Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kontrolsüz güç, güç değildir!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Kontrolsüz güç, güç değildir!

07.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Başlık klasikleşmiş bir anlatım. Dünyada, Türkiye’de sık sık yeri gelir. Trump’ın Venezüella’ya yönelik kullandığı gücün sınırsızlığını ve kontrolsüzlüğünü en iyi anlatan sözlerden biri.

Nerede duracağı belli değil!

Ne zaman, kimi, dünyanın hangi ucunu hedef alacağı belli değil!

Niyetinin ne olduğu belli değil!

Söyledikleri gerçek mi algı operasyonu mu belli değil!

Yukarıdaki “belli değil”lerin her biri ayrı yazı konusu.

Trump’ın duracağı yeri kestirebilen var mı? Venezüella’da nereye kadar gidecek belli değil. Maduro’yu narko-terörist olarak yargılayacağını söylüyor. Yerine yardımcısını deneyeceğini açıklıyor. Eğer ABD’nin istediği gibi davranmazsa onu Maduro’dan beter yapacak! İyi davranırsa devlet başkanlığı devam edecek.

Ortaçağın engizisyon mahkemelerinde işleyiş şöyleydi:

“Falanca kişiyi tutuklayın, neden yargılayacağımıza sonra karar veririz.”

Sonra dedikleri de 50 gündü! Bu engizisyonun “ilkesiydi”!

Şimdi? Maduro ikinci kez hâkim karşısına iki buçuk ay sonra çıkacak!

***

Venezüella’dan sonra hedefin kim, neresi olduğu belli mi?

Seçenek yarışması var! İran diyen var. Kolombiya’yı gözüne kestirmiş görünüyor. Yok yok Grönland’a yürüyecek!... Ama Küba’yı da çok bekletmemek gerek!

Sıralamada kriter ne? Bu da soru mu canım; elbette Trump’ın paşa gönlü!

Maduro’yu New York’a kaldırma operasyonuna ilişkin haberler ve görüntüler Hollywood’u aratmıyor! Bunların ne kadarının gerçek olduğu belli değil. Aklımıza ABD’nin büyük operasyonlarda söylediği büyük yalanlar geliyor. 2000’li yılların başından itibaren Irak’a yönelik işgal operasyonlarının dünyada kabul görmesi için söylemedik yalan bırakmamışlardı.

Saddam kimyasal silah üretti, dediler. Yalan çıktı.

Saddam Basra Körfezi’ni baştan başa petrole buladı, dediler. O görüntülerin Basra’da değil, Fransa açıklarında bir tankerden sızan petrol olduğu ortaya çıktı.

Şimdi Maduro’yu yatakta eşiyle uyurken basmışlar. Eşini almak istememişler ama o, “Ben de geleceğim” demiş! O kadar centilmenler ki kıramamışlar!

Türkiye’ye gönderelim demişler, Maduro istememiş. Bu konuda resmi makamlardan ses yok. New York’a gözleri bağlı, elleri kelepçeli götürüyorlar. “Bunun seçeneği Türkiye idi” diyorlar. İnsanın aklına olmadık şeyler geliyor. Acaba ABD Maduro’ya, “Türkiye’ye göndeririz ama Silivri’de yargılanman şartıyla” mı dedi. Bunun üzerine Maduro, “Aman kalsın, New York’ta yargılayın daha iyi” mi dedi!

Tövbe tövbe...

***

Bütün dünyanın gözü önünde yapılan bu haydutluğa, insanları aptal yerine koymakla eşdeğer çelişkilere biraz da kara mizahla bakmak gerekir!

Alışmak insanın en iyi ve en kötü tutumlarından biridir.

Bazen çok zorlu yaşam koşulları insanı bezdirir, yaşamaktan vazgeçirtir! Böyle bir durumda o zorlu koşullarda yaşamaya da alışmak gerekir. Hapishane bunlardan biridir.

Bunun yanında kötülüğe alışmak da insanı insan olmaktan çıkarır. Onurunu zedeler. Böyle durumlarda alışmamak gerekir. Her fırsatta kötülüğü kabul etmediğini haykırmak gerekir.

Dünya Trump’ın bu densizliğine alışmamalı. Dün vurguladığımız gibi dünya hâlâ “söylemiyor”. Ne yapıyor? Söyleniyor. Yani kendi kendine mırıldanıyor.

Trump diktatörleri indirip demokrasi getireceğini söylüyor. Demokrasinin en temel iki ilkesi:

Açıklık, hesap verebilirlik!

Trump bunu terse çevirdi:

Bütün dünya açık hedef, herkes ona hesap verecek!

Olmaz böyle bir dünya!

Mesele, bir kişinin milyonlara zulmetmesi değil.

Milyonların bir kişinin zulmüne boyun eğmesi!

İlgili Konular: #Trump #silivri #New York #Nicolas Maduro #Venezüella

Yazarın Son Yazıları

Kontrolsüz güç, güç değildir!

Başlık klasikleşmiş bir anlatım.

Devamını Oku
07.01.2026
Dünya söyleniyor, Trump eğleniyor!

ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu eşiyle birlikte New York’a kaldırması, dağa kaldırmaktan daha kaba bir operasyon!

Devamını Oku
06.01.2026
İran’da çarşı karıştı!

Yeri geldikçe vurguluyoruz, Türkiye dünya ile komşu!

Devamını Oku
03.01.2026
2026: Çoktan seçmeli!

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz!

Devamını Oku
01.01.2026
2025’te yitenler!

2025’in son gününde, geçen 365 güne bakınca hayıflanmadan edemiyoruz...

Devamını Oku
31.12.2025
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!

Yılın son pazartesi gündemini tahmin etmek zor değildi.

Devamını Oku
30.12.2025
Çöp bidonu sofra olmuşsa...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 9 Aralık’ta TBMM’de mülakat eleştirileri yöneltip “Utanmıyor musunuz” sorusuna AKP’li mevkidaşının yanıtı şu olmuştu...

Devamını Oku
27.12.2025
Kevgir kubbe!

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammet Ali el Haddad’ın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten sonra ülkesine dönerken uçağının düşmesi sonucu heyetiyle birlikte ölümü, pek çok soru işaretinin doğumuna neden oldu.

Devamını Oku
25.12.2025
Kırılma-karılma süreci!

2025, 2026’ya hayli karışık, yeniden biçimlenmelere açık, seçenekleri bol bir siyasal gündem devrediyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Gündeme uyuşturucu verdiler!

Toplumda ciddi sarsıntı yaratan operasyonlar için sık kullanılan cümlelerden biri şudur: Zamanlama manidar!

Devamını Oku
23.12.2025
Utanmazlar!

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı.

Devamını Oku
20.12.2025
Taht oyunları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor!

Devamını Oku
18.12.2025
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Suriye’nin bir yılı!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 8 Aralık 2024’te Şara ve beraberindekiler Halep’ten çıktıkları engelsiz yolculukla Şam’a vardılar. Havaya sıktıkları zafer kurşunları Esad güçlerine sıktıklarından çok daha fazlaydı.

Devamını Oku
09.12.2025
Mr. Tom Barrack... Bu üslubu bırak!

Sayın Büyükelçi, göreve geldiğiniz günden beri Türkiye ve bölge üzerine tezler ortaya atıp geçmişten geleceğe aklınıza geleni söylüyorsunuz.

Devamını Oku
06.12.2025
İktidar, halkın İMF’si oldu!

Dün sabah saat 10.00’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte art arda buna paralel haberler döküldü:

Devamını Oku
04.12.2025
Tarım ‘şap’a otururken!

Uzunca bir süredir tarımdan gelen olumsuz haberler zincirine sonunda iktidarın TÜİK’İ de katıldı.

Devamını Oku
03.12.2025
Papanın ziyareti!

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti sona erdi, tartışmaları devam ediyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Yeni siyasal yelpaze ve CHP!

CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı...

Devamını Oku
29.11.2025
İtirafname!

İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Devamını Oku
27.11.2025
Parçalar birleşmiyor!

Uzun süre tartışıldıktan sonra ansızın gerçekleşen İmralı görüşmesinin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dün vurgulamıştık.

Devamını Oku
26.11.2025
Süreç yeni başlıyor!

Kritik haftalardan bir hafta daha başladı.

Devamını Oku
25.11.2025
CHP milleti dinledi...

Son birkaç gündür uzun süredir konuşamadığımız, Anadolu’nun pek çok yerinden eski-meyen dostların sesini duyduk.

Devamını Oku
22.11.2025
İşi İmralı’ya sürdüler!

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” diye bilinen komisyonun tam adı şöyle...

Devamını Oku
20.11.2025
Erdoğan’la Bahçeli’nin Öcalan sorunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşması bir süredir kulislerde dalgalanan pek çok olasılığın doğruluk payını arttırdı.

Devamını Oku
19.11.2025
Akdeniz’de ABD kuşatması!

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025
New York’ta sosyalizm!

Dünyanın Trump krampına girdiği bir süreçte ABD’nin kalbi New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Müslüman kökenli sosyalist Zohran Mamdani’nin kazanması, içinde büyük umutlar taşıyan önemli bir başlangıç olabilir!

Devamını Oku
06.11.2025
Pazarlık!

Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz.

Devamını Oku
05.11.2025
Anayasa oyunları!

Dün AKP iktidarının 23. yılıydı. Çeyrek asra yaklaşan süreci şöyle özetlemek mümkün:

Devamını Oku
04.11.2025
Sürecin şifreleri...

Birinci yılını dolduran, yolda “terörsüz Türkiye” adını alan süreçte şaşırtıcı olmayan bir “deltalaşma” aşamasına gelindi.

Devamını Oku
01.11.2025
Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Devamını Oku
30.10.2025