Duran toplar
Maçta dikkat çeken
duran toplardan
sonra ikinci yarı gelen
gollerdi. Antalyaspor bu şansı
Ömer’le yakaladı. Ancak 2.
yarı takımın golcüleri kurtarıcı
Aboubakar ve Cenk sahne
alınca galibiyet geldi. Oyunun
kaderini değiştiren Cenk’in
golü değil, önce sarı sonra VAR
uyarısıyla kırmızı kart gören
ve sadece 2. devre oyunda
olan Beşiktaş’ı elinden kaçıran
Antalyaspor oldu diyebiliriz.
Gollerin Aboubakar ve Cenk’ten
gelmesi tesadüf değil. Bunu
çözemeyen, önlem alamayan
takım bir devre de olsa golleri
yer. Futbol goldür ama bunu
öne geçip korumak becerisi
de taktiktir. Beşiktaş Salih’i
çok aradı. Oyun kalitesi düşük
ama ikinci yarı golcüleriyle
sonuca ulaşan Beşiktaş’ın
ligin ilk bölümünde yaşadığı
gereksiz futbol macerasından
kaynaklanan puan kayıpları ah
vah ile anılmalı, dikkat çeken bir
futbol olayı olarak düşünülmeli!
Bu neticeden sonra Beşiktaş
yönetimi, Şenol Güneş ve
Bayram Bektaş’a sahip çıkarak
yaptığı yanlışı gelecek sezon
için görmelidir!
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