’ye emanet etmenin vakti geldi” dedirtilmesi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cuma günü seçimi kazanan Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yaptığı toplantının özünü de bu oluşturuyordu.

***

Şu algının yanlışlığını altını çizerek vurgulayalım:

AKP iktidarının inişe geçmesi eşittir CHP’nin yönetime gelmesi...

Böyle bir denklem yok.

Olmadığını AKP içindeki ve çevresindeki tartışmalardan da görüyoruz.

Seçimler 2020 ile 2023 arasındaki bir tarihte yapılacak. Eğer iktidar çok sert ve vurgulu bir şekilde, “Gündemimizde seçim yok. Bunu ortaya atanlar ülkeye ihanet etmektedir” gibi demeçler verirse bilin ki erken seçim var.

Önümüzdeki seçimlere dek üç iktidar seçeneği gündemde olacak.

1- Erdoğan’ın dün Kızılcahamam toplantısında ipuçlarını verdiği gibi AKP, kendini yenilemeye çalışacak. Kadrolardaki değişikliklerle “Tüm yorgunlar, yılgınlar ve hainler temizlendi. Yeni bir AKP oluştu” denecek.

2- AKP’nin içinden, çevresinden “İktidar hedefli” yeni bir yığma-toplama parti çıkarılacak. Bunun etrafına başarılabilirse MHP’den de halkalar eklenecek.

3- CHP’nin özellikle son üç yıldır oluşturduğu dil, yani her kesimi kucaklama hedefli siyaset anlayışı yeni iktidar adayının adı olacak.

Her üç madde de ayrı yazı konusu olacak olgunluğa ulaştı.

Erdoğan’ın damadını ABD’ye gönderip Trump’la “damat damada” diplomasi yapması, yeni bir “Bizi iktidardan süpürmeyin, size bizden daha yararlı iktidar bulamazsınız” arayışı olarak yorumlanabilir.

MHP, birinciden çok ikinci şıkkın unsuru olabilir. Erdoğan, MHP’den marjinal faydayı sağlamış görünüyor. Ancak Bahçeli de AKP’nin tabanından oy almayı sürdürüyor!

İYİ Parti’den de “ne iyi” ile “Hay Allah iyiliğinizi versin” yorumları arasında gidip gelen haberler var. İzleyelim!

***

CHP’nin yerel seçimlerle birlikte elde edeceği ivme ilk iki şıkkı geçersiz hale getirebilir.

Genel olarak belediye başkanları iyi başladılar. “AKP dışında bir iktidar mümkün” duygusunu verecek bir beklenti oluşturdular. CHP Genel Başkanı’nın, kentlerimizin adını alt alta sıralayıp “Türkiye’yi bu illerimiz gibi yöneteceğiz” diyeceği günlerin çok yakında olmasını diliyoruz.

İlçe belediye başkanlarından büyükşehir belediye başkanı çıkarma mayası tuttu.

Sıra bu mayanın tüm Türkiye’ye örnek olmasında...