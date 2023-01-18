Akıl oyunları mı?

18 Ocak 2023 Çarşamba

Futbol, toplumu dinlendiren en önemli spor etkinliği olmaya devam ediyor. Biz farklı düşünsek de doğru futbol örneğini sahalara yansıtsam da yok kabul edildim. Şikâyet etmiyorum. Demek ki gelişmenin ötesinde kaldım diye düşündüm! Ama defalarca hepimizin buluştuğu gerçek yaşıyor. Çünkü dünya üçüncüsü olan futbolumuz, 3 kendi futbolcumuzla oynama kontenjanına takılınca, bu işi eğitici olarak sürdürenler de menajer ilişkileriyle anılır oldu. Sonuçta takımlar ince kurallara VAR’la takıldı. Futbolun doğal görüntüsü özellikle hakemlerin son anlarda artan hataları ve penaltılarla zedelendi.

Geçmişte bizleri yaratan eğitim ürünü gençler de şimdi teknik adam ve yorumcu olmak adına sistemin içinde boğuldu. Ancak Arda Güler gibi bir yıldız genci yok kabul eden zihniyete teslim olmak çok yanlış! Oyunun çok az bölümünde görev alsa da kendi taraftarı dışında futbolseverler dahi onu sahada görmek istiyor. Ligimizin Türk futbolu olarak anılması için kendi gençlerimizin daha fazla görev alması gerekli. Futbolcu oynayarak gelişir kulübede oturarak değil!

Yabancı ülkelerde forma giyen, eğitim gören bazı genç teknik adam ve futbolcu kardeşlerimizi aşacak futbol hamlesine ihtiyacımız var. Hatta yabancılarla rekabet içinde olacak doğru futbol oynayan takım ve gençlerimize acil gereksinim var. Neredeyse kötü imajlarla gönderdiğimiz futbolcuları geri almak için iki tarafın gösterdiği hamle ve yaratılan ortam bizi doyurmaz. Arda Güler tek örnek değil. Onun gibi çok yetenekli gençler var. Burası 80 milyonluk bir ülke, burada futbol olmalı. Futbol en çok sevilen spor dalı!