Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Adana-Silivri iç içe! Arada bin kilometre var ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Adana’dan alınıp Silivri’ye götürüldü.

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddianamesi Adanalı başkanların yanı sıra Abdurrahman Tutdere (Adıyaman), Ahmet Özer (Esenyurt), Rıza Akpolat (Beşiktaş), Utku Caner Çaykara’nın (Avcılar) da aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişiyi kapsıyor.

Aziz İhsan Aktaş 704 yıl hapis istemiyle yargılanıyor ama özgür. Buna karşılık 4 yılla yargılanan Karalar, Tekin, Aydar tutuklu!

Duruşmaları 27 Ocak’ta Silivri’de başlayacak. Planlama birkaç hafta kesintisiz devam edebileceği yönünde. İlk duruşma gününde Adana’dan binlerce kişinin Silivri’ye akması için hazırlık başlamış bile.

***

7 Ocak’ta 09.30’da girdiğimiz Silivri Cezaevi’nden 17.45’te ayrıldık. İçeridekilerin mesaisi kesintisizdi. Aylardır devam ediyor.

İlk önce kadın cezaevine girdik. Oya Tekin’i ziyaret ettik. Avukat Tekin mesleğini sürdürüyor. Kapasitesinin üç katı tutuklunun bulunduğu koğuşta davasını etraflıca anlatmak isteyenler Oya Hanım’dan randevu alıyormuş. “Türkiye’nin hukuk sorunlarına ilişkin yerinde araştırmalar yapıyor gibiyim” diyor. Seyhan’dan iktidar dahil bütün partilerden ziyaretçilerinin olmasını önemsiyor, “Burada kin beslemiyoruz, iktidarda yapılması gerekenleri planlıyoruz” sözünün ardından ekliyor:

“O Aziz İhsan Aktaş’a duruşmada bir çift sözüm olacak!”

Zeydan Karalar her zamanki gülümsemesiyle karşıladı bizi. Özgürlükle seçim başarılarına gönderme yapıp “İşte Zeydan işte meydan” derdik. Silivri buluşmasında, “İşte Zeydan, ah işte zindan... Yine ayaktasınız. Geçecek bugünler” diye kucaklaştık. Zeydan başkan, “Burada iki kaygıyı yaşıyoruz” dedi, devam etti:

“Memleketimiz ve ailemiz! Memleket elbet Adana... Memleket Türkiye... Gidişi kötü...”

Çözümü şöyle özetledi:

“CHP olarak tek derdimiz seçimi kazanmak olmalı. Milletin gönlüne gireceğiz, memleketi düzlüğe CHP çıkarır demelerini sağlayacağız. Başka yol yok!”

Kadir Aydar’a özür borcum var. Geçen yaz iki kez görüşme izni söz konusu oldu, yapamadık. Özgürlükte birkaç kez Ceyhan’da buluştuğumuz Kadir başkanla Silivri’deki ilk görüşmemiz çarşamba günüydü. Her zamanki gülümsemesi, 30’lu yaşlarda olmasına karşın hayli görmüş geçirmiş duruşuyla karşıladı bizi.

Ceyhan’da Kadir Aydar’ın şirketi en çok SGK’li çalıştıran ve her yıl vergi rekortmenleri listesinde ilk beşe giren bir ekonomiye sahip. Kadir de aileden aldığı işleri büyüterek devam ettirmiş. 18 yaşında CHP Gençlik Kolları’na girmiş, 20’li yaşlarda ilçe başkanlığı, 2019’da 31 yaşında Ceyhan Belediye Başkanlığı. 2024’te yüzde 45’le yeniden başkan. Silivri’de 158. kitabı bitiren Aydar, bu haksız davalardan beraat edeceğini biliyor ve memleketine hizmet edeceği günleri bekliyor.

***

İmamoğlu’yla ağırlıklı olarak İBB’nin 2025-2026 bütçesini konuştuk. Hafta başında ayrıntılı aktaracağız.

Başta vurgulamıştık. Bugün Adana Kitap Fuarı’ndayız. Fuar uzun zamandır ilk kez Karalarsız açılıyor. Karalar’a vekalet eden Güngör Geçer, bu yokluğu aratmamak için her şeyi yapıyor. Geçer’in, süreci bütün yönleriyle irdelediğimiz “Ya Hep Beraber Ya Hiç” kitabı için kaleme aldığı yazısının başlığı şuydu:

“Bu dönemin öğrettikleri: dayanışma, ortak akıl, halk iradesi...”

Bugün 12.00’den itibaren kitap fuarının açılışında, Adana Büyükşehir standında, Bilgi Yayınevi’nde, akşam belediyenin taş binasının önünde direniş çadırlarında olacağız. Yarın da Bilgi Yayınevi ve Cumhuriyet standındayız!

Okurla yazar buluşunca okuryazar olacağız... Bilinçli yurttaşlar olacağız!

Son sözümüz şu olsun:

27 Ocak’ta Silivri’ye!