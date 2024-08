‘Bizim’ çocuklar!

16 Ağustos 2024 Cuma

Size bugün adını az duyduğumuz, belki de tanımadığınız Genç Milli Takım futbolcularından bahsedeceğim. Onlar, ani bir şekilde göreve getirilmem sonucunda tespit edilmiş amatör gençlerdir. Ancak doğru yolda olan dönemin federasyonunun daha sonra karar değiştirerek bu gençlerin başarılarını kabul etmemelerine karşın onlar gittikleri yerlerde de kendilerini ispat etti. Türk futbolu yerinden kıpırdadı. Kağnı hızıyla gelişen futbolumuza bir canlılık ve potansiyel getirdiler. Bendeniz, kendimden bahsetmek için bu satırları sizlere iletmiyorum. Amacım o gençlerin içinde ayrım yapılarak bir kısmının sahiplenilmesi, diğerlerinin de yok kabul edilmesi durumuna dikkat çekmek.

CESARETLİ ADIMLAR

O zaman Beşiktaş’tan ayrılarak göreve başladığım 2. amatör kümedeki Yeşilköyspor’un 4 genci bu başarılarda yer aldı. Yıllarca emek verdiğim Beşiktaş’tan sadece Rıza Çalımbay’ın görev alması dikkat çekmiştir. Çünkü bana yapılan tenkitlere cevap vermeden yeni bir futbol ekolünü bu gençlerle sahaya sürmek o dönem için cesaret işiydi. Daha sonra Eser Kardeşler, Hayrettin Demirbaş, Mahmut Aydın, Rıza Çalımbay, Tuncay Şeker, Cem Çıtak, Ahmet Salcı, İzmirspor’dan Levent Eriş, Avcılarspor’dan Feyyaz Uçar bu çıkışta yer aldı. Sonra daha büyük kulüplerde profesyonel oynamaları ve başarılı olmaları tesadüf değildir.

Bazılarıyla yıllarca çalıştım ancak sadece bu değil, basketbol, voleybol, futbol eğitimini de ortaöğretimde sürdürerek geniş bir spor hayatım oldu. Ülkemdeki bütün kurs ve seminerlere katılarak aldığım diplomalar, belgeler, Köln Akademisi ve İngiltere’de Bobby Robson’la çalışmam üst düzeyde teyit edildi. O dönemin başarılı futbolcularını aşacak bir oyun düzeniyle takım oluşumuna önem verdim. Gol yemeyen ve uzun süre devam eden başarıyı hazmedemeyen çevrelerin iftiralarına sessiz kaldım. Çünkü futbolun sahada konuşulacağını ve tribünlerin oyuna bakarak değerlendireceğini, taraftarın bir güç olduğunu düşündüm. Ancak zamanla gördüğüm, ülkemde bu işe müdahale eden ve başarıdan ziyade engel olarak karşınıza çıkan çevreler olacaktı.

ENGELLERİN BİRİKİMİ

Bugün Paris 2024 Olimpiyat kadrosunun başına gelen belki de bu engellerin birikimidir. Çünkü yıllardan beri sporda tıkanıklık ve bulunduğumuz yerde başarılı olma dünya sistemi haline getirildi. Özetlersek; Türkiye’de çok sevilen spor futbol, gençlerimize metodik olarak okullara da dahil olmak adına sistemli bir biçimde öğretilmediğinden bugünkü hazin durum hazırlanmıştır.

Bu anlamda kendilerini feda edercesine Paris’te mücadele eden sporcularımızı alkışlıyorum. O mevkilere gelip yönetemeyenleri ve onların sayesinde seyahate gidenleri kınıyorum!

GENÇLERE SAHİP ÇIKALIM

Sonuç olarak sporda varız. Türkiye’de her kademede her alanda her branşta kaliteli ve başarıyı kovalayacak gençler var. Yeter ki onlara sahip çıkalım ve spor eğitimiyle gelişmelerine yardımcı olalım. O zaman Paris 2024’teki başarısızlığımızı aşabilir ve daha önceki yıllarda en azından madalyalarla süslenen sportif çalışmaları aşabiliriz. Bunun için de fedâkar olmak ve bilimsel şekilde çalışan değerlere ihtiyacımız var. Spor, en güzel propaganda aracıdır. Milletlerin bu alanda kendilerini tanıtmaları söz konusuyken sadece reklam amaçlı düşünmemek lazım. Onun için de hak edenin hak ettiği yerde çalışmasına devletçe ve milletçe destek vermek gerekmektedir.