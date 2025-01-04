Açılış!
Beşiktaş, kendisi için çok önemli bir karşılaşma olan Rize deplasmanında, temposu yüksek bir şekilde kazanmak adına açık oynamak mecburiyetindeydi. Devrenin berabere bitmesindeki aslan payı kaleci Mert'indi.
Yeni yönetimin ve başkanın gelişi Beşiktaş'a hız katmış. Takım bugüne kadar yeteri kadar mücadele vermezken Rize karşısında daha farklıydı. Yine de defansif olarak ağırdı.
Defansın hataları sonucu baskı altında kalması golü yemelerine sebep oldu. Mert bütün gayretine rağmen golü yemek zorunda kaldı.
Serdar Topraktepe hocanın, rahatsızlığını üzerinden atamamış Tayyip Talha'yı oynatması hataydı.
Kendi sahasında canlı ve iyi bir mücadele gösteren Rizespor aynı şekilde oynayayan Beşiktaş’a karşı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.
İkinci yarıda kontrol Beşiktaş’a geçti ve Siyah- Beyazlılar tempoyu düşürdü. Bu durum Gedson'un etkisiz olmasını yarattı. Akintola süratli oynamasına rağmen eksik tarafını bu maçta da gösterdi.
Ne olursa olsun Beşiktaş’a yakışmayan oyun ve tempo taraftarın futbol açısından tadının kaçmasına sebep oldu.
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