Heey... Bir işsiz kendini yaktı!

Gaziantep’te 32 yaşındaki işsiz genç Eyüp Dal’ın kendisini yakarak ölümü, ekonominin ne halde olduğunu, toplumun derinliklerinde hangi gerilimlerin biriktiğini, sorumluların duyarsızlığını ortaya koydu.

Eyüp, 16 Mayıs günü Şahinbey Belediyesi’ne gidiyor. Seçimlerden önce belediye başkanının kendisine iş sözü verdiğini söyleyip yanıt bekliyor. Olumsuz karşılık alınca üzerine benzin döküp ateşe veriyor. Dört günlük yaşam mücadelesini kaybediyor.

Eyüp’ün ölümü üzerine Şahinbey Belediye Başkanlığı’ndan şu açıklama yapılıyor:

“Söz konusu kişinin babası 3 katlı ev sahibidir. Bir katında kendisi oturmaktadır. Babasının 2 bin lira emekli maaşı vardır.”

Yani, işsiz olsa da hayatta kalabilirdi, ailesi ona bakabilirdi! Bir tek “Ölmekle suç işlemiştir” dememişler. İnsaf, hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Eyüp’ün annesi Türkan Dal, Gaziantep Hakimiyet gazetesine, kendilerini hiçbir yetkilinin başsağlığı için bile aramadığını söylüyor.

***

Eyüp’ün eşi ise bir başka yaraya parmak basıyor:

“Suriyelilere verilen değerin onda biri bize verilmiyor. Eşim 5 yıldır iş arıyor. Gelir geçer işlerde çalışıp bizi aç bırakmamaya çalışıyordu. Seçimlerden önce söz verdiler, ama tutmadılar. Her fabrikaya başvurdu, hep ret çıktı... Devlete hakkımı helal etmiyorum...”

Acılı anne ve eşin anlattıkları hem işsizliğin boyutlarını hem de Suriyelilere yönelik tavrı ortaya koyuyor.

Dün Gaziantep’te tanıdıklarımı aradım. Verdikleri bilgiler şöyle:

-Bu şehir savaş günlerinde bile ekonomisini ayakta tutardı. Şimdi hemen tüm işyerleri küçülüyor, vardiyaları azaltıyor.

-Koca fabrika sahipleri iflas ya da konkordato istersek başımız derde girer diye korkuyorlar.

-Suriyeliler, Kilis’ten girince soluğu Gaziantep’te alıyor. Her yerde ayrıcalıklılar. Vergisiz işyeri açıp, ithalat yapan var. İşyerinde kendi vatandaşlarını çalıştırıyorlar. Geçenlerde bir Türk başvurmuş, “Yabancı çalıştırmıyoruz” demişler. Ülkemizde yabancı olduk.

-Hastanelerde doğan her 10 bebekten 8’i Suriyeli.

-Şehirde alışık olmadığımız bir asayiş sorunu var. Akşam 21.00’den sonra pek çok yer tehlikeli.

Bu bilgileri aldıktan sonra bilgisayar aramaya “Gaziantep-Suriyeliler” yazdım. Şu başlıklar çıktı:

-Suriyelilere linç girişimi.

-Suriyeliler, Valiliğe yürüdü.

-Suriyeliler döner bıçaklarıyla kavga etti.

-Suriyeliler Türklerle kavga eti: 3 ölü.

-Suriyeliler Türk bayrağını indirdi.

***

Suriyeliler, iktidarın ne yaparsa yapsın kendini anlatamayacağı ciddi bir sorun olarak büyüyor. İşsizlik de yine Suriyelilerle bağlantılı olarak büyüyor.

İnsan, işsiz kalınca elbet üzülür. Ancak, işsizliğin Suriyelilerden kaynaklandığını düşünmesi yeni sorunları beraberinde getirir.

Türkiye pek çok alanda olduğu gibi işsizlikte de dünyanın en kötü dörtte birlik diliminde. 205 ülke arasında 149’uncuyuz.

Dünyada işsizlik ortalaması yüzde 5. Bizde TÜİK, indire indire yüzde 10.5’e çekebildi!

İşsizler ordusuna katılanların yüzde 25’i son bir yıl içinde işsiz kaldı.

Üniversite mezunu genç işsizlerin oranı yüzde 30’a yaklaşıyor.

Eyüp Dal, işsizlik ateşinin tüm bedenleri yakıp kavurduğunu gösterdi.

Ekonomi borsa endeksi, döviz kurundan ibaret değil. Her şeyden önce insandan ibaret.

İktidar sahiplerine sesleniyoruz; Eyüp Dal’dan yükselen alevler içinizi yakmadıysa, bu kadar kalın nasırı nasıl ürettiniz?