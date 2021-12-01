Avcı’ya uyarılar

01 Aralık 2021 Çarşamba

Puan cetveli sadece Trabzonspor’u değil, başkan Ahmet Ağaoğlu’nu ve teknik direktör Abdullah Avcı’yı da işaret eder. Bu duruma gelmek yıllar aldı. Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer varlığı ve yarışması camiaya çok yararlı olurken ego mücadelesine dönüşünce bazen zararlı da oldu. Teknik adamlığımda Suat ve Sümer Hoca ile çok iddialı maçlar yaptı takımlarım, şans benden yana oldu. Bu anlamda her şeyin sahada bitmesi gereğini hatırlatan mücadelem bugünkü düzende ağır yaralıdır. Zamanında da çok çektiğim konuların başında düdükler gelir. Ama artık hakemlerin de profesyonel yönetimleri var! Bu acıların bir bölümünü o dönemlerde çözemeyen ve yansıtmadığım Avcı da unutmuş, hissetmemiştir. Ancak Beşiktaş yanlış yönlendirilince daha işin başındaki negatif hava yaratılması Avcı’yı belki de başarılı olacağı bir süreçten mahrum etti. Ona şunu söylemek isterim: İyi bir kadro ve yönetimle rüzgârı arkana aldın. Şimdi ligi bitirecek ve sonra yurtdışında futbolumuzun temsilini yapman bizi mutlu eder. Ancak şunu unutma, lig devam ediyor. Takımın atak ve savunmada zengin, becerikli oyuncularla iyi bir grafik çiziyor. Ayrıca üç büyükler kendilerinin sorunlarına karşılık vermeyecek iç inatları nedeniye ekol olamadılar! Çağın ötesinde kendine oynayanların arayışları, seni bir anda büyük puan farkıyla takımınla lider yaptı.

Ancak gelecek süreçte daha da başarılı olman, sahada başlayan ve biten çalışmalar sonucu hedefine ulaşman gerek. Algı senin de işine yaramakta ama beni iyi tanıyan kişi olarak onurlu ve haysiyetli bir saha başarısı sağlayan çağdaş futbolla gerçeklerle inatlaşman gerekli. Beşiktaş’ı unut! Karagümrük, Bakırköy, İstanbulspor, K.Maraşspor’da yaşanılanların senin eğitimini geliştirmiş ve Milli Takım ile Galatasaray altyapısındaki çalışmaların da parlak bir sahiplenmenin eseridir. Senin yaptığın işe bakan ve duygusallığını iyi bilen bir meslektaşın, ağabeyin olarak; henüz işin bitti sanma. Hedef sadece yurtiçi değil. Başakşehir’de bunu gerçekleştiremedin. Ama Trabzonspor’la başarma şansın var. Ben seni bilirim, başarı insana aittir. Alınganlık geçerli değil gerçekçi ol. Eleştirilerin okları canını yakabilir. Olsun. Bu bir dönem ve futbol kavgasıdır. Üç büyüklerin dışarıda kaldığı şampiyonluk süreci kolay gibi görülse de hatalar değil başarılar konuşulmalı. Futbola objektif bakınca seni görüyorum. Gönlümdeki değil, gerçekleri sahiplenmemin olgunluğu bazılarına rahatsızlık verse de seni uyarmak görevim. Daima yalnız olduğunu unutma. Dost acı söyler. Geçmiş sana da çok şey kazandırdı ama benim hatırlatmalarımı unutma! Haydi durmak yok! Yola ve doğru futbola devam!

ABDÜL AĞABEY KALBİMİZDE

Bugün spor servisimizin efsane müdürü sevgili Abdülkadir Yücelman’ın vefat yıldönümü. Her geçen gün senin değerini, ilkelerini çok daha iyi anlıyoruz Abdül Ağabey, seni çok özlüyoruz. Nur içinde uyu.