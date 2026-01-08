AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Bu yöntemle, “Hâlâ ayaktayız, hâlâ çekim merkezi biziz” mesajı vermek istiyor olmalı.

Partinin kuruluş yıldönümünde de özellikle Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) seçilen belediye başkanlarına yüklenmişler, sonuç almışlardı.

Geçen ağustos ayında 10-15 milletvekili transfer edileceği bilgisi yayılmıştı. İstedikleri sayıya ulaşamadılar. Bu kez transferin ağzını iyi açmış görünüyorlar.

Ana hedef olası bir anayasa değişikliğinde istenen sayıya ulaşmak. Ancak buna ulaşılsa bile Cumhur İttifakı’nın içinde ve çeperinde ortak bir nokta henüz görünmüyor. Öyle anlaşılıyor ki birbiriyle örtüşmeyen olasılıkları yan yana koyacaklar, o an işlerine hangisi gelirse düğmeye basacaklar.

***

AKP, milletvekili transfer ederek kendi içindeki dalgalanmayı durdurabilir mi?

Bize göre zor!

Bunda en önemli etken şu:

Hikâye bitti!

Gelinen nokta şu:

Toplumun derinliklerine ürkütücü boyutlarda işlemiş olan uyuşturucu belası... Bununla mücadeleyi “ünlülere operasyon”a indirgemek! Bir yandan 11. yargı paketiyle uyuşturucu kullanandan torbacısına kadar binlerce kişiyi serbest bırak, bir yandan rastgele operasyonlar düzenle!

Kapalıçarşı’dan hormonlu holdinglere kadar uzanan karapara ekonomisi... İktidara gelir gelmez kaynağı açıklanamayan kazancı denetlemek üzere getirilen “nereden buldun” yasasını kaldır! Ardından “varlık barışı” adı altında döviz, TL, altın her türlü girişi aç! Uluslararası alanda soru işaretleri başlayınca “gri liste” kıskacına gir! 3 yılda güç bela listeden çık! Sonra yine savruk hareket et! Bir daha gir! Yine Mehmet Şimşek’i devreye sok. Yine güçlükte listeden çık! Şimdi yine gri liste tehlikesi belirince apar topar operasyonlara giriş!

Sporun yöneticisinde oyuncusuna kadar uzanan bahis, şike sektörü... Evet, tanım ürkütücü ama bu iş sektör olmuş! “Nereye kadar giderse gitsin” operasyonları mı yapılıyor, çizilen bir çerçeve içinde, bunun dışına çıkmadan her şey yapılsın anlayışı mı var, belli değil! Yaygın kanı o ki Türkiye’deki bahis-şike sektörünü en son bu ülkenin yurttaşları duymuş! Türkiye’de futbol oynamış kimi yabancı sporcular, ayrıldıktan sonra, “Türkiye’de bu işler şöyle oluyor” diye başlayan bilgi ve duyumları UEFA’nın da kulağına gidecek şekilde fısıldamışlar! Operasyonlarda bu hattan gelen baskının payı büyük!

Sadece 2025’ten 2026’ya sarkan kimi operasyonların başlıklarını sıralamak durumu özetlemeye yetiyor.

Şu soru sorulabilir:

Ne yani bu suçların üzerine gidilmesin mi?

Elbette gidilsin ama önümüzdeki tablo “suç ekonomisi” diye tanımlayabileceğimiz boyutta!

Halen sürmekte olan operasyonlar suç ekonomisinin kalbine mi etrafına mı?

Yukarıda vurguladıklarımız toplumun geldiği yeri de gösteriyor.

Oranı ne olursa olsun; gençlik içinde, “Hedefim mafyaya katılmak” diyen bir kesim varsa, ekilen tohumlar yeşermiş demektir!

***

Trump’ın Maduro’yu kaçırması iç sorunları da gündemden kaçırdı! O nedenle hepsini bir arada irdeledik.

AKP içinde artık dışarıdan da sezilen, açıklamalara, duruşarlara yansıyan pek çok fay dalı var...

Saray bunları “faydalı” gibi gösterse de her biri “fay dalı”!

2026 AKP içini çok yazacağımız bir yıl olacak!