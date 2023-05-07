Duran toplar

07 Mayıs 2023 Pazar

Maçta dikkat çeken duran toplardan sonra ikinci yarı gelen gollerdi. Antalyaspor bu şansı Ömer’le yakaladı. Ancak 2. yarı takımın golcüleri kurtarıcı Aboubakar ve Cenk sahne alınca galibiyet geldi. Oyunun kaderini değiştiren Cenk’in golü değil, önce sarı sonra VAR uyarısıyla kırmızı kart gören ve sadece 2. devre oyunda olan Beşiktaş’ı elinden kaçıran Antalyaspor oldu diyebiliriz. Gollerin Aboubakar ve Cenk’ten gelmesi tesadüf değil. Bunu çözemeyen, önlem alamayan takım bir devre de olsa golleri yer. Futbol goldür ama bunu öne geçip korumak becerisi de taktiktir. Beşiktaş Salih’i çok aradı. Oyun kalitesi düşük ama ikinci yarı golcüleriyle sonuca ulaşan Beşiktaş’ın ligin ilk bölümünde yaşadığı gereksiz futbol macerasından kaynaklanan puan kayıpları ah vah ile anılmalı, dikkat çeken bir futbol olayı olarak düşünülmeli! Bu neticeden sonra Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş ve Bayram Bektaş’a sahip çıkarak yaptığı yanlışı gelecek sezon için görmelidir!

