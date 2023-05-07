Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Duran toplar

07 Mayıs 2023 Pazar

Maçta dikkat çeken duran toplardan sonra ikinci yarı gelen gollerdi. Antalyaspor bu şansı Ömer’le yakaladı. Ancak 2. yarı takımın golcüleri kurtarıcı Aboubakar ve Cenk sahne alınca galibiyet geldi. Oyunun kaderini değiştiren Cenk’in golü değil, önce sarı sonra VAR uyarısıyla kırmızı kart gören ve sadece 2. devre oyunda olan Beşiktaş’ı elinden kaçıran Antalyaspor oldu diyebiliriz. Gollerin Aboubakar ve Cenk’ten gelmesi tesadüf değil. Bunu çözemeyen, önlem alamayan takım bir devre de olsa golleri yer. Futbol goldür ama bunu öne geçip korumak becerisi de taktiktir. Beşiktaş Salih’i çok aradı. Oyun kalitesi düşük ama ikinci yarı golcüleriyle sonuca ulaşan Beşiktaş’ın ligin ilk bölümünde yaşadığı gereksiz futbol macerasından kaynaklanan puan kayıpları ah vah ile anılmalı, dikkat çeken bir futbol olayı olarak düşünülmeli! Bu neticeden sonra Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş ve Bayram Bektaş’a sahip çıkarak yaptığı yanlışı gelecek sezon için görmelidir!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Duran toplar 7 Mayıs 2023
Futbol felsefesi 3 Mayıs 2023
Maç 90 dakikadır! 1 Mayıs 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Meydanlar ‘hak, hukuk, adalet’ diye haykırıyor!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Papatya falı
Ali Sirmen
Ali Sirmen Yıldızın parladığı an
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı 1 milyar dolarlık ihale iddiası eşliğinde izlenimler
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Vahim bir iddia!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Makam hidayet, beste ihanet
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy İlk düğme
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Önce hava sonra su gelir
Ahmet Tan
Ahmet Tan Evliya azdıran sistem
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu 2023’ün en önemli seçimi
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Spor Bakanını uğurlarken!
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Duran toplar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler